СОМАЛИ

Сомали (Федеративная Республика Сомали) — государство в Сев.-Вост. Африке, на Африканском Роге. Граничит на северо-западе с Джибути, на юге — с Кенией, на западе — с Эфиопией, на севере омывается Аденским заливом, на востоке и юго-востоке — Индийским океаном. Образовано 1 июля 1960 в результате объединения подопечной территории ООН, находившейся под управлением Италии, и английского протектората Сомалиленд. В 1960–1969 носила название Сомалийская Республика, в 2000–2012 переходное правительство использовало название «Республика Сомали». Принятая 1 августа 2012 в Могадишо Временная конституция закрепила официальное наименование государства — Федеративная Республика Сомали. На 2022 территория разделена на 6 непризнанных государств (Сомалиленд, площадь 198 тыс. кв. км — образован в 1991, Пунтленд — 212 тыс. кв. км — с 1998, Джубаленд, 110 тыс. кв. км — с 2014, Юго-Западное Сомали, 98 тыс. кв. км — с 2014, Хиршабелле 120 тыс. кв. км — с 2016, Галмудуг, 78 тыс. кв. км — в 2006). С мая 2022 президент С. — Х. Ш. Мохамуд, основатель партии Союз за мир и развитие, президент С. в 2012–2017. Столица — Могадишо. Площадь — 637,7 тыс. кв. км. Численность населения — 15 млн человек (2023, оценка). Официальные языки — сомалийский и арабский. 85 % населения — сомалийцы, помимо них в стране живут арабы, индийцы, пакистанцы, эфиопы и др. В сомалийском обществе сохраняется деление на кланы, соперничающие между собой: исса населяют северные районы, дарод — северо-восточные и юго-западные и хауийя — проживают на восточном побережье. Помимо этого выделяют несколько каст — мидгаан и тумаал, ограниченных в правах. Основная религия — ислам , в основном суннитского толка. Законы шариата утверждены как законодательная основа.

Федеративное государство, власть центрального правительства распространяется на пять федеративных регионов (2023). Согласно Конституции, С. — парламентская республика. Президент избирается на 4 года путем непрямых выборов парламентариями и может занимать пост без ограничения числа сроков. Законодательная власть принадлежит двухпалатному парламенту — Сенат (54 членов) и Народная палата (275 депутатов). Срок полномочий депутатов — 4 года. Исполнительная власть осуществляется президентом, который назначает премьер-министра и является главнокомандующим вооруженными силами.

Доколониальная история. Начиная с середины III тысячелетия до н. э. к берегам Сев. С. (по одной из версий, здесь располагалась «страна Пунт») совершали плавания и основывали фактории греки и египтяне, вывозившие оттуда золото, ароматические смолы, древесину, слонов и рабов. Примерно 2 тыс. лет назад сомалиязычные верблюдоводы-кочевники мигрировали с Эфиопского нагорья и Сев. Кении на территорию Африканского Рога. В период расцвета Аксумского царства (IV—VI вв.) под его власть попала северная часть С., возник важный порт Зейла. С упадком влияния Аксума на севере С. появились раннегосударственное образование Бербера и союз племен Хауийя.

В VIII в. на Африканский Рог прибыли мусульмане-сунниты, бежавшие из халифата Аббасидов . Они основали города Могадишо, Марка и Барауэ. После обращения в ислам несколько сомалийских кланов переселились в южные и восточные районы и занялись земледелием. В XII—XVI вв. на территории современного С. периодически возникали султанаты (Адаль, Аджуран и др.), которые быстро распадались.

В 1499 у берегов С. появились португальские корабли под командованием Васко да Гамы и за 20 лет захватили все сомалийское побережье. Сомалийцы, мамлюки и османы оказывали безуспешное сопротивление португальцам, на стороне которых выступила Эфиопия . В XVI в. сомалийцы также приняли участие в джихаде (священной вой­не) против христианской Эфиопии под предводительством А. Граня.

В XVII в. Зейла перешла под власть Османской империи , прибрежные города на востоке С. стал подчинять султанат Оман . Во внутренних частях С. образовалось множество султанатов (Рахануэйн, Миджуртини, Геледи, Тунни и др.), которые держали под своим контролем внутренние торговые пути и плодородные земли нагорий и речных долин, не признавая власти Османской империи и Омана. В 1750 на севере С. возник султанат Исаак.

