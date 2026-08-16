СОКОЛОВСКИЙ Василий Данилович

Советский военачальник, Маршал Советского Союза (1946), Герой Советского Союза (1945).

Родился в деревне Козлики Заблудовского района Белостокского уезда в семье крестьянина. В 1914 г. поступил в учительскую семинарию в городе Невеле Великолукского уезда (Псковская область). Окончил ее, однако преподавать ему не пришлось. В феврале 1918 г. добровольно вступил в Красную Армию. После окончания первых Московских военно-инструкторских курсов в мае 1918 г. был направлен на Восточный фронт, сражался с мятежными чехами, белоказаками. В ноябре 1918 г. стал слушателем Военной академии РККА, которую окончил осенью 1921 г. Учеба неоднократно прерывалась в связи с обстоятельствами Гражданской войны: в июне-декабре 1919 г. В. Д. Соколовский был направлен на Царицынский фронт, воевал против Деникина; летом 1920 г. был послан на Кавказский фронт, занимал должность старшего помощника, а несколько позже — начальника штаба 32-й стрелковой дивизии. По окончании Академии был направлен в Туркестан, где прослужил 3 года, отличился в боях с басмачами (награжден орденом Красного Знамени). Прошел путь от начальника оперативного управления штаба фронта до командующего Группой войск Ферганской и Самаркандской областей. В 1924 г. был переведен в Московский военный округ и назначен начальником штаба 14-й стрелковой дивизии. До 1930 г. в качестве начальника штаба корпуса служил в Северо-Кавказском, затем в Белорусском военных округах. В течение 5 лет (до начала 1935 г.) командовал 43-й дивизией Белорусского военного округа. Переведен на штабную работу, с 1938 г.— начальник штаба Московского военного округа. В феврале 1941 г. занял пост заместителя начальника Генерального штаба по организационно-мобилизационным вопросам. В июне 1941 г.— генерал-лейтенант. После начала Великой Отечественной войны, в июне 1941 г., назначен начальником штаба Западного фронта, прошел с ним все тяжелые оборонительные бои лета-осени 1941 г., от Смоленского сражения до защиты ближайших подступов под Москвой. Штаб фронта, возглавлявшийся В. Д. Соколовским, помимо планирования операций непосредственно осуществлял помощь командованию в организации обороны. Вместе с Г. К. Жуковым в ноябре 1941 г. В. Д. Соколовский разрабатывал план контрнаступления под Москвой. После этого успеха занимал должность 1-го заместителя начальника Генерального штаба, затем начальника штаба Западного направления, после мая 1942 г.— начальника штаба Западного фронта. С августа 1942 г. генерал-полковник Соколовский некоторое время исполнял обязанности, а в феврале 1943 г. был утвержден в должности командующего войсками Западного фронта. Командуя Западным фронтом, В. Д. Соколовский осуществил ряд серьезных операций: в феврале-марте 1943 г.— по ликвидации Ржевско-Вяземского плацдарма вражеских войск, летом — Смоленскую (вместе с Калининским фронтом), Орловскую (во взаимодействии с Брянским и Центральным фронтами). Однако осенью 1943-весной 1944 гг. войска фронта провели целый ряд неудачных операций в Восточной Белоруссии и понесли неоправданно тяжелые потери. В связи с этим по рекомендации Чрезвычайной комиссии ГКО во главе с Г. М. Маленковым Соколовский был отстранен от командования фронтом. В апреле 1944 г. был назначен начальником штаба 1-го Украинского фронта. Соколовский был участником подготовки и проведения Львовско-Сандомирской и Висло-Одерской операций. В середине апреля 1945 г. перед самым началом Берлинской операции был назначен заместителем командующего войсками 1-го Белорусского фронта. В конце войны Соколовский вновь встал под начало маршала Г. К. Жукова, с которым он воевал на Западном фронте еще в 1941 г., защищая Москву. После войны В. Д. Соколовский — заместитель главнокомандующего, с марта 1946 г.— главнокомандующий Группой советских войск в Германии и глава Советской военной администрации в Германии, одно-временно член Контрольного совета от СССР по управлению Германией. С марта 1949 г.— 1-й заместитель министра Вооруженных Сил (с февраля 1950 г.— военного министра СССР). В июне 1952-апреле 1960 г. — начальник Генштаба и 1-й заместитель военного министра (с марта 1953 г. министра обороны СССР). С 1960 г. в группе Генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.