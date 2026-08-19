СОГРИН Владимир Викторович

Родился 11.03.1945. Окончил исторический факультет МГУ в 1967 г.

Кандидатская диссертаций : Формирование либерально-реформистской социальной мысли в США (1970).

Докторская диссертация : Идейные течения в Американской революции XVIII в. (ИВИ АН СССР, 1981).

Доктор исторических наук, профессор , главный научный сотрудник, руководитель Центра североамериканских исследований Института всеобщей истории РАН.

Председатель Совета Российской ассоциации историков-американистов. Главный редактор журнала "Новая и новейшая история". Главный редактор журнала «Общественные науки и современность». Главный редактор "Американского ежегодника".

Область интересов : Всеобщая и отечественная история, историография. История обществен, мысли, политич. история, ист. биография.

Сочинения: Истоки современной буржуазной идеологии СШАМ., Молодая гвардия,1975.

Идейные течения в американской революции XVIII века. М., Наука,1980.

Основатели США: исторические портреты. М., Наука,1983.

Мифы и реальности американской истории. М., Мысль,1986.

Критические направления немарксистской историографии США XX века. М., Наука,1987.

Джефферсон. Человек, мыслитель, политик. М., Наука,1989.

Современная историография Великобритании (соавторы — Г. И. Зверева, Л. П. Репина). М., Наука,1991.

Политическая история современной России, 1985 - 1994: от Горбачева до Ельцина. М., Весь мир,1994.

Либерализм Запада. XVII—XX века (соавторы — Патрушев А. И., Токарева Е. С., Фадеева Т. М.). М., Московский государственный университет,1995.

Идеология в американской истории. От отцов-основателей до конца ХХ века. М., Наука,1995.

Президенты и демократия: американский опыт. М., Весь мир,1998.

Политическая история США, XVII—XX вв.М., Весь мир.2001.

Политическая история современной России, 1985—2001: от Горбачева до Путина. М., Инфра М, 2001.

История США. СПБ., Питер, 2003.

Исторический опыт США. М., Наука, 2010.

Демократия в США. От колониальной эры до XXI века. М., Весь мир, 2011.

Центральные проблемы истории США. М., Весь мир, 2013.