«СОЛИДАРНОСТЬ»

«Солидáрность» ( пол. «Solidarność») — польский Независимый самоуправляющийся профсоюз «Солидарность» (НСПСС). Около 720 тыс. членов (2022). Председатель — П. Дуда. Возник в 1980 как оппозиционное общественно-политическое движение (в 1981 более 9,5 млн членов) в форме профсоюза, лидер — Л. Валенса . «С.» требовала демократизации общественно-политической жизни, отказа от централизованного управления экономикой и самостоятельности предприятий, повышения уровня жизни и т. д. Конфронтация «С.» с властями Польской Народной Республики (ПНР) привела к введению Государственным советом 13 декабря 1981 военного положения в ПНР и интернированию около 5 тыс. деятелей «С.», которая перешла в подполье. Повторно зарегистрирована в 1989. После парламентских выборов 1989 на базе «С.» возник ряд конкурирующих политических организаций правого и центристского толка, ее бывшие деятели занимали посты президента Польши (Л. Валенса, Л. Качиньский, Б. Коморовский ), возглавляли правительства. После непопулярного правления правоцентристского блока Избирательная акция «С.» (1997–2001) НСПСС формально в политической жизни не участвует.

Лит.: Holzer J. «Solidarność» 1980–1981. Geneza i historia. Warszawa, 1990; Польша в ХХ веке. Очерки политической истории. М., 2012. Г. Ф. Матвеев.