СОЛАНА, ХАВЬЕР

Солáна (Франсиско Хавьер Солана де Мадариага, исп. Solana) , Хавьер (род. 14.07.1942, Мадрид) — испанский и европейский политический деятель. Из семьи ученых. Окончил физический факультет Мадридского университета Комплутенсе в 1964, магистр физических наук Оксфордского университета, стажировался и работал в Виргинском университете (США; 1968–1971), доктор наук (1971). По возвращении в Испанию в 1971 профессор физики Мадридского автономного университета и университета Комлутенсе (до 1980). В 1964 примкнул к подпольной Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП). После смерти Ф. Франко начал политическую карьеру. Член Исполкома ИСРП (1976–1984). Депутат нижней палаты парламента в 1977–1995. Министр культуры (1982–1988), пресс-секретарь правительства (1985–1988), министр образования и науки (1988–1992), министр иностранных дел (1992–1995) в правительствах Ф. Гонсалеса .

9-й генеральный секретарь НАТО (1995–1999). Действия С. во главе организации во многом позволили преодолеть кризис, связанный с окончанием холодной вой­ны . Под руководством С. к совместной командной структуре НАТО присоединилась Испания (1996); произошло первое расширение НАТО на восток (Польша, Чехия и Венгрия, 1999). В мае 1997 был создан Совет евроатлантического партнерства, объединяющий 16 стран НАТО и 28 стран-партнеров, сыгравший важную роль в принятии решения о ведении военной операции во время событий в Югославии и в создании Государственного Союза Сербии и Черногории. Верховный представитель по внешней политике и политике безопасности Европейского союза (ЕС; 1999–2009), генеральный секретарь Западноевропейского союза (1999–2009), глава Европейского оборонного агентства (2004–2009). Сторонник усиления роли ЕС на мировой арене. После ухода с постов в ЕС занимается преподавательской и научной деятельностью. В 2019 возглавил попечительский совет Музея Прадо.

Лит. : Черкасова Е. Г. Новый Генеральный секретарь НАТО и проблема вступления Испании в военную организацию союза // Мировая экономика и международные отношения. 1996. № 5. С. 102–105; Charillon F. Retrato, Javier Solana, del compromiso antifranquista al consenso euroatlántico // El estado del mundo: anuario económico geopolítico mundial. N 26. 2010. P. 249–252. Д. И. Юшина.