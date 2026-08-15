СОФУЛИС, ТЕМИСТОКЛИС

Софýлис ( греч. Σοφούλης) , Темистоклис (01.01.1860, Вати — 24.06.1949, Афины) — греческий политический деятель. Учился на философском факультете Афинского университета, затем изучал археологию в Германии. Активную политическую деятельность начал на о. Самос, где был в том числе Председателем Национального собрания (с 1902), вел борьбу за его воссоединение с Грецией. В ходе Первой мировой вой­ны 1914 – 1918 и Греко-турецкой вой­ны 1919–1922 С. занимал ряд министерских постов, в том числе с 1917 в правительстве Национальной обороны Э. Венизелоса. В марте 1924 выступил за отмену монархии, после раскола Либеральной партии (ЛП) Венизелоса возглавил ее радикальное левое крыло, премь­ер-министр 25 июля — 7 октября 1924. Безуспешно пытался бороться с внутриполитическим кризисом, провел земельную реформу, национализировал почти 1,5 млн кв. км земельных угодий и передал их беженцам из Малой Азии. В 1926–1930 — председатель парламента, затем министр обороны. Поддержал мятеж 1 марта 1935, организованный венизелистами, но не участвовал в нем. С целью расширения электоральной поддержки на выборах 26 января 1936 подписал договор с Народным фронтом, которым руководила находившаяся в подполье Коммунистическая партия Греции (КПГ), был избран председателем парламента. Выступил против установления диктатуры И. Метаксаса 4 августа 1936. В годы Второй мировой вой­ны 1939 – 1945 и развернувшегося Движения Сопротивления не смог сохранить свои позиции неформального лидера либералов, в результате чего ЛП практически распалась. Недолгое сотрудничество с Национально-освободительным фронтом (ЭАМ), возглавлявшимся КПГ, и подконтрольной ему Народно-освободительной армией (ЭЛАС) закончилось конфликтом с КПГ. После освобождения страны занимал пост премьер-министра (22 ноября 1945 — 4 апреля 1946), вел борьбу с ЭАМ, стремясь не допустить его к власти, фактически способствуя обострению ситуации накануне Гражданской вой­ны в Греции 1946 – 1949 . Ход гражданской вой­ны заставил С. вновь ненадолго пойти на сотрудничество с ЭАМ. После формирования Временного демократического правительства в 1947 С. потребовал от него отказаться от сотрудничества с КПГ. Премьер-министр Греции с 7 сентября 1947 до своей смерти в 1949. Крайне резко реагировал на попытки союзников (США и Великобритании) слишком активно влиять на правительственную политику.

Лит. : Улунян Ар. А. Коммунистическая партия Греции. Актуальные вопросы идеологии и внутренней истории (От социалистических кружков к партии коминтерновского типа. 60-е гг. ХIХ в. — 1941 г.). Ч. 1, 2. М., 1992; Πτίνης Κ. Ι. Θεμιστοκλής Σοφούλης, πρωθυπουργός της Ελλάδος: ο δάσκαλος, ο επαναστάτης, ο πολιτικός, ο πολέμαρχος. Αθήνα 1994; Χουρχουλης Δ. Θεμιστοκλής Π. Σοφούλης: πολιτική βιογραφία.Αθήνα, 2014. Ар. А. Улунян.