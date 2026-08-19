СОГРИН Владимир Викторович
Родился 11.03.1945. Окончил исторический факультет МГУ в 1967 г.
Кандидатская диссертаций: Формирование либерально-реформистской социальной мысли в США (1970).
Докторская диссертация: Идейные течения в Американской революции XVIII в. (ИВИ АН СССР, 1981).
Доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник, руководитель Центра североамериканских исследований Института всеобщей истории РАН.
Председатель Совета Российской ассоциации историков-американистов. Главный редактор журнала "Новая и новейшая история". Главный редактор журнала «Общественные науки и современность». Главный редактор "Американского ежегодника".
Область интересов: Всеобщая и отечественная история, историография. История обществен, мысли, политич. история, ист. биография.
Сочинения: Истоки современной буржуазной идеологии СШАМ., Молодая гвардия,1975.
Идейные течения в американской революции XVIII века. М., Наука,1980.
Основатели США: исторические портреты. М., Наука,1983.
Мифы и реальности американской истории. М., Мысль,1986.
Критические направления немарксистской историографии США XX века. М., Наука,1987.
Джефферсон. Человек, мыслитель, политик. М., Наука,1989.
Современная историография Великобритании (соавторы — Г. И. Зверева, Л. П. Репина). М., Наука,1991.
Политическая история современной России, 1985 - 1994: от Горбачева до Ельцина. М., Весь мир,1994.
Либерализм Запада. XVII—XX века (соавторы — Патрушев А. И., Токарева Е. С., Фадеева Т. М.). М., Московский государственный университет,1995.
Идеология в американской истории. От отцов-основателей до конца ХХ века. М., Наука,1995.
Президенты и демократия: американский опыт. М., Весь мир,1998.
Политическая история США, XVII—XX вв.М., Весь мир.2001.
Политическая история современной России, 1985—2001: от Горбачева до Путина. М., Инфра М, 2001.
История США. СПБ., Питер, 2003.
Исторический опыт США. М., Наука, 2010.
Демократия в США. От колониальной эры до XXI века. М., Весь мир, 2011.
Центральные проблемы истории США. М., Весь мир, 2013.