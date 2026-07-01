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СОЛОМЕИН Аркадий Юрьевич

Родился 25.04.1972, г. Новосибирск. Окончил исторический факультет Томского государственного университета в 1995 г.

Кандидатская диссертация : Историко-генерализирующий опыт французской историографии эпохи Просвещения, Вольтер, (Томск, 1998 г.)

Кандидат исторических наук. Работал на кафедре истории и регионоведения Томского политехнического университета.

В настоящее время доцент кафедры гуманитарных дисциплин Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной академии.

Учителя : Гурьев В.С., Могильницкий Б.Г.

Область интересов : Французская историография Нового времени, советская историография.

Сочинения: Стилистика исторических сочинений Вольтера в контексте риторической культурной традиции (к постановке проблемы) // Методологические и историографические вопросы исторической науки. Томск, 1998. Вып.23;

Механицизм и риторическая культурная традиция: пути генерализации в эпоху классицизма. Томск, 1998.

Предпосылки актуализации образа Востока в европейской культуре // Россия, Сибирь и Центр. Азия: взаимодействие народов и культур: Материалы III Международной научно-практической конференции. Барнаул, 2001;

Дискурсивное пространство Томской методологической школы // Наука и власть: науч. шк. и профессиональные сообщества в историческом измерении: Материалы научной конференции. М., 2002.

Соломеин А.Ю. История таможенного дела и таможенной политики России: Учебное пособие. – СПб.: ИЦ «Интермедия», 2015. – 248с.