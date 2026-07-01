СОКОЛОВ Андрей Борисович

Родился 14.03.1957. Окончил Ярославский государственный педагогический институт им. К.Д. Ушинского в 1979 г.

Кандидатская диссертация .: Борьба политических партий в Англии в связи с войной за испанское наследство (Московский государственный педагогический институт, 1985).

Докторская диссертация : Политическая борьба в Англии по вопросам внешней и колониальной политики в XVIII веке (Московский педагогический государственный университет, 1995).

Доктор исторических наук, профессор (1996), заведующий кафедрой методики преподавания истории и обществоведческих дисциплин, декан исторического факультета Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского.

Член редакционных советов журналов «Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории», «Преподавание истории и обществознания в школе», «International Journal of Historical Learning, Teaching and Research», член редакционной коллегии «Ярославского педагогического вестника»

Область интересов : История Великобритании и англо-русские отношения в новое время, историография, теория и методика преподавания истории и обществознания.

Сочинения: Всего более 120 публикаций

Научное сообщество историков России. 20 лет перемен: Истории, вещающей «объективную истину» не существует // Российская история. 2013. № 1. С. 20-27.

К проблеме конструирования образов: остров Св.Елены в сочинении Александра Битсона // История Британии: современные исследования. М.: Институт Всеобщей истории РАН, 2013. С. 131-143.

Национальный характер англичан в литературе путешествий к. ХVШ –пер. пол. XIX в. // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. 2012. № 39. С. 59-78.

«Замечательный и нередкий пример запутанности мыслей»: о статье М.И.Бацера «Две английские революции как историографическая проблема» // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. 2012. Вып. 38. С. 324-342.

История как фактор формирования гражданственности: вызовы современного развития и пути их разрешения // Образовательная политика. 2011. № 2 (52). С. 30-39.

Записка о положении в Польше // Clio Moderna. Зарубежная история и историография. Казань: Казанский (Приволжский) ФУ. 2011. С. 73-76.

Английский характер в конце XVIII века: литература путешествий в зеркале современной культурной антропологии // Хабарши Вестник (Казахский национальный педагогический университет им. Абая). Серия # Исторические и социально-политические науки. 2011 №3 (30). С. 94-105.

Школьный учебник истории в Соединенных Штатах Америки. Монография. Ярославль: ЯГПУ, 2011. 344 с.

“Reducator”: учебники Гарольда Рагга в прогрессивной педагогике США 1920-40-х гг. // Британская ойкумена российской новистики. Казань: Казанский ун-т, 2010. с. 280 291.

Учебник истории в США (XIX-начало ХХ в.) // Преподавание истории и обществознания в школе. 2010. № 10 – 2011. № 1.

Тело как способ идентификации «Другого» // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. 2010. № 33. С. 213 232.

Учебник истории в Соединенных Штатах Америки (XIX - нач. ХХ в.) // Дидактика истории и обществознания: от школы к университету. Вып.2. Ярославль, 2010. С. 29 77.

История тела: предпосылки становления нового направления в историографии. //Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. М.: ИВИ РАН. 2009. №26. С. 190 – 211.

Изучение истории в средней школе. Учебное пособие (в соавторстве с Л.В. Байбородовой, М.С. Корнеевой). Ярославль, 2009. (25,25 п.л.)

Английская революция в освещении новейшей зарубежной историографии: от гражданской войны к республике и протекторату. //Известия Смоленского государственного университета. 2009. №1. С. 146 – 157.

Неравнодушные записки провинциального профессора истории. //Знание-сила. 2009. №5. С. 95 – 102.

Концепт «тело» в современных исторических исследованиях. //Ярославский педагогический вестник. 2009. №3 (60). С. 202 – 207.

Английские учебники истории (вторая половина XIX - начало XXI века) /Историк и общество: научная лаборатория исследователя. М.: ИВИ РАН, 2009. С. 75 – 98.