СОМОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ

Искусствовед, педагог, старший хранитель Эрмитажа. Отец художника Константина Сомова .

Становление

Происходил из древнего дворянского рода. Отец – Иван Иосифович. Андрей был девятым из четырнадцати детей в семье, которая постепенно шла к разорению. В 1839 году перебрался к старшему брату Осипу в столицу. Здесь мальчик стал обучаться в Ларинской гимназии, которую успешно окончил через 10 лет. Еще будучи гимназистом, юноша занимался преподаванием (частные уроки математики). Став студентом физико-математического факультета Петербургского университета, Сомов также брал уроки живописи в школе министерства финансов, у художника-академика Филиппа Будкина. В студенческие годы Андрей Иванович не оставил преподавания, так, в 1851-1858 годах он был учителем математики в пансионе Эмме, а после выпуска из университета в 1854 году и до конца 1850-х обучал физике в Горном институте и Морском кадетском корпусе.

Карьера и творчество

С середины 1850-х стал публиковаться в журналах как автор исторических и критических статей (например, «Письма об Императорском Эрмитаже»), также работая в «Санкт-Петербургских ведомостях». В 1857 году совершил путешествие по Европе, посетив Австрию и Германию, Италию и Францию. В следующем году Андрей Иванович выступил одним из организаторов Художественного общества. Еще через год он выпустил свой путеводитель по картинам, хранимым в Эрмитаже. Помимо прочего Сомов переводил. Так, в конце 1850-начале 1860-х в одном из ведомственных изданий выходил его перевод «Разговоров и доказательств относительно законов движения» Галилея.

Занятия педагогикой и публицистикой не мешали дальнейшему художественному образованию Сомова: в 1860-е он постигал гравюрную технику, а также изучал саму историю искусств.

В 1863 году Андрей Иванович сочетался браком с Надеждой Константиновной Лобановой. У пары родилось трое детей: Александр, Константин и Анна. Все они так или иначе связали свою жизнь с искусством. Тогда же, в 1863-м, началась длительная, вплоть до 1886 года, служба Сомова в Петербургской академии наук в качестве управляющего канцелярией, переводчика, а затем и помощника ее секретаря.

В 1871 году свет увидело его «Краткое руководство по гравированию», после чего Андрей Иванович стал почетным вольным общником Академии художеств. Тогда же он удостоился чина коллежского асессора и ордена св. Анны 3-й степени. Плодотворный 1871 год продолжился публикацией первого тома сомовского «Каталога картинной галереи Академии художеств», который выпускался и в дальнейшем. В 1878 году Андрей Иванович вошел в состав Императорского общества поощрения художеств, через два года войдя в его комитет. В 1878-м работал в русском отделе Всемирной выставки в Париже, после чего стал кавалером Ордена Почетного легиона.

В 1883-1889 годах Андрей Иванович как профессор Высших женских курсов читал здесь историю изящных искусств, в то же время занимаясь редактированием «Вестника изящных искусств». В 1886 году Сомов получил должность старшего хранителя Эрмитажа, которую занимал в течение 20 с лишним лет, почти до самой своей смерти. На этом посту он выпустил три тома ценного каталога картинной галереи музея (1889-1908). Также Сомов был автором ряда работ по творчеству русских художников, среди которых Карл Брюллов , Павел Федотов , Елена Поленова и др. С 1891 года он был редактором в знаменитом Энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона, в 1907-м получил чин тайного советника. Кроме всего прочего, Андрей Иванович прославился коллекционированием самых разнообразных образцов русской живописи.

Скончался выдающийся культурный деятель в 1909 году, став жертвой наезда экипажа. Погребен на петербургском Новодевичьем кладбище.