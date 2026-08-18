СОКОТО

Сокóто — халифат (султанат) в бассейне Нижнего Нигера в начале XIX — начале XX в. Создан в ходе джихада фульбе по руководством Османа дан Фодио против правителей хаусанских государств. Территориальная структура халифата в основном сложилась к 1820-м. В его составе были сохранены старые государства хауса: Кано, Кацина, Даура и Зария. Гобир, Замфара и часть Кебби вошли в эмират С., подчинявшийся непосредственно халифу (так называемые коронные владения). На завоеванных землях возникли новые эмираты: на северо-западе Гванду, на северо-востоке Казауре, Катагум, Хадеджиа, Джамаари, Мисау, на юго-западе Илорин, Контагора, Агане, Лапаи, Патеги, Лафиаги, на юго-востоке Адамава, Мури, Баучи, Гомбе, в центре Кефи, Насарава, Лафиа, Джемаа, Васе. Ранний халифат был организован в соответствии с нормами ортодоксального суннитского ислама. Его светским и религиозным главой стал Осман дан Фодио, удостоенный титулов халифа и эмир ал-муминин (повелитель правоверных), саркин мусульми в местной титулатуре. Официальная иерархия включала должности помощников халифа (визири), военачальников (эмир аль-джаиш) и судей (алькали). В 1812 халифат был разделен на восточную и западную части. Официально оставаясь халифом, Осман дан Фодио передал их управление своим визирям — брату и сыну. В правление Мухаммаду Белло, сына Османа дан Фодио (1817–1837), произошла консолидация нового господствующего класса, состоявшего из военно-служилого сословия или титулованной знати (саракуна) и духовного сословия — богословов и законоведов (улемы или маламы). Прежние налоги и сборы были отменены, главным налогом стала установленная шариатом десятина закка. Основную массу населения составляли свободнорожденные простолюдины — крестьяне, ремесленники, мелкие торговцы. Большое распространение получила сервильная организация, основой которой была система невольничества — захват, покупка, наследование и пожалование рабов. Сложилась сословно-кастовая идеология исламизированных фульбе, которые вопреки нормам ислама и наставлениям Османа дан Фодио считали все нефульбское население язычниками, которых можно превратить в рабов или потребовать выполнения барщины. Укрепление власти правящей верхушки происходило и за счет территориальной экспансии, продолжавшейся до середины XIX в. Походы для захвата рабов и обложения данью коренного населения прикрывались лозунгами джихада. На пике могущества халифат занимал огромную территорию: от Масины на западе до Багирми на востоке, от Маради на севере до Локоджи на юге. В 1830-х в эмиратах утвердился принцип престолонаследия, халиф больше не назначал правителей, их связи с ним ограничились даннической и военной зависимостью, в конце XIX в. власть халифов стала номинальной. В начале XX в. халифат С. был разделен между Великобританией, Францией и Германией, большая часть его территории входила в британский протекторат Северная Нигерия в 1902–1906, в 1914 — в состав британской колонии Нигерия.

Лит. : История Нигерии в новое и новейшее время. М., 1981; Hiskett M. The Development of Islam in West Africa. London–New York, 1984; Саватеев А. Д. Исламская цивилизация в Тропической Африке. М., 2006. С. В. Мазов.