СОГД

Историческая область Средней Азии, расположенная частично на территории современных Узбекистана и Таджикистана.

Вопрос о границах данной области является дискуссионным. В персидский и эллинистический период территория Согда локализовалась в бассейне р. Зарафшан. Иногда в Согд включалась вся территория между средним течением Амударьи (Окса) и Сырдарьи (Яксарта). После мусульманского завоевания Согдом называлась лишь восточная часть долины Зарафшана. В узбекский период это название носили только два тумана, расположенные по среднему течению Зарафшана, к северо-западу от г. Самарканд.

Географически Согд разделяют на три области, имеющие определенные культурные отличия. Это Южный (Кашкадарьинский) Согд, Бухарский Согд в низовьях Заравшана и Самаркандский Согд выше по течению этой реки. В районе Самарканда река разделяется на два рукава, образуя в середине подобие острова под названием Мианкаль.

Непосредственными соседями древнего Согда были Бактрия, Хорезм и на севере восточно-иранские племена ‒ саки.

История

Уже в одном из древнейших авестийских гимнов, посвященном богу Митре, встречается упоминание о Гаве Согдийской. В письменных источниках область Сугуда впервые упоминается в ахеменидский период. В наскальных клинописных надписях царя Дария I это название стоит в числе его среднеазиатских провинций. В этом же качестве упоминает эту страну и Геродот. Также во время второй греко-персидской войны согдийцы принимали участие в ополчении царя Ксеркса.

В Согде VI-IV вв. до н.э. существовало два крупных городских центра ‒ городища Афрасиаб (на территории Самарканда) и Еркурган, а также некоторое количество мелких поселений.

Античные авторы подробно описывали события, происходящие в этой области во время среднеазиатского похода Александра Македонского, употребляя форму названия Согдиана. В 329-327 гг. до н.э. Согд был завоеван Александром и включен в состав его государства, а впоследствии Греко-Бактрийского царства.

На первые века нашей эры приходится расцвет городской культуры и городской жизни Древнего Согда. Помимо Афрасиаба и Еркургана, достигает подъема жизнь целого ряда городищ. Основные древние памятники Кашкадарьинского Согда ‒ городища Калаи-Захоки-Морон, Каляндар-тепе; Самаркандского Согда ‒ Дурмен-тепе и Курган-тепе в Мианкале, Тали-Барзу; в Бухарском Согде выявлены преимущественно небольшие поселения сельского типа ‒ Ромиш-тепе, Баштепе, возможно городским центром могла уже быть сама Бухара.

Города древнего Согда характеризуются мощными фортификационными сооружениями с башнями и бойницами. Известны также небольшие памятники, скорее всего, являвшиеся усадьбами.

В середине II в. до н.э. Сод был завоеван кочевниками, пришедшими из западного Китая и с севера Средней Азии. Территория вошла в состав Юечжийско-Кушанского царства.

Из письменных источников известно, что в V-начале VI в. н.э. Средняя Азия была в подчинении у эфталитов.

В шестидесятых годах VI в. эфталиты были разгромлены тюрками и Ираном. Согд вошел в состав первого тюркского каганата. При этом в период VI-VII вв. китайские источники упоминают целый ряд мелких царств на этой территории. Согдийцы продолжают основывать многочисленные колонии, которые распространяются я на север и восток вплоть до Китая.

Эталонным памятником раннесредневекового Самаркандского Согда является Пенджикент ‒ один из многочисленных согдийских центров, сформировавшийся как город в V в. н.э. В Бухарском Согде в V в. были возведены два новых города ‒ Варахша и Пайкенд. К северу от Самаркандского Согда, область от Туркестанского хребта вплоть до Сырдарьи в Средние века называлась Уструшаны. Центром местных правителей было городище Калаи-Кахкаха.

В середине VII в. Согд на короткий период становится зависимым от Китая. В это же время начинается политическое возвышение роли города Самарканда.

В начале VIII в. согдийские княжества подчинили арабы, после продолжительной борьбы на территории утвердился ислам.

Искусство, культура, погребальный обряд

Среди находок предметов искусства античного времени преобладают терракотовые статуэтки, созданные первоначально под эллинистическим влиянием.

Некрополи оседлого Согда практически не известны, в отличие от кочевников, населявших степи на периферии оазисов. По всей видимости, уже в первых веках до нашей эры в Согде был распространен зороастрийский обряд погребения.

На многих городищах этого времени раскопаны остатки культовых сооружений ‒ скорее всего, так называемых «храмов огня».

В эпоху раннего средневековья из Бактрии (Тохаристана) в Согд перемещается центр среднеазиатской культуры. Она достигает своего расцвета в VII-VIII вв., когда многие её достижения рушатся во время арабского завоевания. Важным элементом городской жизни становится художественная культура (настенная живопись в культовых, светских помещениях и усадьбах), широко распространяется грамотность, составляется различная документация.

В раннесредневековое время наиболее характерные находки на согдийских памятниках, это, в первую очередь керамические оссуарии четырехугольной формы; монеты с квадратным отверстием в центре и разнообразные типы керамических кружек с одной ручкой.

История археологического изучения

Первые раскопки начались вскоре после присоединения территории Согда к Российской Империи в XIX в. Главным образом, изучалась архитектура мусульманского периода. Также в разные годы разными археологами велись раскопки на древнем городище Афрасиаб (Борзенков, В.В. Крестовский, Н.И. Веселовский, В.В. Бартольд, В.Л. Вяткин).

Планомерное изучение Самаркандского Согда было начато в 30-е годы по инициативе местного исторического музея. Исследования велись под руководством Г.В. Григорьева, И.А. Сухарева, А.Ю. Якубовского. С 1945 г. начинается новый этап в изучении Согда. Создается Самаркандская археологическая база под руководством А.И. Тереножкина, продолжается исследование городища Афрасиаб. В 1958 г. была организована Афрасиабская археологическая экспедиция, первым руководителем которой стал В.А. Шишкин.

Первые раскопки в Кашкадарьинском Согде были начаты в 1946-1948 гг. С.К. Кабановым, А.И. Тереножкиным и Л.И. Альбаумом. Наиболее активные исследования начинаются с 60-х годов.

В Бухарском Согде первые значительные работы были начаты разведочной экспедицией Государственного Эрмитажа и Узкомстариса под руководством А.Ю. Якубовского в 1934 г.

Также исследованием Согдийской области занимались А.Н. Бернштам, Я.Г. Гулямов, М.Х. Исамеддинов, С.К. Кабанов, Б.И. Маршак, В.М. Массон, М.Е. Массон, О.В. Обельченко, В.И. Распопова, Ш. Ташходжаев, Б. Ураков, Г.В Шишкина и др.