СОМОСА

Сомóса ( исп. Somoza) — семейная династия диктаторов, правивших в Никарагуа в 1930–1979.

Первый представитель, Анастасио С. (1895–1956), став в 1930-е во главе Национальной гвардии, лично участвовал в 1934 в расстреле вождя народного восстания А. С. Сандино . В 1937 С. пришел к власти в стране в итоге сфальсифицированных выборов, установил жесточайший военно-полицейский режим. В сентябре 1956 поэт Р. Лопес Перес совершил покушение на А. С. Молодой человек был застрелен на месте охранниками. Диктатора доставили в госпиталь, где спустя 8 дней он умер от полученных ран. После его смерти президентом назначили его сына Луиса С. Дебайле, который в возрасте 44 лет скончался от сердечного приступа в 1967. В 1967 президентское кресло занял его младший брат сын Анастасио С. Дебайле, продолживший политику полицейского террора и личного обогащения. Это нагляднее всего проявилось после землетрясения 1972, разрушившего 90 % столицы страны. Вместо использования полученной гуманитарной помощи для помощи пострадавшим, последний представитель клана продолжал набивать свою мошну. К моменту свержения диктаторской власти в 1979 состояние семьи возросло до 1,5 млрд долл. Им принадлежали крупнейшие предприятия Никарагуа, банки, акции транснациональных корпораций. В результате Никарагуанской революции, победы сандинистов в 1979 младший С. бежал в США. Затем перебрался Парагвай, где был убит в 1980. В начале 2000-х выяснилось, что казнь диктатора санкционировал один из лидеров СФНО Т. Борхе, а осуществила операцию группа аргентинских революционеров.

Сандинистское правительство экспроприировало имущество клана С., национализировало собственность его сторонников, бежавших из страны.

Лит. : Walter K. The Regime of Anastasio Somoza, 1936–1956. Chapel Hill, 2000; История Латинской Америки (Вторая половина ХХ века) / Отв. ред. Е. А. Ларин. М., 2004. С. 135–180; Ferrero Blanco M. La Nicaragua de los Somoza: 1936–1979. Sevilla, 2016; Francois D. Nicaragua, 1961–1990. Vol. 1: The Downfall of the Somosa Dictatorship. Amherst, 2019. Н. С. Иванов.