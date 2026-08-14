СОЛДАТЁНКОВ КОЗЬМА ТЕРЕНТЬЕВИЧ

Известный московский купец, предприниматель, издатель, меценат.

Предпринимательская и общественная деятельность

Из купеческой старообрядческой семьи. Систематического образования как такового не получил. Однако нехватка образования была компенсирована природным умом и любознательностью.

Недалеко от Павловского Посада дед Козьмы Егор Васильевич основал шелкоткацкое производство средней руки. Его сыновья - Терентий и Константин - трудились там вместе с отцом. Вскоре они перебрались в первопрестольную и стали владельцами ткацкой фабрики.

В 1852 г. после кончины Терентия его сын Козьма стал во главе предприятия. При нем фабрика достигла значительных высот.

Став поистине значительным и известным текстильным фабрикантом, он принимал активнейшее участие в учреждении Товарищества Кренгольмской мануфактуры бумажных изделий в Нарве, одного из самых крупных текстильных предприятий в Российской империи (было учреждено в 1857 г., предприниматель состоял членом правления).

Помимо своей основной специальности имел отношение и к другим сферам экономики и торговли, являясь соучредителем и акционером многих компаний различного профиля (мануфактуры, банки, страховые общества, образовательные заведения и т.д.). В частности, являлся членом совета учрежденного в 1869 г. Московского учетного банка, соучредителем и акционером Волжско-Камского коммерческого банка в Петербурге, одним из организаторов Товарищества мануфактур Альберта Гюбнера, пайщиком Товарищества Никольской мануфактуры «Саввы Морозова сын и Ко». Также входил в Коммерческий суд, Московский биржевой комитет; во время Крымской войны - в Комитет для принятия от купечества средств на военные надобности, Московское отделение Совета торговли и мануфактур, был выборным Московского купеческого собрания, гласным Московской городской думы, членом попечительского совета Художественно-промышленного музея, Общества любителей коммерческих знаний при Академии коммерческих наук, совета благотворительного общества при Басманной больнице, попечительного комитета женских курсов В. Герье.

В конце 1850-х гг. вместе с Н.М. Щепкиным по идее Н.Х. Кетчера открыл издательство и книжный магазин. Издавали в основном собрания сочинений, а также научные монографии по литературоведению и истории. Например, были напечатаны труды В. Белинского, К. Кавелина, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, В.О. Ключевского, Т.Н. Грановского, А.Н. Афанасьева, Э. Гиббона, И.Г. Дройзена, Д.Р. Грина, Т. Момсена, Дж. Тикнора и др. В 1866 г. создал «Солдатёнковскую богадельню».

Наследие

Скончался в 1901 г. Похоронен на Рогожском кладбище.

В своем завещании повелел направить 2 млн. руб. на возведение бесплатной больницы для бедняков, вне зависимости от их сословной и религиозной принадлежности. Здание было заложено в 1908 г., через два года прошло официальное открытие новой лечебницы. Московская городская дума решила дать ей имя Солдатёнкова, но в 1920 г. Московский совет постановил переименовать ее в больницу им. С.П. Боткина.

По тому же завещанию в 1909 г. было построено Ремесленное училище им. К.Т. Солдатёнкова (Донская улица, д. 37).

Библиотека и коллекция произведений русской живописи, принадлежавшая предпринимателю, была передана Румянцевскому музею, согласно тому же документу. В 1924 г. музей был закрыт, и экспонаты из «Солдатёнковской» залы переехали в Третьяковскую галерею и Русский музей.