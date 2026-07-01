СОКОЛЬСКИЙ МУЗЕЙ

Бюджетное учреждение культуры Сокольского муниципального района «Краеведческий музей Сокольского района» основано в 1962 году.

23 февраля 1993 года общественный музей был реорганизован в Сокольский городской историко-краеведческий музей, а 1 января 2006 года прошла реорганизация музея в районное муниципальное учреждение «Краеведческий музей Сокольского района».

В настоящее время музей является научно-исследовательским и научно-просветительским учреждением, хранилищем художественных, исторических, литературных и других памятников материальной и духовной культуры сокольской земли. Основными направлениями музейной деятельности является научно-фондовая, экспозиционно-выставочная, научно-исследовательская, научно-просветительная, научно-методическая работа.

В музее проходят областные и межрайонные научно-краеведческие конференции и чтения, практические семинары по различным направлениям музейной деятельности. На базе экспозиций и выставок музея и его филиала проводятся более 50 экскурсий различной тематики; действуют 7 экскурсионных маршрутов - пешеходных и автобусных.

В учреждении работает молодой креативный коллектив, специалисты которого неоднократно становились победителями и призерами областных конкурсов, участниками целевых программ, получая финансирование на реализацию различных социокультурных музейных проектов. Одним из основных направлений в деятельности учреждения является историко-патриотическая и краеведческая работа.

Музей стал центром патриотического воспитания сокольчан, координатором деятельности между различными партнерскими организациями. Наиболее яркими и значимыми событиями в культурной жизни района в последние годы стали районный круглый стол «Государство и церковь. Пути взаимодействия» (2009 год), областная научно-краеведческая конференция «Вблизи фронтов Великой Отечественной» (2010 год), областная научно-краеведческая конференция «Кадниковский уезд - родина пяти районов» (2010 год); областной круглый стол «О музыке и не только» (2010 год), межрайонная конференция «Православная культура северной провинции» (2011 год), районные краеведческие чтения «Сокол: от истоков к современности» (2012 год) и другие.

Комплекс научно-исследовательских и фондовых мероприятий в рамках празднования 80-летнего юбилея Сокола и района позволил работникам музея разработать проект «В буднях великих строек», собранные в ходе реализации которого материалы легли в основу экспозиции «Коммунальная квартира», созданной в 2012 году. Большое внимание сотрудники музея уделяют мероприятиям по экологическому воспитанию. На протяжении нескольких лет музей одним из направлений своей деятельности определил повышение экологической культуры сокольчан через знакомство с историко-культурным наследием района.

Ежегодно музей получает грамоту Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сокольского района за активное участие в Днях защиты от экологической опасности. В 2010 году Краеведческий музей Сокольского района был удостоен Диплома победителя от оргкомитета Дней защиты от экологической опасности Вологодской области за большой вклад в организацию и проведение Дней защиты от экологической опасности.

Специалисты музея большое внимание уделяют экспозиционно-выставочной деятельности, ведут работу по изучению наследия дворянского рода Зубовых, увековечению памяти композитора В. Гаврилина, пропаганде творчества художников-земляков А. Пахомова и Н. Баскакова, сокольских поэтов и писателей. Проводимая работа позволяет комплектовать фонды музея, налаживать творческие связи. Ежегодно расширяются контакты с учреждениями и деятелями культуры Вологодской области, что в значительной степени способствует росту престижа музея.

Иллюстрации:

Сокольский историко-краеведческий музей.