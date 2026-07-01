СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА

Соломóновы Островá — государство в Меланезии к востоку от Папуа — Новой Гвинеи и к северо-западу от Вануату . Занимает юго-восточную часть Соломоновых о-вов и ряд ближайших островов (всего около 900, самый крупный — Гуадалканал). Площадь — 28,4 тыс. кв. км. Численность населения — 708 тыс. человек (2021), более 90 % меланезийцы; говорят на более чем 70 языках. Столица: Хониара . 9 провинций (самая крупная — Малайта) и столичная территория. Формальный глава государства — британский монарх (с 8 сентября 2022 — Карл III), которого представляет генерал-губернатор. В однопалатном парламенте 50 депутатов.

С. О. заселены папуасами примерно 30 тыс. лет назад, меланезийцами — 6 тыс. лет назад. В середине II тысячелетия до н. э. — середине I тысячелетия до н. э. — ареал культуры лапита, наряду с Вануату , Самоа , Тонгой , Фиджи . Испанский первооткрыватель (1568) Альваро Менданья де Нейра счел острова легендарной страной Офир, где добывали золото для библейского царя Соломона . В 1767 изучены британским мореплавателем Филипом Картеретом. Место гибели французского путешественника Д.-Ф. Лаперуза в 1788. В середине XIX в. появились французские и британские христианские миссии. В 1886 по германо-британскому соглашению северная часть С. О. перешла Германии. В 1893 юг С. О. объявлен протекторатом Британские Соломоновы Острова в составе Британских Западнотихоокеанских территорий со столицей в Суве (с 1952 — в Хониаре). По Трехсторонней конвенции 2 декабря 1899 С. О. полностью перешли Великобритании.

Во Второй мировой вой­не 1939–1945 оккупированы Японией, место ожесточенных боев (см. Гуадалканал, битва при ), в которых в том числе участвовал Дж. Ф. Кеннеди .

С 1943–1944 растет движение за самоопределение С. О. Маасина Руру. В 1952 создан островной совет, в 1960 — назначаемые исполнительный и законодательный советы. С 1964 действует представительство коренного населения. По конституции 1970 создан частично выборный Правящий совет, по конституции 1974 — Законодательное собрание. 7 июля 1978 объявлена независимость.

Разрозненные географически и этнически, С. О. по-прежнему не составляют единства. Крупнейший гражданский конфликт разгорелся в декабре 1998 между коренными жителями о. Гуадалканал и приезжими с о. Малайта. Сложились вооруженные Движение за свободу Исатабу и Орлиная сила Малайты; в столкновениях погибло около 200 человек. В июле 2003, в условиях экономического краха, в страну введены международные миротворческие силы под руководством Австралии (выведены в 2017).

16 сентября 2019 правительство Манассе Согавары отозвало признание Тайваня (действовало с 23 мая 1983) и установило дипломатические отношения с КНР, однако правительство Малайты продолжило получать тайваньскую продовольственную помощь и объявило намерение провести референдум о независимости острова. В ноябре 2021 после беспорядков в столицу вновь введены австралийские силы безопасности. В марте-апреле 2022 С. О. подписали ряд соглашений с КНР, в том числе в области безопасности. 24–27 ноября 2022 в китайском районе столицы прошли погромы. 2 февраля 2023 вновь открыто посольство США, обе­щающих экономическую помощь.

Одна из беднейших стран Океании , С. О. зависят от международной ­помощи. Главные отрасли хозяйства: рыболовство, туризм. Почти две трети экспорта составляет древесина, около 5 % — рыба, более 8 % — бокситы. Член ООН и Содружества Наций.

Лит. : Малаховский К. В. Соломоновы острова. М., 1978; Fiifii’i J. From Pig-Theft to Parliament: My Life Between Two Worlds / Transl. by R. Keesing. Suva, 1989; Морисон C. Э. Американский ВМФ во Второй мировой вой­не / Пер. с англ. М., 2002–2005. Т. 5. Allen M. G. Greed and Grievance: Ex-Militants’ Perspectives on the Conflict in Solomon Islands, 1998–2003. Honolulu (Hi.), 2013; The Journal of Pacific History. Vol. 50. № 4 (2015); Kwai A. A. Solomon Islands; Solomon Islanders in World War II: An Indigenous Perspective. Canberra, 2017; Walter R. , Sheppard P. Archaeology of the Solomon Islands. Honolulu (Hi.), 2017. А. А. Исэров .