Колониальный период. В конце XIX в. закончился колониальный раздел сомалийского побережья. Юг С. перешел под контроль Италии, север — Британии (в 1887 создан Британский Сомалиленд), Джибути — Франции. В ответ Мохаммед Абдилле Хасан — «бешеный мулла» в 1898 возглавил антиколониальное движение под лозунгами джихада и установления исламского государства (так называемое движение дервишей). В 1920 он потерпел поражение, но при этом стал сомалийским национальным героем. Удачный штурм крепости дервишей в Талехе колониальными британскими вой­сками в 1920 с использованием аэропланов, минометов и пулеметов, клановые противоречия и эпидемия оспы среди сомалийцев, а также смерть самого «бешеного муллы» от простуды положили конец восстанию.

В 1936 Итальянское С. было включено в состав Итальянской Восточной Африки, в 1941–1949 оно находилось под управлением британской военной администрации, а в 1950 в качестве подопечной территории ООН было передано под управление Италии на 10-летний срок.

В 1954 Великобритания передала под контроль Эфиопии территорию Огадена, что вызвало протесты сомалийцев и привело к решению колониальных властей объединить Сомалиленд и Южное (Итальянское) С. в единое государство. 1 июля 1960 была образована Сомалийская Республика. Первым президентом С. был избран А. А. Осман.

Независимое С. В 1967 страну возглавил бывший премьер-министр А. А. Шермарк. После его убийства в октябре 1969 произошел военный переворот под руководством генерал-майора М. С. Барре . Власть перешла к Верховному революционному совету. Свергнутое правительство было обвинено во взяточничестве, отсутствии национальной политики. Барре взял курс на установление диктаторского режима, развязывание вой­ны за обладание Огаденом и борьбу с клановостью (трайбализмом).

Барре начал активно развивать отношения с СССР. В 1962 состоялись первые военные контакты между СССР и С. 27 апреля 1962 было принято распоряжение Совета Министров СССР о подготовке в советских учебных заведениях сомалийских военнослужащих. Барре объявил о начале построения научного социализма в С. и инициировал создание собственного культа личности. Не обнаружив классового сознания у сомалийцев, Барре отчасти приравнял к нему клановое разделение сомалийского общества и начал борьбу с этим социальным явлением: запрещалось упоминание клановой принадлежности, а вместо этого было введено обращение jalle — «товарищ». В то же время исламскому вероисповеданию как неотъемлемому компоненту сомалийской культуры отводилась роль морального стимула, но вмешательство религиозных лидеров в светские дела было ограничено.

Сомалийское правительство объявило о национализации иностранных компаний и разработало централизованный план управления экономикой. Одна из наиболее успешных программ Барре — ликвидация неграмотности, проходившая под лозунгом «Если знаешь — учи, если не знаешь — учись». Студенты были направлены в удаленные районы обучать население грамотности, чиновников обязали сдать экзамены на способность писать на родном языке — официальная система письма на сомалийском языке была принята только в 1972 (до этого язык сомали записывали арабским письмом, существовали также системы письма с использованием латинского алфавита, собственные системы письма популярности не получили). Начало ­1970-х иногда называют «золотым веком» в истории С. В 1974 Барре был председателем Организации африканского единства (ОАЕ) и вступил в Лигу арабских государств .

В 1970–1977 С. получило значительную советскую военную и экономическую помощь, а в распоряжение советскому флоту была предоставлена база в Бербере.

В 1977 между Эфиопией и С. начался вооруженный конфликт из-за района Огадена. Территориальные притязания сомалийцев на территорию Вост. Эфиопии — Огаден являлись частью реализации идеи пансомализма, или так называемого «Великого Сомали» (Soomaaliweyn) — объединения 5 территорий, населенных этническими сомалийцами (Британского Сомалиленда, Итальянского С., Огадена, Французского С. и северного района Кении). Будучи насильственно и безотносительно к местным реалиями разделенными колониальными границами, сомалийцы безуспешно пытались добиться пересмотра и доказательства незаконности современных государственных границ. С. стало единственным государством, которое будучи членом ОАЕ, выступало против признания нерушимости колониальных границ в Африке и, называя Эфиопию «черным колонизатором», требовало вернуть захваченные в колониальный период сомалийские земли.

В начале конфликта СССР оказывал военно-техническую помощь С., но затем осудил сомалийскую агрессию и поддержал Эфиопию. В результате эфиопская армия, используя поставки советского оружия и при поддержке кубинских добровольцев, разгромила сомалийцев. Сомалийское правительство денонсировало договор о дружбе и сотрудничестве с СССР и заявило о выдворении советских граждан из страны. В 1978 произошла попытка переворота силами просоветски настроенных армейских офицеров, в которой принимал участие А. Ю. Ахмед, являвшийся в последующем с 2004 по 2008 формальным главой государства. Период после Огаденской вой­ны ознаменован общим кризисом в экономической и политической сферах.

