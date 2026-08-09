КОТО
КОТО - японская 13-струнная цитра.
Ведёт происхождение от китайской цитры чжэн, с конца VI века входившей в китайский придворный оркестр. Корпус длиной 152-194 см (традиц. длина 6 сяку, т. е. 182 см), выпуклая дека слегка расширяется к «головной» части, которая располагается у правой руки играющего. Струны натянуты параллельно друг другу между 2 фиксированными порожками, каждая струна опирается на подвижную подставку, с помощью которой производится настройка.
Играют на кото плектрами-ноготками, надеваемыми на большой, указательный и средний пальцы правой руки; пальцы левой руки касаются струны рядом с подставкой с целью орнаментации звука, в необходимых случаях также защипывают струны.
Ранняя разновидность кото - гакусо, известна с VIII века, входила в придворный оркестр гагаку. Настройка соответствует звукорядам «рё» и «рицу» с учётом абсолютной высоты звука по системе дзюнирицу (китайский люй-люй). (Современный вид этого инструмента имеет диапазон от «ля» большой до «до-диез» 3-й октавы.)
Древнейшая нотация кото (табулатурная) датируется X веков. С конца XV - начала XVI веков развивалась сольная традиция цукусигото, или цукусисо (от Цукуси - назвние о. Кюсю в древности), где певец сам аккомпанирует себе на кото; главный жанр - сюита кумиута. В XVII-XVIII веках возник ряд сольных инструментальных традиций игры на кото, объединяемых понятием дзокусо (соответствующие инструменты, также называемые дзокусо, несколько различаются по размеру и по формам плектров); крупнейшие музыканты этого направления - Яцухаси Кэнгё, Икута Кэнгё, Ямада Кэнгё и их школы; основыне жанры - сюиты даммоно, тэготомоно. Традиционные нотации появились в середине XVII века.
В Древней Японии (VIII-XII веков) кото - общее название струнных щипковых инструментов. Кото называют также любую японскую длинную цитру, включая 1-струнную сумагото, 17-струнную дзюситигэнкин (изобретена М. Мияги в начале XX века), 80-струнную хатиёдзюгэн (изобретена в эпоху Мэйдзи, 1868-1912 годы).
Для кото сочиняли многие японские композиторы XX века, М. Мияги создал концерт для кото и европейского оркестра «Этэнраку хэнсокёку» (1928 год). 2 концерта для кото с оркестром написал Г. Кауэлл (1962, 1965 годы).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.