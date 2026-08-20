СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

Соединённые Штáты Амéрики — государство в Сев. Америке. Граничит с Канадой на севере (эксклав штат Аляска — на востоке) и с Мексикой на юге, омывается на востоке Атлантическим океаном, на западе — Тихим океаном (Аляска на севере — Северным Ледовитым океаном). Штат Гавайи расположен на Гавайских о-вах в Тихом океане. Площадь — 9 844 520 кв. км (третье в мире после России и Канады , несколько больше Китайской Народной Республики ). Столица — г. Вашингтон. Численность населения — 333 288 млн человек (2022), третья после Индии и Китайской Народной Республики . 57,8 % — белые, 18,7 % — латиноамериканцы, 12,1 % — афроамериканцы, 5,9 % — азиаты, 4,1 % — считающиеся себя представителями двух и более рас, 0,9 % — индейцы и гавайцы (перепись 2020).

Федерация, состоит из 50 штатов и 14 территорий в Карибском море и Тихом океане (Пуэрто-Рико, Американское Самоа, Гуам и др.).

Колониальный период (1607–1776). На протяжении 170 лет будущие США были британскими колониями. Они оказались разделены на рабовладельческие, буржуазно-пуританские и собственнические, основанные крупными британскими землевладельцами. Первой британской колонией стала Виргиния (1607), основанная лондонской акционерной компанией в целях извлечения прибыли. Прибыв в Сев. Америку, небогатые переселенцы постепенно обратились к выращиванию высокодоходного табака. Поначалу неудачно попытались использовать для этого индейцев, обращая их в рабов. Затем обратились к труду белых законтрактованных работников, привозимых из Англии. Законтрактованные работники (сервенты) набирались обычно из бедных или деклассированных слоев, а также из заключенных. Подневольные белые переселенцы, заключавшие контракт, как правило, на срок от 4 до 7 лет, оказывались на этот период в положении крепостных. В колониальный период в Сев. Америку ввезено до 360 тыс. законтрактованных работников, составлявших до половины всех белых переселенцев. По истечении срока контракта они становились полноправными белыми поселенцами, чаще всего пополняя нижние слои свободного белого фермерства.

Использование труда белых законтрактованных работников снижало, но не снимало остроту проблемы трудовых ресурсов. Это объясняет, почему виргинские плантаторы обратились к использованию труда чернокожих рабов, доставляемых из Африки работорговцами. Первые чернокожие рабы были ввезены в Виргинию в 1619 и стали главной трудовой силой на плантациях. То же произошло в других южных колониях. К концу колониального периода рабов насчитывалось 500 тыс. (20 % населения британских колоний в Сев. Америке).

Плантаторы были предпринимателями, но использование рабского труда деформировало их мировоззрение, в котором соединялись буржуазные и рабовладельческие черты. Виргинские плантаторы были сторонниками ряда передовых конституционных норм, в первую очередь представительного правления для свободных белых американцев. В том же 1619 в колонии была учреждена Генеральная ассамблея, ставшая защитницей прав и свобод белых поселенцев от монархических норм Англии.

Одновременно с образованием Виргинии на северо-востоке создавались буржуазно-протестантские поселения. Протестанты были неоднородны, среди них выделились демократическое и умеренное направления. Первое демократическое поселение Новый Плимут основано английскими пуританами в 1620. После создания колонии поселенцы сами избирали губернатора и магистрат, на общем собрании посредством прямого волеизъявления принимали различные постановления. После безуспешной попытки в течение первых пяти лет установить коллективное землепользование, общее собрание стало на уравнительных началах распределять земельные участки, возобладало частное хозяйство фермерского типа. По образцу Нового Плимута в последующие десятилетия был создан ряд других поселений, наиболее известными среди которых оказались колонии Род-Айленд и Коннектикут.

Поселение протестантов иного типа было основано в 1629 Компанией Массачусетской бухты, получившей королевскую хартию. Колонисты создали конгрегационалистскую церковь, члены которой только и становились полноправными поселенцами. Представителей иных протестантских деноминаций преследовали как инакомыслящих. Те переселялись в Род-Айленд, на еще не занятые территории, и время от времени бунтовали против протестантов-ортодоксов. Ортодоксы добились преобладания в местной выборной ассамблее, за которой закреплялись права распоряжения землей, сбора налогов, введения норм уголовного права и судебной процедуры. Наиболее умеренное направление протестантизма, англиканство, управляемое назначаемым сверху епископатом, возобладало в южных колониях.