Публично заявляя о борьбе с клановостью (трайбализмом), Барре тем не менее продвигал интересы близких ему кланов. Его правительство часто называли МОД, что являлось аббревиатурой из первых букв трех кланов: Марехаан — клан Сияда Барре, Огаден — клан матери Барре, Дулбаханте — клан зятя Барре, полковника Ахмеда Сулеймана Абдуллы. Власть фактически принадлежала лишь тем, кто был близок к семье Барре, что порождало недовольство представителей других кланов. Подобный непотизм вызывал нападки оппозиции и вел к росту недовольства внутри страны.

В 1988 начался конфликт между кланами, населяющими южные и северные районы страны, что привело к потокам беженцев из С. в Эфиопию, Кению, арабские страны, а также Америку и Европу. Стабильность внутри страны нарушило и прибытие около 1 млн беженцев из Огадена. В 1981 среди сомалийских эмигрантов было образовано Сомалийское национальное движение (СНД), которое создало свои базы в приграничных с С. районах Эфиопии. Его основу составляли представители клана исса. После 1988, когда Менгисту Хайле Мариам и Барре подписали мирное соглашение, СНД начало масштабное наступление на севере С. Барре в ответ устроил бомбардировку штаба СНД в Харгейсе, а также других городов на севере страны. Однако это не остановило повстанцев, и в 1991 на севере была провозглашена независимость государства Сомалиленд, которое до сих пор не получило признания, несмотря на сохраняющуюся в нем внутреннюю стабильность, наличие собственной валюты, президента и т. п.

В 1990 сомалийскими учеными, общественными и религиозными лидерами был составлен манифест, в котором требовали отставки Барре, назначения временного правительства и организации свободных выборов. Барре приказал арестовать 45 человек, подписавших манифест, хотя согласился на проведение многопартийных выборов, назначив их на февраль 1991. Однако к этому времени он уже утратил контроль над большей частью страны. В январе 1991 отряды Объединенного сомалийского конгресса (ОСК), основу которого составляли члены клана хауийя, подвергшегося жестким преследованиям со стороны режима Барре, заняли большую часть Могадишо. Барре бежал из С. в Нигерию, где умер в 1995.

ОСК и Сомалийское патриотическое движение (представляло клан дарод) объявили о формировании нового правительства и назначили А. Махди временным президентом. СНД избрало своим президентом А. Али, тем самым заявив о независимом развитии Сомалиленда. С 1991 С. как государство фактически прекратило свое существование, утратив все атрибуты единой государственности и распавшись на множество территорий, контролируемых враждующими между собой полевыми командирами. В начале 1990-х С. начали называть «несостоявшимся государством». В декабре 1992 в рамках операции «Возрождение надежды» в страну были введены миротворческие силы ООН, призванные защитить работников организаций, распределявших гуманитарную помощь, от местных полевых командиров.

Соглашение о перемирии, достигнутое при посредничестве ООН в марте 1992, постоянно нарушалось. В мае в С. прибыл специальный представитель ООН М. Сахнун, а в сентябре — контингент миротворческих сил ООН численностью 500 человек. В конце 1992 руководство ООН согласилось на предложение президента США Дж. Буша о поэтапном вводе вой­ск США на территорию С. Прибывший к январю 1993 контингент американских вой­ск численностью 28 тыс. человек приступил к охране портовых сооружений, аэропортов, автомобильных дорог и пунктов по распределению продовольствия. Несмотря на очередную договоренность о перемирии, вооруженные столкновения не прекращались, и порой военнослужащие вой­ск ООН и США были вынуждены противостоять боевикам из разных кланов. Стремясь восстановить порядок и обеспечить нормальную процедуру распределения продовольственной помощи, иностранные патрули все сильнее вовлекались во внутриполитическую борьбу. Вслед за договоренностью о разоружении вооруженных отрядов и создании переходного правительства, достигнутой представителями 15 сомалийских группировок (за исключением Сомалиленда), США сократили численность своего военного контингента до нескольких тысяч человек и в мае 1993 передали ООН командование многонациональными силами, действующими в С. Учитывая эскалацию насилия и рост числа жертв, президент Б. Клинтон объявил о своем намерении вывести из С. к марту 1994 все американские вой­ска. Помимо американцев, весной были эвакуированы и воинские контингенты большинства европейских государств, в составе миротворческих сил ООН в С. остались лишь подраз­деления из азиатских и африканских стран численностью около 20 тыс. человек.

В то же время по инициативе ООН в столице Кении Найроби проходили переговоры между представителями 15 сомалийских племенных групп, в результате была принята Декларация национального примирения. Спустя несколько месяцев в Кисмайо было подписано еще одно соглашение об урегулировании ситуации в стране, к которому присоединились несколько новых группировок. После того как стало очевидным, что миро­творческие силы ООН не в состоянии восстановить порядок, было принято решение об их эвакуации из страны в марте 1995.

