СОЛОВЬЁВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

Религиозный философ, поэт, публицист. Один из наиболее ярких представителей русской философской мысли. Сын С.М. Соловьёва.

Биография

Получил домашнее образование, в 1864 году поступил в 3 класс 1-й московской губернской гимназии, в 1865 году переведён в 5-ю (окончил в 1869 году). Поступил на историко-филологический факультет Московского университета, в 1870 году перевёлся на естественное отделение физико-математического факультетта. Разочаровавшись в естественных науках, в апреле 1873 года подал прошение об отчислении из университета и разрешении на сдачу экстерном кандидатских экзаменов на историко-филологическом факультете. Сдал экзамены весной 1873 года. Вольнослушатель Московской Духовной академии (сентябрь 1873 – март 1874). Во время учёбы в университете испытал влияние преподавателей П.Д. Юркевича (философия) и А.М. Иванцова-Платонова (церковная история). Защита магистерской диссертации «Кризис западной философии. Против позитивистов» (1874) вызвала большой резонанс, т.к. работа Соловьева была направлена против преобладающего в то время позитивистского дискурса. Докторская диссертация – «Критика отвлечённых начал» (1880).

Статья «Мифологический процесс в древнем язычестве» стала первым напечатанным сочинением Соловьева («Православное обозрение». 1873. № 11). В 1873 году состоялось знакомство с Ф.М. Достоевским По мнению ряда исследователей, Соловьев явился прототипом Ивана Карамазова («Братья Карамазовы»). Избран доцентом кафедры философии Московского университета, с начала 1875 года читает курс по истории новейшей философии. На курсах В.И. Герье читает курс истории античной философии. Лекции Соловьева приобретают большую популярность. С 1875 года он активно пишет стихи (первый стихотворный опыт – в 1872 году).

Весной 1875 года – в Лондоне, в командировке для изучения индийской, гностической и средневековой литературы. Переживает мистическое видение, в результате 28 октября 1875 года внезапно отправляется в Каир. Свой опыт описал в стихотворении «Три свидания» («Вестник Европы». 1898. № 11). Осенью 1875 – весной 1876 года Соловьев создаёт первые стихи т.н. софийного цикла («Вся в лазури сегодня явилась…», «У царицы моей есть высокий дворец…», «Близко, далёко, не здесь и не там…»). Провёл в Каире 4 месяца, посещал фиваидских аскетов-пустынножителей. Пережил в пустыне видение, которое трактовал как встречу с Софией. Написал трактат La Sophia (незаверш., 1886, на французском языке, на русском языке опубликован в журнале «Логос». 1991. № 2; 1992. № 4; 1996. № 7). 12 марта 1876 года выехал в Италию, далее – в Париж. В начале июня 1876 года возвращается в Москву.

Осенью 1876 года читает курс органической логики, в 1877-м покидает университет из-за несогласия с увольнением профессора Н.Я. Любимова, с 1877 года – в Санкт-Петербурге, член Ученого комитета при Министерстве народного просвещения (1877-1881). В «Журнале Министерства народного просвещения» публикует главы «Философских начал цельного знания» (не оконч., 1877. № 3-4, 6, 10-11). Сближается с С.А. Толстой, вдовой А.К. Толстого. Завязывается долгий роман Соловьева с её племянницей, С.П. Хитрово, ставшей для философа земным воплощением Софии небесной.

Весной 1877 года выступает в Обществе любителей русской словесности с лекцией «Три силы», оказавшей влияние на «пушкинскую речь» Достоевского (1880). Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов отправляется в действующую армию в качестве корреспондента «Московского вестника». Зимой-весной 1878 года выступает с «Чтениями о Богочеловечестве» (отд. изд. – М., 1881).

Соловьев отреагировал на цареубийство 1 марта 1881 года, выступив с публичными лекциями 13 марта на Высших женских курсах, где осудил террор, и 28 марта в зале Кредитного общества, где призвал престолонаследника проявить милосердие к преступникам. В результате ему было рекомендовано воздержаться от публичных лекций, также он покинул свой пост в МНП. С февраля 1882 года – в Москве. Создаёт «Три речи в память Достоевского» (М., 1881-1883), также обращается к теме примирения православной и католической церквей («Великий спор и христианская политика» // Русь. 1883. № 1-3, 14,15, 18, 23). Позиция Соловьева была понята современниками как «измена православию» (в 1896 году он примет причастие по католическому обряду, также будет ходить слух о его переходе в католичество). Сотрудничает с журналом «Вестник Европы», где публикует сборник статей «Национальный вопрос в России» (1883-1891), вступив в резкую полемику с поздними славянофилами. Соловьев отстаивал идею, согласно которой высшим предназначением России является служение идее всемирного общечеловеческого единения в духе истинного христианства. Идея объединения церквей развивается в работах «История и будущность теократии» (Загреб, 1887) и «Россия и вселенская церковь» (на французском языке, Париж, 1889, полный русский перевод – М., 1911). Весной 1888 года читает в Париже на французском языке доклад «Русская идея» (Париж, 1888, русский перевод – М., 1911). В 1889-1890 годах полемизирует с Н.Н. Страховым, отстаивающим теорию «замкнутых культур» Н.Я. Данилевского. В 1890 году пишет одно из самых знаменитых своих стихотворений – историософское «Ex Oriente Lux» («Свет с Востока» - лат.). В 1891 году выходит первый стихотворный сборник Соловьева - «Стихотворения».

