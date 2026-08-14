СОФОКЛ (др.-греч. Σοφοκλής)

Древнегреческий драматург, трагический поэт, общественный деятель. Родился в состоятельной семье владельца оружейной мастерской Софилла, в аттическом деме Колоне, находившемся в километре к северо-западу от Афин . Получил прекрасное образование, в том числе музыкальное и атлетическое. В 480 г. до н. э. возглавлял хор юношей, исполнявших эпиникий на праздновании в Афинах разгрома персидского войска в морском сражении при Саламине . Свою первую награду за победу в драматических состязаниях получил в 468 г. до н. э. на празднике Великих Дионисий, когда одержал верх над своим знаменитым предшественником Эсхилом . Впоследствии Софокл побеждал, как минимум, восемнадцать раз в подобных состязаниях, часто получал второй приз, но никогда третий.

Жизнеописание Софокла свидетельствует об исключительно добром нраве драматурга, а также о горячей преданности его родному полису, благодаря чему он снискал любовь и уважение своих сограждан. Вероятно, по этой причине трагик неоднократно избирался на важные общественно-политические должности. В 443 г. до н. э. ему было поручено возглавить коллегию эллинотамиев – казначеев Афинского морского союза . Двумя годами позже, в 441-440 гг. до н. э., Софокл был избран одним из стратегов, в числе которых был также Перикл.

Умер Софокл в 405 г. до н. э., на 90-м году жизни, в родных Афинах. Существует несколько легенд, передаваемых древними авторами, которые повествуют о смерти драматурга. Согласно одной, во время чтения вслух трагедии «Антигона» Софокл произносил длинную фразу, не отмеченную в середине знаком для остановки, из-за чего перенапряг голос и вместе с голосом испустил дух. По другой легенде, будучи провозглашен победителем после исполнения драмы, он скончался от радости.

В конце 420-х гг. до н. э. Софокла избрали жрецом бога-целителя Асклепия. А после смерти трагик был героизирован под именем Дексиона – «принявшего» бога. Как объясняют древние источники, Софокл в действительности «принял» бога в своем доме – статуя божества, доставленная из Эпидавра, хранилась в его доме, пока для нее не было построено святилище.

По свидетельству Аристофана Византийского, Софокл был автором 123 драм. До нашего времени сохранились в целости только 7 трагедий. Точные даты имеются лишь для двух из них: «Филоктет» (409 г. до н. э.) и «Эдип в Колоне» (поставлена посмертно в 401 г. до н. э.). Трагедии «Аякс», «Антигона» и «Трахинянки», на основе стилистических особенностей, относятся исследователями к раннему периоду творчества Софокла, который можно условно ограничить серединой 450-х гг. до н. э. и второй половиной 430-х гг. до н. э. Драмы «Царь Эдип» и «Электра» относят к более позднему периоду творчества трагика – 420-е – 410-е гг. до н. э. Кроме того до нас дошло около половины сатировской драмы «Следопыты», а также значительное количество фрагментов других драм. Сюжеты для своих трагедий Софокл брал преимущественно из киклических поэм, однако подвергал их серьезным изменениям, обрабатывая в соответствии со своими художественными задачами.

Софоклом были сделаны важные нововведения в сценической постановке драм . Прежде всего, он увеличил число актеров с двух до трех, а количество хоревтов с 12 до 15 человек. Обладая от природы слабым голосом, Софокл отказался от участия в представлении собственных пьес и с этих пор выступление драматурга в качестве актера перестало быть обязательным. Софокл значительно сократил хоровые части трагедии. Хор в его драмах играет второстепенную роль, тогда как основное внимание перенесено на главных действующих лиц. Софоклу приписывается и значительное усовершенствование театральных декораций. Важным было и изменение в постановке трагедий в виде связанных общим сюжетом тетралогий. Каждая драма Софокла представляла собой самостоятельное и цельное произведение. Все перечисленные нововведения придали ходу драматической постановки больше движения и усилили впечатление, оказываемое трагедией на зрителя.

Сочинения :

Sophocles. Tragoediae / Ed. R. W. Dawe. T. I-II. Leipzig, 1975-1979;

Софокл. Драмы / Отв. ред. М. Л. Гаспаров. М., 1990.