СОМОВ КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ

Русский художник. Один из создателей объединения «Мир искусства» .

На родине

Отец – известный искусствовед и старший хранитель коллекций Эрмитажа Андрей Иванович Сомов. Мать – Надежда Константиновна Лобанова, была талантливой музыкантшей. Константин был средним ребенком в семье, у него были старший брат Александр и младшая сестра Анна.

С 1879 по 1888 год мальчик проходил обучение в известной столичной гимназии Карла Мая. Здесь он близко сдружился с Дмитрием Философовым , Александром Бенуа и Вальтером Нувелем, которые впоследствии встали у истоков «Мира искусства». После гимназических лет Сомов был учеником Академии художеств (до 1897 года), в течении длительного времени (1894-1897) обучался у Ильи Репина . В те же годы начал выставлять свои работы. Так и не окончив Академии, молодой живописец продолжил пополнять свое образование в художественной школе Филиппо Коларосси в Париже.

В конце 1890-х годов Сомов принимал участие в появлении художественного объединения «Мир искусства». Главным его идеологом стал гимназический друг художника Александр Бенуа. Тогда же свет увидел и печатный орган общества – журнал «Мир искусства» , оформлением которого занимался Константин Андреевич, воплотив в графике стиль модерн. То же он делал и для другого издания, возглавляемого Бенуа, - «Художественные сокровища России», выходившего с 1901 по 1907 год. С 1905 года был сотрудником московского журнала «Золотое руно».

Сомов был прекрасным иллюстратором. В 1899 году он оформил издание пушкинского «Графа Нулина», в 1901 году - гоголевских «Носа» и «Невского проспекта». Кроме этого, Константин Андреевич оформлял обложки сборников стихов Константина Бальмонта, Вячеслава Иванова , Александра Блока .

Излюбленной темой живописи мастера был галантный XVIII век («Фейерверк в парке», 1907; «Спящая молодая женщина», 1909; «Влюбленные. Вечер», 1910, «Фигуры в парке», 1919 и др.), а главными жанрами – портрет и пейзаж («Дама в голубом», 1897-1900; портрет М. Лукьянова, 1918 и др.).

Первая выставка работ Сомова прошла в российской столице в 1903 году, на ней были представлены более 150 полотен, рисунков и набросков. Тогда же состоялись выставки в Германии.

С приходом революции и установлением новой власти Константин Андреевич не перестал творить. В 1918 году было опубликовано его собрание иллюстраций «Книга маркизы». В том же году Сомов стал преподавать в художественной школе ученицы Ильи Репина Елизаветы Званцевой, получил звание профессора Петроградских государственных свободных художественных мастерских. На следующий год состоялась выставка живописца в Третьяковкой галерее .

В эмиграции

В 1923 году Сомов уехал в США как сопровождающий выставки русской живописи, в которой участвовали и его картины. На родину Константин Андреевич так и не возвратился. В 1925 году обосновался во французской Нормандии, через три года перебрался в Париж.

В 1920-1930-е годы продолжал писать, в основном, портреты, многие из них в жанре «ню», который художник воплощал с некоторой ироничностью («Любовники», 1931, 1933; «Обнаженные», 1938). Также Сомов не оставлял иллюстрацию. Так, в конце 1920-х – начале 1930-х он оформил французские издания «Манон Леско» и «Дафниса и Хлои». В 1934 году создал несколько иллюстраций к «Опасным связям», они стали его последними работами. Весной 1939 года мастер умер во французской столице. Погребен на знаменитом кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Константин Сомов стал самым дорогим русским художником. Две его картины, «Русская пастораль» и «Радуга», были проданы на аукционе «Кристис» в 2004 и 2007 годах соответственно за несколько миллионов фунтов стерлингов.