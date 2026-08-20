СОЛОН (др.-греч. Σόλων)

Афинский политический деятель, реформатор, поэт.

Происходил из знатного, но обедневшего аристократического рода, ведущего свое происхождение от легендарного афинского царя Кодра. Стесненное материальное положение побудило Солона заняться торговлей. Он много путешествовал, на досуге писал стихи. Во время войны между Афинами и Мегарами за о-в Саламин Солон не только поднимал патриотический дух своими стихами, но и, будучи избранным командующим, успешно завершил кампанию (ок. 595 г. до н.э.).

В начале VI в. до н.э. в Аттике обострилась политическая ситуация: народ был недоволен усиливающимся неравенством и долговой кабалой. В силу своего авторитета, происхождения (принадлежность к эвпатридам), занятий (контакты с торгово-ремесленными кругами), карьеры (продемонстрировал свою компетентность в разнообразных сферах) и интеллекта (репутация мудреца) Солон был идеальной фигурой для эсимнета – посредника, примирителя в назревающей смуте, которую можно было избежать с помощью реформы существующего общественного строя. И стихи Солона, и вся его деятельность указывают на его главный мировоззренческий принцип: мера и норма, эвномия (благозаконие), социальный компромисс, неприязнь к единовластию, тираническому правлению. Будучи избранным архонтом на 594 г. до н.э., Солон провел ряд важнейших реформ. Не исключено, что на время архонтата приходится лишь часть его преобразований, которые могли растянуться на годы.

По-видимому, первой стала сисахфия, «стряхивание бремени», т.е. снятие закладных «камней» с участков должников – отмена долгового рабства. Впредь должник должен был расплачиваться имуществом, но не личной свободой – своей или близких. Те, кто были проданы в рабство за пределы Аттики, выкупались за счет казны.

Тимократическая реформа (введение имущественного ценза) подразумевала деление населения Афин на имущественные разряды (классы): пентакосиомедимны , всадники, зевгиты и феты . Предполагается, что какое-то цензовое деление, относящееся к военной службе, было и до Солона (за исключением пентакосиомедимнов), но Солон облегчил доступ к исполнению должностей для иных, кроме эвпатридов, категорий населения. Должность архонта была доступной для первых двух классов.

По инициативе Солона появляются новые политические институты. Это Совет Четырехсот (буле), куда входят по 100 человек от каждой из четырех родовых фил. Совет готовит повестку народного собрания, принимает предварительные решения по выносимым на экклесию вопросам (пробулевтическая функция).

Большой потенциал имел еще один новый орган, созданный Солоном, – гелиэя , народный суд. Развитие данного института напрямую связано с развитием афинской прямой демократии, а рост политического значения народного суда был и следствием, и катализатором процессов по её радикализации. В работе солоновской гелиэи могли принимать участие феты, это был единственный орган помимо народного собрания, куда допускались беднейшие граждане Афин. Гелиэя во времена Солона, по-видимому, являлась апелляционным судом, в котором рассматривались жалобы на приговоры, выносимые должностными лицами.

Среди трех наиболее демократических преобразований Солона (наряду с отменой долговой кабалы и введением гелиэи) Аристотель называет также предоставление любому желающему гражданину возможности выступать истцом – прежде инициатором обвинения мог быть только сам потерпевший или его родственник. Правда, в классическую эпоху «желающий» (βουλόμενος) мог выступать инициатором только исков по государственным преступлениям; частные иски подавались потерпевшей стороной.

О какой-либо Солоновой реформе экклесии неизвестно; народное собрание, очевидно, существовало и ранее, но влачило жалкое существование при гегемонии аристократов-эвпатридов. Совокупность разнообразных мер и законов, предложенных Солоном, не могли не привести к увеличению роли более широких слоев граждан и автоматически – народного собрания – в жизни Афинского государства.

Традиция приписывает афинскому реформатору ряд мер экономического характера: защита афинских товаропроизводителей (запрет вывоза зерна, поощрение вывоза оливок); покровительство ремесленникам (поощрялся их переезд из других полисов); введение новой системы мер и весов (легкий эвбейский талант); упорядочивание имущественных отношений – не имеющие прямых наследников могли составлять завещание. Своеобразной мерой борьбы с тунеядством стало солоновское постановление о том, что сын был вправе отказать престарелому отцу в поддержке, если тот не обучил его когда-то каком-нибудь ремеслу. И закон, несмотря на свою парадоксальность, вполне соответствующий полисной морали, которая стремится избавить граждан от равнодушия, безучастности к общественным делам: «Кто во время смуты в государстве не станет с оружием в руках ни за тех, ни за других, тот предается бесчестию и лишению гражданских прав» (цитата из Аристотеля, «Афинская полития», перевод С.И. Радцига).

В последние годы своей жизни Солон был свидетелем установления тирании своего родственника Писистрата (560 г. до н.э.). По сообщению Плутарха, Солон попытался убедить народное собрание не выделять Писистрату охрану – 50 дубинщиков, с помощью которых он потом и захватил власть, но демос его не послушал. Впрочем, тиран не преследовал престарелого мудреца, который вскоре скончался.

Значение личности и деятельности Солона для Афинского государства трудно переоценить. Фактически рождение афинского полиса как гражданской общины, где граждане отличаются по имущественному положению, но свободны, активно участвуют в политической жизни и никто не может лишить их гражданского статуса за долги, – заслуга Солона. Многие античные авторы были уверены в том, что именно он заложил основы афинской демократии. Большинство современных исследователей более сдержанны в своих оценках: Солона едва ли можно назвать отцом-основателем афинской демократии, так как он сохранил многие прежние политические органы аристократического государства, однако ряд его преобразований, прежде всего гелиэя, имели т.с. определенный демократический потенциал: задали определенный вектор движения в сторону демократии, создали условия для её последующего развития.

Сочинения:

Iambi et elegi Graeci ante Alexandrum cantati. Vol. 2: Callinus. Mimnermus. Semonides. Solon. Tyrtaeus. Minora adespota / Ed. M. L. West. Oxford, 1992.

Солон. Фрагменты // Античная лирика. Библиотека всемирной литературы. Серия первая. Т. 4. М., 1968.

Исорические источники:

Аристотель. Афинская полития. Политика;

Плутарх. Биография Солона;

Геродот. История. Кн. I;

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов.

Иллюстрация :

Бюст Солона.