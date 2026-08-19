СОГДИАНА

Согдиáна ( греч ., из иранск . Сугда, бактрийск . Согд-) — историческая область с центром в Самарканде , в восточной части междуречья Амударьи и Сырдарьи, в бассейне р. Зерафшан. Впервые упоминается в «Авесте», выделяющей ее как одну из стран авестийских ариев . На территории С. известен протогород в Саразме (IV — 1-я половина III тысячелетия до н. э.), возникший в результате миграции из культурного ареала Анау-Намазга. В конце III — II тысячелетии до н. э. при нижнем Зерафшане существовала оседлая заман-бабинская культура, сложившаяся в результате взаимодействия местного доиндоевропейского населения, испытывавшего влияние культурного ареала Анау-Намазга (с конца фазы Намазга IV), и индоиранских степных племен — носителей ямной и катакомбной культур. В конце II тысячелетия до н. э. территория С. заселяется новыми группами ираноязычного населения, чьи этнические связи и пути проникновения в С. дискуссионны (они могли выходить преимущественно из ареала степных племен, потомки которых были носителями восточноиранских языков, или из общности, включавшей племена западноиранских языков). В начале I тысячелетия до н. э. С. входила в ареал авестийских ариев (о происхождении которых высказываются те же альтернативные гипотезы), занимавший территории от Амударьи до Южн. Афганистана. С. и Хорезм были передним краем борьбы авестийских ариев с их северными соседями — кочевыми племенами тура, предшественниками скифо-сакских племен. К VI в. до н. э. сложился этнос согдийцев. После ряда вторжений и подселений степных племен восточноиранских языков в С. (тура около VIII–VII вв. до н. э., сако-массагетские группы около V–IV вв. до н. э., юэчжи-« тохары » и группы саков в 3-й четверти II в. до н. э.) язык этого этноса, так называемый согдийский, был восточноиранским. К какой из иранских языковых групп относился язык согдийцев изначально, неизвестно. С. накануне II в. до н. э. описывалась как «страна саков и согдийцев».

В VII–VI вв. до н. э. С. входила в Бактрийское царство, крупнейшее на территории распавшегося ареала авестийских ариев, вместе с ним завоевана Киром II около 540 до н. э., выделялась в надписях Ахеменидов как одна из «стран», подвластных им. Административно около 500 до н. э. входила в XVI сатрапию державы Ахеменидов наряду с парфянами (Копетдаг), хорасмиями (Хорезм) и арейями (Теджен-Герируд), в IV в. до н. э. в составе бактрийской сатрапии. В 329–327 до н. э. завоевана Александром Македонским , которому упорно сопротивлялся согдиец-военачальник Спитамен, затем в составе Селевкидского и Греко-Бактрийского царств . Около 140 до н. э. захвачена восточноиранскими племенами юэчжи-«тохаров» и других, после чего в С. существовали отдельные владения (II в. до н. э. — VIII в. н. э.), часто попадавшие в зависимость от крупных государств. В это время С. изобиловала городами, была одной из главных зон трансъевразийской торговли по Великому шелковому пути. В первые века нашей эры согдийцы создают торговые поселения в Вост. Туркестане, в середине I тысячелетия н. э. селятся в Фергане, Чаче, Семиречье. В VIII в. С. завоевана арабами, после чего согдийский язык вытеснялся сначала персидским, а окончательно — тюркским к XI в. Этнос согдийцев принял участие в этногенезе таджиков и узбеков.

Лит. : Lurje P., La Vaissière Е. de. Sogdiana // Encyclopædia Iranica, online edition. 2011–2017. А. А. Немировский.