Гражданская вой­на в С. продолжалась, лидеры кланов договаривались о перемирии, нарушали его, саботировали участие в мирных переговорах и конференциях. В 2000 была предпринята попытка объединения страны, когда представители полевых командиров, собравшись в городе Арта в Джибути, избрали президентом и главой переходного национального правительства выпускника МГУ Абдул-Кассима Салат Хассана. Однако ему отказались подчиниться полевые командиры, пользовавшиеся поддержкой Эфиопии.

В 2004 Эфиопия пролоббировала создание альтернативного временного федерального правительства, возглавил которое А. Ю. Ахмед. Инаугурация проходила в Найроби, где ранее шел процесс мирного урегулирования сомалийского кризиса. В середине 2006 контроль над центральной и южной частью С. установило фундаменталистское движение «Совет исламских судов» (СИС). Его лидером стал Шариф Шейх Ахмед. Он придерживался умеренных позиций, но часть лидеров организации составляли радикальные исламисты, часть которых поддерживала связи с террористической сетью « аль-Каида » (признана террористической в соответствии с законодательством РФ). СИС поддерживалось местным бизнесом, заинтересованным в наведении порядка. Молодежное и военное крыло СИС — «аш-Шабааб» ( араб . «молодежь»), заявившее о себе в 2004, — так же не отличалось единством взглядов о принципах и идеях борьбы, каждый лидер отряда выступал от собственного имени. «Аш-Шабааб» тесно сотрудничала с аль-Каидой, многие ветераны последней принимали участие в «аш-Шабааб» и выражали готовность оказать ей поддержку.

Переходное правительство страны во главе с президентом А. Ю. Ахмедом при поддержке Эфиопии вступило в военные действия против исламистов. В начале января 2007 США с одобрения правительства С. нанесли удары по предполагаемым позициям исламских боевиков на юге С. «Аш-Шабааб» противостояла эфиопскому военному присутствию и выступала против политики переходного федерального правительства. Ее вооруженные группы с 2007 по 2008 контролировали города и порты в центральных и южных районах страны.

Ш. Ахмед от имени Альянса за новое освобождение Сомали (партия, образованная в 2007, преемник СИС) подписал соглашение, предусматривавшее отказ от любого вооруженного противостояния в течение трех месяцев. В 2009 Ш. Ахмед стал новым президентом С., что, однако, не привело к прекращению гражданской вой­ны. 18 апреля 2009 парламент С. принял решение о введении в стране законов шариата. Несмотря на эти меры, формирования «аш-Шабааб» сохраняли свои доминирующие позиции в С. В 2011 для борьбы с исламистами потребовалось вмешательство вой­ск Африканского союза.

В 2012 было создано первое постоянное федеральное правительство С. с начала гражданской вой­ны, которое поставило задачи сформировать новый кабинет из числа сомалийцев, получивших образование на Западе, призвав их вернуться на родину для восстановления страны после десятилетий гражданской вой­ны и междоусобиц.

C 2017 по 2021 президентом С. был бывший премьер-министр М. А. Мохамед («Фармааджо»), в 2019 отказавшийся от американского гражданства. В 2017 он обещал бороться с коррупцией, ликвидировать «аш-Шабааб», развивать экономику страны. В 2018 представители оппозиционных кланов выступили с импичментом президенту, но он был отклонен. В декабре 2020 М. А. Мохамед обвинил Кению во вмешательстве во внутренние дела С. и разорвал с ней дипломатические отношения. М. А. Мохамед заявил, что страна нуждается в поддержке из-за рубежа, но не вмешательстве во внутренние дела. В мае 2022 президентом был избран Х. Ш. Мохамуд, основатель партии «Союз за мир и развитие», уже занимавший пост президента страны в 2012–2017.

Основные отрасли экономики С. — скотоводство и земледелие. В южных районах выращивают кукурузу, сорго, маниок, кунжут, цитрусовые, сахарный тростник и хлопчатник. Единственная экспортная культура — бананы, которые возделывают в долинах Джуббы и Уэби-Шабелле. Рыболовство, несмотря на самую протяженную береговую линию на Африканском континенте, в С. не развито. Экспорт живого скота приносит до 88 % поступлений, бананов — 8 %.

Лит .: Хазанов А. М. Сомалийская республика (Исторический очерк). М., 1961; Сергеева И. С. Сомалийская Рес­публика. Географическая характеристика. М., 1965; Mukhtar M. H. Historical dictionary of Somalia. Lanham, 2003; Коновалов И. П. Распад государства и гражданская вой­на в Сомали. М., 2010; Алейников С. В. Политическая ситуация и проблемы национального примирения в Сомали. М., 2012. Л. В. Иванова.