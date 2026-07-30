СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА

Русская царевна, правительница при своих малолетних братьях Иване и Петре (1682-1689). Шестой ребенок в семье русского царя Алексея Михайловича Романова и его первой жены М.И. Милославской. Славилась своим умом, начитанностью и образованностью. По словам современника: «дева великого ума и самых нежных проницательств, больше мужеска ума исполненная». Знала польский и латинский языки. Писала стихи, известна ее стихотворная надпись, составленная к портрету князя В.В. Голицына. В числе наставников царевны был известный богослов С. Полоцкий. Никогда не состояла в браке.

На политической арене царевна Софья стала заметна в конце правления своего брата, царя Федора Алексеевича. Когда 27 апреля 1682 года он скончался, не оставив наследников, царем в обход старшего, но болезненного Ивана был провозглашен сын Алексея Михайловича от второго брака с Н.К Нарышкиной Петр. Возвышение «партии» Нарышкиных привело к появлению влиятельной оппозиции в придворных кругах (В.В. Голицын, И.М. Милославский, И.А. Хованский), выбравшей в качестве главной фигуры в своей политической борьбе энергичную царевну Софью (несмотря на то, что к этому времени были живы две старшие дочери Алексея Михайловича, Евдокия и Марфа). Зревшее недовольство московских стрельцов и пущенные в ход провокации и слухи (об убийстве Нарышкиными Ивана) привели к стрелецкому бунту, вспыхнувшему в Москве 15 мая 1682 года. После расправы над некоторыми сановниками 17 мая 1682 года на российский престол были посажены оба царевича, причем Иван Алексеевич был провозглашен первым из них. Софья Алексеевна стала фактической правительницей при обоих несовершеннолетних царях и стала пользоваться титулом «Государыня Царевна». Фактическим главой правительства на всем протяжении ее регентства являлся князь и ближний боярин В.В. Голицын, возглавлявший в этот период Посольский приказ.

Прежде всего, боясь превратиться в политическую игрушку в руках стрельцов, приступила к подавлению восстания. Были казнены поднявшие на бунт стрелецкие полки И.А. Хованский и А.И. Хованский. Расправа над зачинщиками и «пущими возмутителями» продолжалась вплоть до мая 1683 года.

Софья Алексеевна продолжила борьбу с раскольниками. В 1685 году были приняты так называемые «12 статей», в которых определялись различные степени наказания для противников церковной реформы патриарх Никона, в том числе, и смертная казнь. В этот период была учреждена Славяно-греко-латинская академия (1687) ― первое в России высшее учебное заведение. Набор в нее осуществлялся по всесословному принципу, обучение было бесплатным.

На время ее правления пришелся важный и крупный дипломатический успех: заключение «вечного мира» с Польшей (1686). Этот договор подтвердил постановления Андрусовского перемирия (1667) и окончательно закрепил Киев за Россией, которая, однако, вынуждена была уплатить компенсацию Польскому государству в размере 146 тысяч золотых рублей. Россия обязалась разорвать мир с турецким султаном и присоединиться к странам, ведущим войну против Османской империи (Священной лиге). В 1687 и 1689 годах состоялись два военных похода против Крымского ханства (вассала турецкого султана). Оба похода под командованием В.В. Голицына оказались неудачными и повлекли за собой тяжелые потери. В это же время с Китаем был заключен Нерчинский договор (1689), который положил начало определению границ между государствами.

По мере взросления Петра Алексеевича противоречия между братом и сестрой нарастали, достигнув апогея в 1689 году, после его женитьбы на Евдокии Лопухиной и вступления в пору совершеннолетия (т.е. с исчезновением формального основания для регентства). В августе обеспокоенный слухами о готовящемся покушении молодой царь отправился в Троице-Сергиев монастырь. Образовались два борющихся за власть политических центра: в Москве и в Троице. Довольно быстро выяснилось, что высшие слои государства и, в частности, московское дворянство поддерживают Петра. Влияние Софьи Алексеевны постепенно падало. На сторону молодого царя перешел патриарх Иоаким, а вслед за ним некоторые стрелецкие начальники. В сложившейся ситуации Софья решила лично отправиться к своему единокровному брату для ведения переговоров, но была задержана в селе Воздвиженском и отправлена обратно в Москву. Неудача Софьи стала поворотным моментом в противостоянии ― переход дворян и московских чинов на сторону Петра I возрос. В.В. Голицын устранился от политической борьбы. Среди влиятельных сторонников Софьи Алексеевны оставался только начальник Стрелецкого приказа Ф. Шакловитый, который вскоре был казнен по приказу Петра I. Оказавшись в изоляции, Софья Алексеевна была заточена в Новодевичьем монастыре, где постоянно находилась под охраной. Во время стрелецкого бунта 1698 года руководители восставших связывали свои надежды с возвращением ее к власти, хотя вопрос о том, участвовала ли она в этих событиях (как считал Петр I) остается неясным. После подавления восстания Софья была пострижена в монахини под именем Сусанны, в 1703 или 1704 году постриглась в великую схиму, вернув себе имя Софья. Похоронена в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря.