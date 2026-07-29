СОЛОВЕЦКИЙ МОНАСТЫРЬ

Ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви, расположенный на Соловецких островах в Белом море. Монастырь был основан в 1229 – 1436 годах. Основателями были Зосима, Савватий и Герман Соловецкие.

Наместником монастыря ныне является архимандрит Порфирий (Шутов).

На данный момент памятники Соловецкого музея-заповедника находятся в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Соловецкий монастырь и Соловецкий архипелаг являются одним из наиболее известных паломнических и туристических мест на Севере России.

Первыми монахами, прибывшими на Большой Соловецкий остров в 1429 году, были собеседник Кирилла Белозерского Савватий и тотемский монах Герман. В 1435 году Савватий скончался, а в 1436 году на остров прибывает Зосима, которого Герман встретил в устье реки Сума, во время своей поездки за припасами. С 1436 года на остров постепенно начинают приходить люди, стремящиеся найти спасение вместе со старцами. Вскоре возводится Преображенский храм, а за ним и Успенский с трапезной. В монастыре принимается Иерусалимский устав. С поставлением в игумены Зосимы начинается рост монастыря. Новгородские бояре отписывают в его пользование часть Поморского берега, острова Анзер и Муксалма.

Следующим важным этапом в развитии монастыря стала середина XVI века – время игуменства Филиппа (Колычева), с 1566 года митрополита Московского. В 1548 году братия избирает Филиппа в качестве своего пастыря, руководителя. Новый игумен начинает активное каменное строительство, Преображенский собор, Успенский храм с трапезной возводятся в камне, для этих целей приглашаются мастера из Москвы и Новгорода. В Преображенский собор переносятся мощи святых Зосимы и Савватия. Соловецкие озера соединяются сетью каналов, количество промысловых построек увеличивается в несколько раз. Осуществлять подобные финансово емкие проекты позволяла поддержка государства, а точнее вклады царя Иоанна IV Васильевича в монастырь. Известно, что сам Филипп, будучи отпрыском известного, богатого рода, во время строительства Преображенского собора прибег к финансовой помощи Колычевых. И, конечно же, Новгородская епархия оказывала посильную помощь монастырю, так как он входил в ее ведение.

Во второй половине XVI века отношения России с северными соседями обостряются. В 1554—1557 годах происходит русско-шведская война, именуемая Шведским походом, в 1563 году начинается Ливонская война. В этих условиях каменный монастырь на дальнем Севере оказывается основным русским опорным пунктом, силой в регионе. Поэтому в 1578 году на архипелаг отправляется воевода Михаил Озеров, который начинает возводить деревянный острог. Первые стены были окончены уже через год, однако сам воевода погибает в ходе стычки со шведами. В течении последующих десяти лет монастырь обзаводится каменными крепостными стенами, на принадлежащих ему землях возводятся Сумской и Кемский остроги. Таким образом Белое море оказывается под контролем сразу трех крепостей, что позволяет уверенно контролировать регион.

Стоит отметить, что остроги возводились и содержались Соловецким монастырем, однако в качестве компенсации ему было дано множество льгот, в частности, беспошлинное право торговли солью.

Также, с середины XVI века по 1883 год монастырь выполнял функцию пенитенциарного учреждения, что не являлось редкостью для отдаленных крупных северных монастырей, достаточно вспомнить тот же Кирилло-Белозерскую обитель, в которой тюрьма существовала с XVI по XVIII век.

Следующим важным этапом в истории Соловецкого монастыря стал период второй половины XVII века – время патриаршества постриженика Свято-Троицкого Анзерского скита, – Никона. Известно, что у Никона возникли разногласия с Елеазаром Анзерским, прославленным в Русской православной церкви в лике преподобных в 50-х годах XVIII века. В результате прений с начальным старцем Анзерского скита Никон убежал с архипелага, попав по пути в сильнейший шторм, спасение от которого будущий патриарх обнаружил на острове Кий недалеко от устья реки Онеги. В честь этого события Никон установил на острове поклонный крест, а впоследствии и воздвиг храмовый комплекс. В 1653 году патриарх Никон начал проводить ряд церковных реформ, связанных с унификацией церковных обрядов и приближения оных ко греческим образцам. Однако далеко не все церковные иерархи восприняли это начинание доброжелательно. Соловецкий монастырь отказался вести богослужение по новым книгам. Все это в итоге вылилось в событие, называющееся Соловецким восстанием или Соловецким сидением. В период с 1668-го по 1676 год царские войска осаждали монастырь и 18 января 1676 года захватили крепость.

В дальнейшем монастырь достаточно быстро оправился от последствий осады и вновь стал духовным и экономическим центром всего русского Севера.

В 1765 году он перешел в подчинение Синоду, получив, таким образом, статус ставропигиального.

Известным эпизодом, произошедшим во время Крымской войны (1853 – 1856) стал обстрел стен обители двумя пароходами английской эскадры, не приведший практически ни к каким повреждениям крепости. На штурм англичане не пошли, не подозревая, что монастырь уже давно не является военным объектом.

В 1920 году монастырь был ликвидирован, тогда же на его территории расположился лагерь принудительных работ. В 1923 году был создан СЛОН (Соловецкий лагерь особого назначения), базировавшийся не только на архипелаге, но и на материковой части. Основное число заключенных относилось к так называемым «политическим». В 1937 году СЛОН был преобразован в СТОН (Соловецкую тюрьму особого назначения). Последняя была расформирована в 1939 году. В годы Великой Отечественной войны, точнее с 1942 по 1945 год, на территории монастыря и островах архипелага находилась Соловецкая школа юнг. В 1967 году создается Соловецкий музей-заповедник.

В 1988 году появляется первый церковный приход, а в 1990 году Священный Синод благословил открытие Спасо-Преображенского ставропигиального мужского монастыря.

Соловецкий монастырь в культуре

На купюре достоинством в 500 рублей 2004 года и 2010 года находится изображение Соловецкого монастыря.