СОЛОВЕЦКОЕ ВОССТАНИЕ (1668-1676)

Вооруженное сопротивление монахов Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря церковным реформам патриарха Никона в 1668-1676 годах.

Соловецкое восстание занимает важное место в ранней истории старообрядческого движения. В данном случае религиозное выступление вылилось в длительную и открытую борьбу с государственной властью. Кроме того, восстание показало неоднозначность социального содержания раскола, так как монастырское население включало в себя не только монахов, но и беглых крестьян, посадских людей, казаков, стрельцов. Сам же монастырь являлся крупнейшим феодальным собственником на Севере Московского государства.

Предыстория восстания

В 1657 году соловецкие монахи во главе с архимандритом Ильей отказалась принять новые богослужебные книги. В 1663 году уже при новом архимандрите – Варфоломее – братия подтвердила свое решение. Это привело к тому, что данный вопрос разбирался на Церковном соборе 1666-1667 годов. Собор постановил прислать в обитель нового архимандрита – Сергия. Но монахи не приняли его, после чего Сергий покинул Соловки. Вместо него монастырь возглавил бывший настоятель Саввино-Сторожевского монастыря , сосланный на Соловки на покой, активный сторонник старообрядцев Никанор. Идейным же вождем восстания являлся казначей обители старец Геронтий. В 1667 году иноки послали царю Алексею Михайловичу (1645-1676) челобитную, в которой отказывались принять реформы, не желая оставлять, по их убеждению, истинную православную веру, и выражали готовность открыто сражаться за нее с властью. Ответом на челобитную стал царский указ, по которому были конфискованы вотчины и промыслы монастыря на побережье.

Ход восстания

В 1668 году события стали ускоренно развиваться. Так, в мае на Соловки было послано стрелецкое войско. Началась осада монастыря, продлившаяся восемь лет.

По воеводской отписке, численность и состав осажденных в 1674 году составлял свыше четырехсот монахов и мирян. Также восставших поддерживали жители Поморья, доставлявшие в обитель припасы.

В первые годы осада шла довольно слабо, так как власть надеялась на мирное разрешение конфликта. Но в 1673 году стрельцам был дан приказ начать активные боевые действия. При этом стрелецкое войско постоянно увеличивалось. Со стороны же осажденных инициатива постепенно переходила от монахов к мирянам, готовившихся дать отпор. Важным изменением стало также то, что в 1675 году монахи перестали молиться за царя, хотя первые годы осады делали это. Мирный исход стал невозможен.

Военные действия постепенно ужесточались. Решающую же роль в победе правительственных войск сыграло предательство монаха-перебежчика – чернеца Феоктиста – в январе 1676 года сообщившему главе стрельцов Ивану Мещеринову, как проникнуть в монастырь. В начале февраля группе стрельцов удалось пробраться в обитель и открыть ворота для остальной части войска. За этим последовала жестокая расправа над осажденными. По старообрядческим источникам, погибло от трехсот до пятисот человек.

Последующие события

Соловецкое восстание показало, что старообрядцы могут организованно выступать против правительства. Избранный в 1674 году патриарх Иоаким повел серьезную борьбу с раскольниками. В этом патриарх постоянно прибегал к помощи государственной власти. По царскому указу 1685 года старообрядцев надлежало жечь в срубе за хулу на церковь и уговоры к самосожжению; казнить перекрещивающихся в старую веру; бить кнутом тайных раскольников и тех, кто их укрывает; конфисковать имения казненных и ссыльных. В ответ на это старообрядцы совершали новые массовые «гари» и бежали не только в отдаленные места страны, но и за границу.

Соловецкое восстание в культуре

Восстание нашло большое отражение в старообрядческой литературе. Самым известным трудом на эту тему является «История об отцах и страдальцах Соловецких иже за благочестие и святые церковные законы и предания в настоящее время великодушно пострадаша» Семена Денисова, написанная в XVIII веке.

В Русской Православной Старообрядческой церкви 29 января (11 февраля) совершается память великомучеников и исповедников: архимандрита Никанора, инока Макария, сотника Самуила и иже с ними в Соловецкой обители за древлее благочестие пострадавших.