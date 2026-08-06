СОЛДАТОВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

СОЛДА́ТОВ ГРИГО́РИЙ ВАСИ́ЛЬЕВИЧ (17.01.1876–08.04.1931) – уроженец хутора Чукарин станицы Вешенской Донецкого округа области войска Донского, сын казака.

Образование

Окончил учительскую семинарию, Новочеркасское казачье юнкерское училище по 1-му разряду (за окончание курса награжден почетным оружием, 14.06.1901), Императорскую Николаевскую военную академию по 1-му разряду (1911), но без права производства в следующий чин и причисления к Генеральному штабу.

Карьера

Подхорунжий (с 18.06.1901). Хорунжий (с 02.12.1902 со ст. с 01.09.1901) с зачислением в комплект донских казачьих полков. Сотник (за выслугу лет, с 15.04.1906 со ст. с 01.09.1905). Подъесаул (с 05.10.1909 со ст. с 01.09.1909). Есаул (с 06.12.1914 со ст. с 01.09.1913). Переименован в капитаны (09.11.1915 со ст. с 01.09.1914; 15.08.1916 даровано старшинство в чине с 01.09.1910). Подполковник (ПАФ 01.10.1917, «за отлично-ревностную службу и особые труды, вызванные обстоятельствами текущей войны»). На службе с 31.08.1899 в Новочеркасском казачьем юнкерском училище по экзамену. В 8-м донском казачьем полку (с 15.08.1901). На льготе (с 20.12.1902). В 8-м Донском казачьем полку (с 28.12.1903). Командирован в мобилизованный 33-й Донской казачий льготный полк (28.06.1905). При демобилизации полка уволен на льготу (05.03.1908). Отчислен от академии в свой полк с прикомандированием к штабу Киевского военного округа (28.05.1911). Откомандирован в штаб 2-й казачьей сводной дивизии (21.06.1911), и.д. старшего адъютанта (с 23.06.1911), вр.и.д. начальника штаба дивизии (23.06–03.07.1911, 10–19.10.1911; 04–08.11.1911). Откомандирован в распоряжение атамана Донского округа (23.01.1912). Прикомандирован к Новочеркасскому казачьему училищу (31.01.1912), и.о. младшего офицера. Предоставлено право преподавания топографии (18.04.1912). Предоставлено право преподавания тактики в военных училищах (04.05.1913).

В Первой мировой войне

Участник Первой мировой войны (с 15.06.1915). И.д. старшего адъютанта штаба 10-й Сибирской стрелковой дивизии (с 19.05.1915). Вр.и.д. начальника штаба дивизии (01–28.08.1915; 12–15.01.1916, 23.01–02.03.1916, 09–20.05.1916). Причислен к Генеральному штабу (приказ по Генеральному штабу № 1. 1915). Участвовал в боях у д. Бернаты (03.07.1915), у д. Мамины Вышки (04–05.07.1915), у д. Крушева (06–13.07.1915), у д. Липянка-Тсиск (17–18.07.1915), у д. Бораве (19–20.07.1915), у д. Пшешки (21–24.07.1915), у д. Червин (25.07.1915), у м. Городок, д. Грибовцы, Эйминовцы, Терешки, Бобловский лес, м. России, Красный Груд (07–12.08.1915), на р. Неман у м. Мосты (23–28.08.1915), у фольварка Терездвор на оз. Нарочь (04.11.1915), у фольварка Терездвор Посошки (05.12.1915), у Огинского канала (17–19.07.1916). Переведен в Генеральный штаб с переименованием в капитаны (09.11.1915). Ранен при господском дворе Хворосно (19.07.1916) осколком снаряда в голову. Прикомандирован к Императорской Николаевской военной академии (15.11.1916) для исполнения должности заведующего обучающимися офицерами. И.д. заведующего обучающимися офицерами академии. Штатный преподаватель съемки и черчения академии (с 08.09.1917) с зачислением по армейской пехоте и с переименованием в ротмистры. И.д. штаб-офицера, заведующего обучающимися в академии.

Во времена советской власти

Участник Гражданской войны. Выехал из Екатеринбурга в Казань (07.1918). Штатный преподаватель академии. Числился по армейской кавалерии. Командирован в распоряжение 1-го генерал-квартирмейстера при Верховном главнокомандующем (18.08.1919, выехал в Омск 23.08.1919). Допущен к исполнению должности начальника штаба отдельной Оренбургской казачьей бригады (с 26.08.1919 – приказ начальника штаба Верховного главнокомандующего № 1026. 07.09.1919). Прибыл в распоряжение Походного атамана всех казачьих войск (31.08.1919). Совершил антидисциплинарный поступок в отношении руководства академии. Попал в плен. В РККА (с 26.02.1920). Начальник административной части Енисейского губвоенкомата. Арестован (15.03–16.11.1920). Числился под арестом за Особым отделом Восточно-Сибирского военного округа (с 14.05.1920). Учитель школы в Люберцах (на 1930). Проживал в Москве, в Бобруйских бараках. Арестован 14.08.1930. Приговорен Коллегией ОГПУ 03.04.1931 к расстрелу по обвинению в подготовке вооруженного восстания и шпионаже. Расстрелян. Место захоронения – Ваганьковское кладбище. Реабилитирован в январе 1989 г. Владел участком земли в размере 1390,25 квадратных сажень в Дальницком полицейском участке Одессы.

Семья

Супруга Екатерина Васильевна Средняя – дочь капитана 1-го ранга. Сестра Анастасия. Детей не имел (на 1919).