КОТО

КОТО - японская 13-струнная цитра .

Ве­дёт про­ис­хо­ж­де­ние от китайской цит­ры чжэн, с конца VI века вхо­див­шей в китайский при­двор­ный ор­кестр. Кор­пус дли­ной 152-194 см (тра­диц. дли­на 6 ся­ку, т. е. 182 см), вы­пук­лая де­ка слег­ка рас­ши­ря­ет­ся к «го­лов­ной» час­ти, ко­то­рая рас­по­ла­га­ет­ся у пра­вой ру­ки иг­раю­ще­го. Стру­ны на­тя­ну­ты па­рал­лель­но друг дру­гу ме­ж­ду 2 фик­си­ро­ван­ны­ми по­рож­ка­ми, ка­ж­дая стру­на опи­ра­ет­ся на под­виж­ную под­став­ку, с по­мо­щью ко­то­рой про­из­во­дит­ся на­строй­ка.

Иг­ра­ют на кото плек­тра­ми-но­гот­ка­ми, на­де­вае­мы­ми на боль­шой, ука­за­тель­ный и сред­ний паль­цы пра­вой ру­ки; паль­цы ле­вой ру­ки ка­са­ют­ся стру­ны ря­дом с под­став­кой с це­лью ор­на­мен­та­ции зву­ка, в не­об­хо­ди­мых слу­ча­ях так­же за­щи­пы­ва­ют стру­ны.

Ран­няя раз­но­вид­ность кото - га­ку­со, из­вест­на с VIII века, вхо­ди­ла в при­двор­ный ор­кестр га­га­ку. На­строй­ка со­от­вет­ст­ву­ет зву­ко­ря­дам «рё» и «ри­цу» с учё­том аб­со­лют­ной вы­со­ты зву­ка по сис­те­ме дзю­ни­ри­цу (китайский люй-люй). (Современный вид это­го ин­ст­ру­мен­та име­ет диа­па­зон от «ля» боль­шой до «до-ди­ез» 3-й ок­та­вы.)

Древ­ней­шая но­та­ция кото (та­бу­ла­тур­ная) да­ти­ру­ет­ся X веков. С конца XV - начала XVI веков раз­ви­ва­лась соль­ная тра­ди­ция цу­ку­си­го­то, или цу­ку­си­со (от Цу­ку­си - назвние о. Кю­сю в древ­но­сти), где пе­вец сам ак­ком­па­ни­ру­ет се­бе на кото; главный жанр - сюи­та ку­миу­та. В XVII-XVIII веках воз­ник ряд соль­ных ин­ст­ру­мен­таль­ных тра­ди­ций иг­ры на кото, объ­е­ди­няе­мых по­ня­ти­ем дзо­ку­со (со­от­вет­ст­вую­щие ин­ст­ру­мен­ты, так­же на­зы­вае­мые дзо­ку­со, нес­коль­ко раз­ли­ча­ют­ся по раз­ме­ру и по фор­мам плек­тров); круп­ней­шие му­зы­кан­ты это­го направ­ления - Яцу­ха­си Кэн­гё, Ику­та Кэн­гё, Яма­да Кэн­гё и их шко­лы; основыне жан­ры - сюи­ты дам­мо­но, тэ­го­то­мо­но. Тра­диционные но­та­ции поя­ви­лись в середине XVII века.

В Древ­ней Япо­нии (VIII-XII веков) кото - об­щее на­зва­ние струн­ных щип­ко­вых ин­ст­ру­мен­тов. Кото на­зы­ва­ют так­же лю­бую японскую длин­ную цит­ру, вклю­чая 1-струн­ную су­ма­го­то, 17-струн­ную дзю­си­ти­гэн­кин (изо­бре­те­на М. Мия­ги в начале XX века), 80-струн­ную ха­ти­ёд­зю­гэн (изо­бре­те­на в эпо­ху Мэйд­зи , 1868-1912 годы).

Для кото со­чи­ня­ли многие японские ком­по­зи­то­ры XX века, М. Мия­ги соз­дал кон­церт для кото и ев­ропейского ор­ке­ст­ра «Этэн­ра­ку хэн­со­кё­ку» (1928 год). 2 кон­цер­та для кото с ор­ке­ст­ром на­пи­сал Г. Кау­элл (1962, 1965 годы).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.