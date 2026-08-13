СОКОЛОВКА, МУЗЕЙ

Музей истории поселка Соколовка и племзавода «Соколовка» (МИППЗС).

Согласно архивным документам, в 1857 году Соколовка существовала как владельческое село помещика, титулярного советника, из дворян, В.Ф. Каврайского. В 1863 году на реке Коса начал работать винокуренный завод, Соколовка становится владением заводчика И.В. Александрова.

В 1895 году открывается Соколовское народное училище. В 1916 году Торговый Дом «Наследники Александрова» продают Соколовское имение Вятской земской опытной станции. Отделы станции: полеводческий, животноводства, химический, метеорологический.

На станции работают селекционеры Н.В. Рудницкий (растениеводство) и И.Ф. Печищев (животноводство). В 1930 году полеводческие отделы станции переводятся в Подоплёки Фалёнского района.

Отдел животноводства Северо-Восточной сельхозстанции реорганизуется в специализированную Вятскую зональную станцию по свиноводству, создаётся племенное хозяйство свиней породы крупной белой, в 1932 году - это совхоз имени Ворошилова (в 1938-1942 годы работал известный зоотехник В.М. Толстой), в 1958 году племзавод «Соколовка».

Иллюстрации:

Музей истории поселка Соколовка и племзавода «Соколовка» (МИППЗС).