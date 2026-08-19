СОЛОВЬЁВ, СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Соловьёв, Сергей Михайлович (05[17].05.1820, Москва — 04[16].10.1879, там же) — русский историк, автор трудов по истории России.

Родился в семье священника, некоторое время учился в духовном училище. В 1838 с серебряной медалью окончил Первую московскую гимназию, в 1842 — Московский университет (см. Университеты в России ). Ученик М. Н. Погодина и Т. Н. Грановского . В юности увлекался идеями славянофилов, был знаком с К. С. Аксаковым , но затем по своим взглядам приблизился к западникам. Два года провел в Европе, занимаясь с детьми графа А. Г. Строганова (см. Строгановы ), слушал лекции Ф. Шеллинга , Л. Ранке , Ф. К. Шлоссера , Ж. Мишле , Ф. Гизо и других знаменитых историков и философов. В 1847 защитил докторскую диссертацию «История отношений между русскими князьями Рюрикова дома» и был утвержден в должности экстраординарного профессора Московского университета. С 1850 — ординарный профессор. В 1864–1870 — декан историко-филологического факультета, в 1871–1877 — ректор университета. В 1872 был избран действительным членом Академии наук по Отделению русского языка и словесности. Будучи сторонником широкой университетской автономии, в знак протеста против ее ограничения подал в отставку с занимаемых должностей (1877), продолжая некоторое время читать лекции как «сторонний преподаватель».

Главный труд С. — «История России с древнейших времен» в 29 томах, 1-й том которого вышел в 1851, а 29-й — после смерти ученого в 1879. Обязанностью русского историка он считал «не делить, не дробить русскую историю на отдельные части, периоды, но со­единять их, следить преимущественно за связью явлений, за непосредственным преемством форм, не разделять начал, но рассматривать их во взаимодействии, стараться объяснить каждое явление из внутренних причин». Опираясь на богатый фактический, в том числе архивный материал, С. создал целостную картину исторического развития России, показал влияние фактора природно-климатических условий в тесной связи с другими факторами. Другие крупные исследования С.: «История падения Польши» (М., 1863), «Публичные чтения о Петре Великом» (М., 1872), «Император Александр I. Политика, дипломатия» (СПб., 1877). Известность получили и его дети: сыновья — философ Владимир, беллетрист Всеволод, педагог и переводчик Михаил, дочери — детская писательница Мария, поэтесса Поликсена.

Соч. : Сочинения. В 18 кн. М., 1988–1995.

Лит .: Безобразов И. В. С. М. Соловьев. СПб., 1894; Цимбаев Н. И. Сергей Соловьев. М., 1990; С. М. Соловьев и его эпоха: к 200-летию со дня рождения историка. М., 2020. И. А. Кукушкина.