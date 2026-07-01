СОФИЯ

Софи́я — столица Болгарии . Расположена в центральной части Западной Болгарии, в Софийской котловине в окружении пяти горных массивов. Численность населения — 1,38 млн человек (17,5 % населения Болгарии на 2022). В 1987 столичная община разделена на 24 района.

Самые ранние археологические находки относятся к VI в. до н. э., впервые упоминается в источниках как Сердонполис. С I по IV в. н. э. поселение Сердика (в грекоязычных источниках Триадица) — центр римских провинций Фракия, позднее Дакия. В 343 здесь прошел Вселенский собор.

В V–VI вв. во время Великого переселения народов пережила нашествия варварских племен, земли современной С. начали заселять славяне. С 809 — в составе Первого Болгарского царства под именем Средец. После 1018, признав главенство византийского императора, стал центром фемы Болгария. В 1183 город захвачен и опустошен армиями сербского великого жупана Стефана Немани и венгерского короля Белы III, в 1189 через город прошли вой­ска крестоносцев императора Фридриха I Барбароссы . В 1194 был присоединен Иваном Асеном I ко Второму Болгарскому царству. Наименование С. впервые появилось в XIV в. в честь митрополичьей кафедральной церкви Св. Софии. В 1382, после продолжительной осады, город взят османами, стал центром Румелийского бейлербейства (эялета), с 1864 — Софийского санджака (с 1876 — вилайета) Османской империи .

Центр болгарской культуры, с XVI в. развивалась Софийская литературная школа; город окружало кольцо из 40 монастырей — «Малая святая гора». В XIX в. — центр болгарского национально-освободительного движения. 4 января 1878 российские части под командованием генерала И. Гурко вошли в С., 20 октября сюда из Пловдива было переведено Временное русское управление. 3 апреля 1879 по предложению М. Дринова Учредительное собрание объявило С. столицей Княжества Болгария. В 1879 принят первый градостроительный план, сформировавший облик современного центра, в 1891 по проекту архитектора А. Колара построен Орлов мост — символичные ворота в город. В 1878 территория города составляла 3 кв. км. В 1900 был создан герб города с девизом (с 1911) — «Растет, но не стареет».

Во время Второй мировой вой­ны С. подвергалась бомбардировкам англо-американской авиации. В 1945 был утвержден новый генеральный план восстановления и застройки столицы. После референдума 1946 С. стала столицей Народной Республики Болгария. В 1950–1970-е за счет присоединения окрестных деревень территория города выросла до 57 кв. км. С июля 1990 — столица Республики Болгария.

Лит .: Дойчинов Г. Формирането на старите градски части на София и подходът към тях. София, 1989; Станчева М. София от древността до новите времена. София, 2009; София — сърцето на културния живот на България след Освобождението до 1944 г. / Съст. И. Атанасова, М. Бранкова. София, 2011; Вайсова Л., Германова Н., Горанова М. Портрети на изчезваща София. София, 2012; Генчев Хр. София, мислена в пространството и отвъд времето. София, 2012. О. А. Дубовик.