СОЛЬВЫЧЕГОДСКИЙ МУЗЕЙ

Сольвычегодский историко-художественный музей открыт на основе древлехранилища Благовещенского собора 1 мая 1919 года.

Мировую известность в собрании музея имеют вклады Строгановых в Благовещенский собор - произведения Строгановской иконописи, лицевого шитья, художественного серебра XVI-XVII веков.

Ежегодно сотни туристов посещают древний город на Вычегде, чтобы впечатлиться грандиозными храмами и богатейшим художественным наследием, оставленным здесь Строгановыми; побывать в мемориальном доме Кузаковых, где в 1909-1911 годах отбывал ссылку И.В. Сталин; приобщиться к старинным женским ремеслам - ткачеству и вышивке - в школе народных ремесел; попробовать целебной минеральной воды из источников, расположенных вблизи озера Соленого.

Иллюстрации:

Сольвычегодский историко-художественный музей.