СОКОЛ КАРЕЛ СТАНИСЛАВ

Чешский политик, публицист, журналист и издатель, один из лидеров чешского прогрессистского движения .

Студенческая жизнь. Движение прогрессистов

К.С. Сокол родился 5 октября 1867 г. в городе Гержманув Местец (Heřmanův městec) в семье политика и депутата Чешского сейма и Рейхсрата от младочешской партии Йозефа Сокола (1831-1912).

В 1886 г. К.С. Сокол поступил на философский факультет Пражского университета. Уже в первый год обучения он стал членом совета Академического читательского общества, бывшего в тот период центром общественной жизни пражских студентов. С мая 1889 г. Сокол стал редактором и издателем «Журнала чешского студенчества», основанного студентами прогрессистских взглядов. В следующем году он был отчислен из университета на два семестра «за оскорбление академических ведомств и профессоров», которое было нанесено статьей «Журнала чешского студенчества», направленной против профессоров университета Й. Квичалы и Томека. Оскорбительной была сочтена статья «Мастер Ян Гус повторно осужден чешским сеймом». В ней говорилось о дискуссии вокруг памятной таблички на новом здании музея Королевства чешского. Вопрос стоял в том, чье достойное имя необходимо разместить на ней. Чешский сейм решил, что Ян Гус как распространитель ереси и реформации – «коммунизма XV века», недостоин подобной почести. Гуситы же были названы «бандой бандитов и поджигателей». В вышеуказанной статье высказывалось возмущение тем, что люди науки, уважаемые профессора Томек и Квичала не высказались против таких оценок. Более того, они негативно отозвались о гуситском движении, а значит, отреклись от своих прежних убеждений. Последовавшее за этой статьей наказание К.С. Сокола ошеломило студентов. Они не ожидали, «что могут быть наказаны чешским университетом за высказывание слов Фр. Палацкого о Гусе, за несогласие с явно неискренним мнением одного из профессоров».

Но популярность К.С. Сокола среди студентов после изгнания из университета только росла, и в феврале 1891 г. он был избран председателем студенческого общества «Славия». Наряду с Антонином Гайном он являлся ведущим идеологом прогрессистского движения. Будучи выдающимся оратором, он также выступал на многочисленных студенческих собраниях и демонстрациях, был издателем прогрессистских журналов «Neodvislost», «Nove proudy» и др. После радикализации настроений студентов и ряда уличных акций антигосударственного характера, в ходе процесса над так называемыми «Омладинами» в феврале 1894 г. Сокол был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы. Был амнистирован в 1895 г. Высшее образование он получил уже на философском факультете Венского университета.

Дальнейшая политическая деятельность

Аресты практически всех лидеров прогрессизма сильно ослабили и раздробили движение. Некогда единое, оно распалось на ряд отдельных фракций. По выходу из заключения, К.С. Сокол сначала примкнул к прогрессистскому радикальному крылу братьев Антонина и Алоиза Гайнов внутри младочешской партии. Однако вскоре младочехи отмежевались от молодых радикалов и не поддержали их политики. В результате Сокол встал во главе национально-радикального течения бывших прогрессистов, куда входили также Йозеф Шкаба, Алоиз Рашин, Карел Бакса, Йозеф Прейсс. В феврале 1899 г. они основали Государственно-правовую партию. Она имела более многочисленную, чем у партии Гайна, социальную основу. Ее члены опирались на средних производителей, обладавших капиталом, и защищали их интересы. Также государственно-правовые прогрессисты занимали крайне националистическую позицию, ставившую интересы чешского народа превыше всего.

В 1908 г. они снова объединились с партией Гайнов (но лишь после выхода из их состава группа А. Рашина, Й. Тршебицкого и Я. Прейсса) и создали Чешскую государственно-правовую прогрессистскую партию, просуществовавшую до 1918 г. Вместе с Антонином Гайном Сокол возглавлял печатный орган партии «Независимость». В 1901-1903 гг. он также издавал политический ежемесячник «Хроника», а с августа 1917 г. еженедельник антиавстрийской направленности «Независимость» («Neodvislost»). В период с 1909 по 1913 гг. К.С. Сокол был депутатом городской курии Чешского земского сейма, победив на выборах кандидата от партии младочехов. Кроме того, в 1910-1911 гг. он занимал должность депутата Рейхсрата во фракции национал-социалистов, радикальных прогрессистов и государственно-правовых политиков.

Во время Первой мировой войны Сокол пытался наладить контакты на чешской внутриполитической арене. С первых лет войны он критиковал проавстрийскую позицию некоторых чехов и выступал за независимое чешское государство. Был членом Национального комитета Чехословакии.

В феврале 1918 г. Сокол стоял у истоков партии Чешской государственно-правовой демократии (после возникновения Чехословакии переименованной в национальную демократию), от которой он стал депутатом Учредительного национального собрания, а после выборов в апреле 1920 г. – сенатором.

Умер 20 марта 1922 г. в Праге.