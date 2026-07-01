СОКОЛОВ ПЁТР ФЁДОРОВИЧ

Русский художник-портретист, основатель жанра акварельного портрета.

Биография и творчество

Родился в 1787 году в первопрестольной. В 13 лет поступил в Императорскую Академию художеств , где его наставником был профессор Василий Козьмич Шебуев . За годы обучения он получал серебряные и одну золотую медали. Окончание Академии пришлось на 1809 год. Соколов получил звание художника 14 класса и остался пенсионером для дальнейшего совершенствования живописного мастерства.

Тогда же ему была предоставлена возможность отправиться за границу для продолжения обучения, но для этого было необходимо написать картину по заданной программе, а именно изобразить Дмитрия Донского , благословляемого на битву с ордынцами святителем Сергием . Однако Соколов не смог реализовать этот замысел, так как за написанную работу не получил большой золотой медали, которая открыла бы ему вышеуказанную возможность. В 1810 году молодой человек принял решение оставить Академию.

Его дальнейшую жизнь обеспечивали заказы, которые он получал, устроившись учителем в одной семье. Тогда он освоил акварель и, так как историческая живопись не была его подлинным призванием, увлекся новым направлением - акварельным портретом. Работы были его столь удачны, что Петр Соколов быстро приобрел немалую известность в этой области.

Соколовские картины пользовались все больше популярностью, он получал много заказов. Граф П.И. Апраксин пригласил его в Аничков дворец для написания портрета будущего императора Александра Николаевича, который в те годы был еще ребенком. Получившийся портрет оказался настолько удачным, что принес художнику еще множество заказов от членов царской фамилии и придворных деятелей. В частности, тогда же Соколовым были написаны портреты великих княжон Марии и Ольги, а также императрицы Елизаветы Алексеевны .

В 1820 году Петр Федорович женился на Юлии Павловне Брюлловой, сестре знаменитого художника. Брак был счастливым, супруги жили дружно, в полном согласии. У них было трое сыновей - Петр, Павел и Александр, все они в будущем продолжили семейную традицию и стали художниками.

Основное время после окончания Академии Соколов провел в российской столице, хотя очень любил Москву. Туда он часто ездил, там изучал русскую архитектуру.

В начале 1840-х художник заболел и был вынужден отправиться за границу на лечение. Поехал в Париж, где продолжил писать портреты. В 1843 году вернулся в Петербург, но уже через три года переехал в первопрестольную, которую всегда любил больше. В 1848 году Соколов погиб от холеры. В то время он находился в имении графини Орловой-Денисовой неподалеку от Харькова, где как раз свирепствовала болезнь.