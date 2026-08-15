СОЛОВЬЁВ КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ

Российский историк. Доктор исторических наук (2012), профессор кафедры истории и теории исторической науки факультета истории, политологии и права ИАИ РГГУ, профессор кафедры теории и истории права факультета права НИУ ВШЭ.

Родился 26 декабря 1978 года в Москве. В 2001 году окончил историко-филологический факультет РГГУ, в том же году поступил в аспирантуру РГГУ. В 2004 году под руководством профессора В.В. Шелохаева защитил кандидатскую диссертацию на тему «Организация «Беседа» в общественно-политическом процессе в 1899-1905 гг.». В 2004-2009 годах – преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры истории России нового времени ИАИ РГГУ. В 2012 году защити докторскую диссертацию на тему «Законодательная и исполнительная власть в России в 1906-1914 годы: механизмы взаимодействия». С того же года работает на кафедре теории и истории права НИУ ВШЭ, а также в Институте российской истории РАН.

Автор более 280 научных публикаций. Лауреат премии Российского исторического общества, посвященной 20-летию Федерального Собрания Российской Федерации и Конституции Российской Федерации. В область научных интересов входит политическая история России XIX – начала XX века, партийная система Российской империи начала XX века, история парламентаризма.

Сочинения:

Законодательная и исполнительная власть в России: механизмы взаимодействия (1906–1914). М.: РОССПЭН, 2011. 512 с.

История деятельности первых Государственных дум дореволюционной России: сравнительный анализ традиций правотворчества. М., 2013. 240 с. (в соавт. с Шелохаевым В.В.).

Кружок «Беседа»: В поисках новой политической реальности. М.: РОССПЭН, 2009. 287 с.

П.А. Столыпин: личность и реформы. 3-е изд.. перераб. и доп. М.: РОССПЭН, 2011. 143 с. (в соавт. с К.И. Могилевским).

П.А. Столыпин. Имя Россия. Исторический выбор 2008. М.: Астрель, 2008. 128 с. (в соавт. с К.И. Могилевским).

Первая мировая война в оценке современников: власть и российское общество. 1914 - 1918: в 4 т. / Сост.: К. А. Соловьев, С. В. Шелохаев. Т. 3: Либеральный взгляд на войну: через катастрофу к возрождению. М. : РОССПЭН, 2014.