Колонии третьего типа, известные как собственнические, создавались на основе пожалований британских монархов. Первую собственническую колонию — Мэриленд — создал лорд Балтимор в 1632. Король Карл I наделил его правами феодального собственника, но утвердить феодальный порядок в колонии оказалось затруднительно. В 1637 в ней была создана представительная ассамблея. Провалились попытки ввести феодальное землепользование. Поселенцы оставались лично независимыми и, если феодальный сбор оказывался обременительным, уходили на свободные земли, чтобы заниматься собственным фермерским хозяйством. В 1662 была основана вторая феодальная колония — Каролина (ныне штат Северная Каролина), владельцами которой стали 8 фаворитов короля Карла II . Но, как и в Мэриленде, феодальный строй в Северной Каролине не прижился. Третьей собственнической колонией стал Нью-Йорк. Ее собственник, брат Карла II Яков, герцог Йоркский (в 1685 унаследовал английскую корону под именем Якова II ), пытался утвердить в колонии принципы феодального манора , воплощенные в «Законах Герцога». На практике эти законы не соблюдались, поселенцы добились представительного правления и свободы вероисповедания. В 1681 основана четвертая собственническая колония, владельцем которой стал Уильям Пенн. Пенсильвания, как она была названа в честь отца собственника, оказалась из-за необычных взглядов ее владельца одной из самых либеральных колоний Сев. Америки. Пенн (принадлежал к квакерству — одной из самых терпимых конфессий в протестантизме) утверждал свободное фермерское землепользование, веротерпимость и добрососедские отношения с индейскими племенами.

Хотя количественно среди колоний преобладали королевские и собственнические, в Сев. Америке брали верх буржуазные отношения. Великобритания пыталась подчинять экономическое развитие колоний своим интересам, но вплоть до Семилетней вой­ны 1756–1763 , когда она вытеснила Францию из Сев. Америки, ее ограничительные меры не были для поселенцев обременительными. Понеся в результате военных расходов большие финансовые потери, Лондон решил восполнить их за счет колонистов. В 1763 американцам было запрещено переселяться за Аллеганские горы и приобретать там земельные участки. Далее последовал парламентский закон, облагавший акцизом («гербовым сбором») в пользу метрополии почти все деловые операции в Сев. Америке.

Закон возмутил американцев: неприемлемым был и сам акциз, и то, что он был введен парламентом в Лондоне, в котором американцы не были представлены. Это нарушало основополагающую заповедь самого британского общества, которая почиталась и американцами: «Никаких налогов без представительства». Американцы отреагировали акциями массового протеста. В 1766 Великобритания отменила гербовый закон, но в 1767–1768 приняла ряд еще более суровых законов, усиливавших налогообложение колоний и контроль над ними (Акты Тауншенда). После протестов последовали законы о размещении в Сев. Америке воинских соединений, приостановке заседаний строптивых колониальных ассамблей, переводе губернаторов на содержание метрополии и освобождении их тем самым от финансовой зависимости от колониальных представительных органов.

Американцы в ответ усиливали сопротивление. Обратились к созданию полулегальных и нелегальных организаций патриотов, самой известной среди которых стали «Сыны свободы». В 1774 в Филадельфии созван I Континентальный конгресс, на котором определялись цели сопротивления Лондону. До середины 1775 конгресс протягивал британскому монарху «оливковую ветвь» (как называлась примиренческая резолюция). В начале 1775 Лондон объявил колонии в состоянии мятежа, который следует подавить любыми средствами. Американцы обратились к формированию ополчения и стали создавать склады с оружием. 18 апреля вооруженное соединение британцев двинулось из Бостона в местечко Конкорд с целью захвата одного из таких складов. На следующий день, 19 апреля, около Лексингтона, расположившегося на пути в Конкорд, британцев встретил добровольческий отряд американцев. В тот же день сражение между британцами и американцами произошло и близ Конкорда. Ополчение колонистов дважды сумело одержать победу над воинскими соединениями англичан. Через три недели после сражений под Лексингтоном и Конкордом Континентальный конгресс принял решение о создании американской армии (Континентальной армии) во главе с виргинским плантатором Дж. Вашингтоном (см. Вой­на за независимость в Северной Америке, 1775–1783 ).

