СОКОЛЬНИКОВ, ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Сокóльников, Григорий Яковлевич (наст. имя — Гирш Яковлевич Бриллиaнт) (03[15].08.1888, Ромны — 21.05.1939, Верхнеуральск) — российский политический и советский государственный деятель. Из семьи врача. Член Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) с 1905, участник декабрьского восстания 1905 в Москве. Большевик. В 1907 арестован и в 1909 отправлен в ссылку в Енисейскую губернию. Бежал за границу. В 1914 окончил юридический факультет и курс доктората экономических наук Сорбонны. Большевик-партиец. В апреле 1917 вернулся в Россию в «пломбированном районе» вместе с В. И. Лениным , вернулся в партию большевиков, член ее московского комитета. Член исполкома Московского, затем Петроградского Совета. В 1917–1919, 1922–1925, 1927–1930 — член ЦК партии большевиков. Один из организаторов Октябрьского переворота 1917 , член Политбюро, член Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК), товарищ комиссара и управляющий Государственного банка, разработал проект декрета о национализации банков и один из ее организаторов в декабре 1917, член коллегии Народного комиссариата финансов. Депутат Учредительного собрания 1918 . 3 марта 1918 подписал Брестский мир 1918 . Работал в редакции «Правды». В 1918–1919 — член Реввоенсоветов армий и Южного фронта, в 1919–1920 командовал 8-й армией, которая перешла в контрнаступление против Вооруженных сил Юга России и взяла Ростов-на-Дону и Новороссийск. Кавалер ордена Красного Знамени. Участник II конгресса Коммунистического интернационала . В 1920 — командующий Туркестанским фронтом, председатель Туркестанской комиссии ВЦИК и Совета народных комиссаров, председатель Туркестан­ского бюро ЦК РКП(б). Участник борьбы с басмачеством . Проводил реформы, предвосхитившие Новую экономическую политику . В дискуссии о профсоюзах поддержал «буферную» позицию Н. И. Бухарина . С 1922 — заместитель народного комиссара финансов РСФСР, участник Гаагской конференции 1922 , с 22 ноября — народный комиссар финансов РСФСР; с 6 июля 1923 по 16 января 1926 — народный комиссар финансов СССР. В 1922–1924 руководил финансовой реформой, введением твердого червонца, преобразованием натуральных налогов в денежные, созданием системы государственного страхования. 2 июня 1924 — 18 декабря 1925 — кандидат в члены Политбюро РКП(б). Участник новой оппозиции . В 1928 посредничал при организации встречи Н. И. Бухарина и Л. Б. Каменева , за что в 1929 обвинен во фракционной деятельности. С 1926 — заместитель председателя Госплана СССР, с 1928 — председатель Нефтесиндиката, с 1929 — полпред СССР в Великобритании, в 1932–1935 — заместитель народного комиссара иностранных дел. В 1930–1936 — кандидат в члены ЦК ВКП(б). С 1935 — первый заместитель наркома лесной промышленности СССР. 26 июля 1936 арестован, в январе 1937 стал одним из обвиняемых на 2-м из Московских процессов 1936 – 1938 . Признал вину в антисоветском заговоре, 30 января 1937 приговорен к 10 годам заключения. Убит в заключении по указанию руководства НКВД.

Соч. : Новая финансовая политика: на пути к твердой валюте. М., 1991; Финансовая политика революции. В 2 т. М., 2006.

Лит .: Ш убин А. В. Вожди и заговорщики. Политическая борьба в СССР в 20–30-е гг. М., 2004 ; Глейзер М. М. Советский червонец. СПб., 2007; Воейков М. И. Логика экономической концепции Г. Я. Сокольникова // Вопросы экономики. 2008. № 6; Прокопенко И. С. Григорий Сокольников: невыученные уроки нэпа. М., 2021. А. В. Шубин.