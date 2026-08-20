СОЛЖЕНИЦЫН, АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ

Солжени́цын, Александр Исаевич (11.12.1918, Кисловодск — 03.08.2008, Москва) — писатель, публицист, общественный и политический деятель православно-консервативного толка, внес значительный вклад в формирование политической философии российского правого консерватизма, опирающегося на национальные традиции. Родился в крестьянской семье. В 1936 окончил физико-математический факультет Ростовского университета. В 1939 поступил на заочное отделение факультета литературы Института философии, литературы и истории в Москве. Участник Великой Отечественной вой­ны 1941 – 1945. Награжден орденами Отечественной вой­ны II степени, Красной Звезды. 9 февраля 1945 арестован, приговорен к 8 годам лагерей. С сентября 1947 переведен в закрытое конструкторское бюро («шарашку») при авиамоторном заводе в Рыбинске. В 1950 отправлен на общие работы в лагерь в Экибастузе, в 1953 сослан в Казахстан, где работал учителем. Там у С. диагностировали рак и отправили на лечение в Ташкент (повесть «Раковый корпус»). В июне 1956 С. был освобожден без реабилитации и обосновался в д. Мильцево Владимирской области (повесть «Матренин двор»). В феврале 1957 реабилитирован и переехал в Рязань. В 1961 С. передал А. Т. Твардовскому рассказ «Щ-854», опубликованный под названием «Один день Ивана Денисовича» в № 11 журнала «Новый мир» за 1962. Принят в Союз писателей СССР. В 1965, после изъятия его архива, С. перешел в открытую оппозицию режиму, передал свои сочинения за границу с поручением опубликовать в случае преследования, ареста или смерти. В мае 1967 С. обратился к IV съезду Союза писателей с письмом, в котором критиковал цензуру, его поддержала часть делегатов. В 1969 исключен из Союза писателей. В 1970 С. присудили Нобелевскую премию «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы». В 1971 в Париже опубликован роман «Август Четырнадцатого». В 1973 за границей вышел «Архипелаг ГУЛАГ». В конце 1973 С. учредил фонд, куда отправлял доходы от издания в разных странах «Архипелага ГУЛАГ». 12 февраля 1974 арестован, обвинен в измене Родине, лишен советского гражданства и выдворен из СССР. В 1974–1975 жил в Цюрихе. В 1976 пере­ехал в США. В период Перестройки опубликован ряд произведений С., включая «Архипелаг ГУЛАГ», в 1990 С. восстановили советское гражданство. Практические предложения по проведению реформ в СССР сформулировал в работе «Как нам обустроить Россию?» (1990, тираж около 30 млн экземпляров), где призывал к возрождению традиции «демократии малых пространств». С. критиковал Распад СССР и реформы начала 1990-х. В 1994 вернулся в Россию, издал историко-публицистическое сочинение «Россия в обвале». В 1997 избран действительным членом РАН. В 1998 учреждена Литературная премия Александра Солженицына. Награжден Государственной премией РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности (2007).

Соч .: Собрание сочинений: В 9 т. М., 1999.

Ист .: Александр Исаевич Солженицын. Материалы к биобиблиографии. В 2 т. СПб., 2018.

Лит. : Чалмаев В. А. Александр Солженицын: Жизнь и творчество. М., 1994; Спиваковский П. Е. Феномен Солженицына: новый взгляд. М., 1998; Сараскина Л. И. Александр Солженицын. М., 2009; Сарнов Б. М. Феномен Солженицына. М., 2012; Нива Ж. Александр Солженицын: борец и писатель. СПб., 2014. Е. О. Гранцева.