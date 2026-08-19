СОЛОВЬЁВ, СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Соловьёв, Сергей Михайлович (05[17].05.1820, Москва — 04[16].10.1879, там же) — русский историк, автор трудов по истории России.
Родился в семье священника, некоторое время учился в духовном училище. В 1838 с серебряной медалью окончил Первую московскую гимназию, в 1842 — Московский университет (см. Университеты в России). Ученик М. Н. Погодина и Т. Н. Грановского. В юности увлекался идеями славянофилов, был знаком с К. С. Аксаковым, но затем по своим взглядам приблизился к западникам. Два года провел в Европе, занимаясь с детьми графа А. Г. Строганова (см. Строгановы), слушал лекции Ф. Шеллинга, Л. Ранке, Ф. К. Шлоссера, Ж. Мишле, Ф. Гизо и других знаменитых историков и философов. В 1847 защитил докторскую диссертацию «История отношений между русскими князьями Рюрикова дома» и был утвержден в должности экстраординарного профессора Московского университета. С 1850 — ординарный профессор. В 1864–1870 — декан историко-филологического факультета, в 1871–1877 — ректор университета. В 1872 был избран действительным членом Академии наук по Отделению русского языка и словесности. Будучи сторонником широкой университетской автономии, в знак протеста против ее ограничения подал в отставку с занимаемых должностей (1877), продолжая некоторое время читать лекции как «сторонний преподаватель».
Главный труд С. — «История России с древнейших времен» в 29 томах, 1-й том которого вышел в 1851, а 29-й — после смерти ученого в 1879. Обязанностью русского историка он считал «не делить, не дробить русскую историю на отдельные части, периоды, но соединять их, следить преимущественно за связью явлений, за непосредственным преемством форм, не разделять начал, но рассматривать их во взаимодействии, стараться объяснить каждое явление из внутренних причин». Опираясь на богатый фактический, в том числе архивный материал, С. создал целостную картину исторического развития России, показал влияние фактора природно-климатических условий в тесной связи с другими факторами. Другие крупные исследования С.: «История падения Польши» (М., 1863), «Публичные чтения о Петре Великом» (М., 1872), «Император Александр I. Политика, дипломатия» (СПб., 1877). Известность получили и его дети: сыновья — философ Владимир, беллетрист Всеволод, педагог и переводчик Михаил, дочери — детская писательница Мария, поэтесса Поликсена.
Соч.: Сочинения. В 18 кн. М., 1988–1995.
Лит.: Безобразов И. В. С. М. Соловьев. СПб., 1894; Цимбаев Н. И. Сергей Соловьев. М., 1990; С. М. Соловьев и его эпоха: к 200-летию со дня рождения историка. М., 2020. И. А. Кукушкина.