Редактор и автор философского отдела Энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона (с 1891 года). 19 октября 1891 года выступает с публичной лекцией «О причинах упадка средневекового миросозерцания». Лекция содержала резкую критику русской церкви и вызвала большой резонанс. В конце 1891-го Соловьев переживает влюблённость в С.М. Мартынову, что нашло отражение в т.н. мартыновском цикле стихотворений (1891-1892) и философском сочинении «Смысл любви» (Вопросы философии и психологии. 1892. № 14, 15; 1893. № 17; 1894. № 21).

Летом 1893 года пережил нервное расстройство, посетил в это время Швецию, Шотландию, Францию. В 1894 году вступил в резкую полемику о православной вере и свободе совести с В.В. Розановым (ст. «Порфирий Головлёв о свободе и вере» // Вестник Европы. 1894. № 4; «Конец спора» // Там же. 1894. № 7). Начал работу над созданием собственной этической концепции («Оправдание добра». СПб., 1897), стремясь «показать добро… как единственный правый путь жизни». Историософскую тематику Соловьев развивает в стихотворении «Панмонголизм» (1894).

В 1890-х пишет ряд статей о русской поэзии: «О лирической поэзии» (1890), «Поэзия Ф.И. Тютчева» (1895), «Лермонтов» (1897), «Судьба Пушкина» (1897), «Значение поэзии в стих. Пушкина» (1897) и др.

Вновь посещает Египет (1898). В апреле 1899 года начинает писать историософское сочинение «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории» (СПб., 1900). 8 июля 1900 года пишет своё последнее стихотворение «Вновь белые колокольчики…». Последние дни жизни, будучи тяжело больным, провёл в имении П.Н. Трубецкого Узкое. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Философское учение

В основе философской системы Соловьева лежит идея всеединства, которое есть идеальный строй мира, предполагающий воссоединенность, примиренность и гармонизированность всех эмпирических несогласованных, конфликтных элементов и стихий бытия. Его система – синкретическая. Ещё в работе «Кризис западной философии» Соловьев высказал намерение соединить «полноту содержания духовных созерцаний Востока» с «логическим совершенством западной формы». Он развивает идеи о тёмной основе в Боге, которая в результате акта творения обособляется и становится источника зла. Особенность философии Соловьев – положение о двух абсолютах: апофатическое ничто, или положительная мощь, и отрицательная возможность бытия вне Бога, которую символизирует София. Учение о Софии философ раскрывает в книге «Россия и вселенская церковь», при этом София понимается как «живая идея», божественная личность, с которой можно вступить в медиумическое общение.

Основное содержание исторического процесса по Соловьева – возникновение Души мира (возникает как антитеза Божественной Премудрости) и постепенное возвращение ее к Абсолюту. Центральное событие исторического процесса – воплощение Божественного Логоса в богочеловеке Иисусе Христе. Человечество в этом процессе играет активную роль.

В теории познания Соловьев критикует скептицизм и кантовский критицизм. Рассматривает волю как метафизическую реальность, которую индивид открывает в себе. В конце жизни у Соловьева укрепляется представление о том, что человечество как единый субъект реальнее отдельного индивида, а сознание обладает универсальным характером и не принадлежит никому, либо принадлежит высшему трансцендентальному объекту.

В этическом учении Соловьев критикует отвлечённый субъективизм, отстаивает принцип автономии морали. Действительность нравственного миропорядка он основывает на существовании сверхчеловеческого безусловного добра в Боге.

Выступал за гуманизацию права и уголовных наказаний. Являлся последовательным противником смертной казни. Понимал право, как «свободу, обусловленную равенством». Соловьев отстаивал естественные права человека – на достойное существование, свободу совести и т.д. Выступал против ограничения прав инородцев, против притеснения старообрядцев и сектантов.

Особое призвание России он видел в осуществлении органического единства церкви, государства и общества.

Влияние

Соловьев оказал колоссальное влияние на религиозную и философскую мысль России конца XIX – начала ХХ века, пробудил в интеллигенции интерес к религиозным вопросам, вызвав тем самым появление движения «богоискательства» (Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Д.С. Мережковский, В.В. Розанов и др.), оказал влияние на своих друзей и коллег (Л.М. Лопатин, С.Н. и Е.Н. Трубецкие). Идеи Соловьева отражались в деятельности религиозно-философских обществ (в т.ч. Петербургского (1907-1917) и Московского памяти В.С. Соловьёва (1905/06-1918)), философских сборниках «Проблемы идеализма» (1902), «Вехи» (1909), «Из глубины» (1918). Под влиянием Соловьева развивалась философская, религиозная и общественная мысль русской эмиграции. Поэзия Соловьева, его личность и взгляды значительно повлияли на становление символизма в русской поэзии. Т.н. «младшие» символисты (А. Блок, А. Белый, Вяч. Иванов и др.) видели в нём своего учителя. В 1903 году сложился кружок т.н. «соловьёвцев» (А. Белый, С.М. Соловьёв, Эллис, А.С. Петровский и др.).

Сочинения:

Собр. соч. В 10 т. СПб., 1911-1914. Т. 11, 12. Брюссель, 1966.

Письма В.С. Соловьёва в 3 т. СПб., 1908-1911.

Письма. Пг., 1923.

Стихотворения, проза, письма, воспоминания современников. М., 1990.

Лит. критика. М., 1990.

Полное собрание сочинений и писем. В 20 т. М., 2000-2013.