Революционный призыв к отделению от Великобритании был высказан впервые радикальным английским просветителем Т. Пейном , прибывшим в Сев. Америку незадолго до восстания. В начале января 1776 в памфлете «Здравый смысл» он открыто и категорично потребовал образовать независимую американскую республику. В июне делегаты Виргинии в Континентальном конгрессе предложили для одобрения Резолюцию независимости, а виргинец Т. Джефферсон подготовил аргументированную Декларацию независимости. Оба документа обнародованы 4 июля 1776. 13 североамериканских колоний провозглашались независимыми американскими штатами. 4 июля стало главным национальным праздником США — Днем независимости. Масштаб политических и социальных перемен эпохи Вой­ны за независимость позволяет характеризовать ее также как Американскую революцию.

От провозглашения независимости до Гражданской вой­ны (1776–1861). К началу военных действий вой­ска метрополии в колониях насчитывали 8 тыс. человек, а к 1781 их численность была доведена до 56 тыс. (половина всех вооруженных сил Великобритании). В армии Вашингтона на протяжении всей Вой­ны за независимость состояло одновременно около 20 тыс. человек, для нее была характерна высокая текучесть, так что за годы вой­ны под началом Вашингтона отслужили 300 тыс. человек — одна восьмая всех жителей колоний и не менее половины взрослых мужчин. Это были по преимуществу фермеры и ремесленники, обучавшиеся военному делу в ходе сражений.

В начале вой­ны центром боевых столкновений стали северные и центральные штаты Америки. Отчаявшись добиться там победы, британцы перенесли военные действия на юг. В мае 1780 они захватили Чарльстон, пленив несколько тысяч американских солдат и офицеров. В августе американцы потерпели еще одно крупное поражение у Кемпдена. Это был последний успех Лондона. С января 1781 американцы одерживали одну победу за другой. Теперь основные силы британцев сосредоточились в Виргинии, где в октябре 1781 состоялось последнее решающее сражение. В битве под Йорктауном 9-тысячной английской армии противостояли 20 тыс. американских вой­ск. Самих американцев насчитывалось 11 тыс., а оставшиеся 9 тыс. состояли из французских вой­ск, прибывших на помощь американцам на основании договора между США и Францией 1778.

Франция поддержала американцев, намереваясь взять реванш у Великобритании за поражение в Семилетней вой­не. Затем независимость США признала Испания, желавшая ослабить Великобританию и вернуть потерянные в Семилетней вой­не 1756–1763 Флориду и Менорку. Лондон пытался заручиться поддержкой других европейских монархий, в частности России, запросив у Екатерины II 20 тыс. солдат для подавления бунта в Сев. Америке. Екатерина II, подобно французскому и испанскому монархам, воспользовалась восстанием североамериканских колоний, чтобы ослабить могущественную Великобританию. В 1780 Россия издала Декларацию о вооруженном нейтралитете, защищавшую право любого государства осуществлять военные поставки США.

На протяжении всей вой­ны американцы уделяли большое внимание внутриполитическим преобразованиям, основу которых составляло формирование независимой государственности. Сразу после провозглашения независимости все колонии объявили себя республиками (штатами), повсеместно были приняты конституции, снижавшие имущественный ценз для избирателей (но неимущие, так же как женщины, черные рабы и индейцы, в выборах не участвовали). Закреплялись разделение властей и регулярность выборов. Штаты, рассматривая себя как суверенные государства, намеревались максимально ослабить центральную власть. В 1781 ими были одобрены Статьи Конфедерации, превращавшие союз штатов в крайне зыбкую общность.

Среди аграрных мер революции реальное значение для нижних слоев имела отмена британского запрета 1763 на освоение свободных западных территорий. С начала революции туда устремились десятки тысяч простых американцев. Среди переселенцев в последующем оказалось не менее половины солдат Континентальной армии. Революция дала мощный толчок продвижению на запад, которое сопровождалось созданием массы независимых фермерских хозяйств и обращением в самостоятельных земельных собственников большого числа представителей нижних слоев.

Одним из важных вопросов революции стало отношение к чернокожим рабам. Во всех северных штатах были приняты законы или судебные решения, предоставлявшие новорожденным рабам свободу, как правило, по достижении 25 лет. В южных штатах рабство сохранялось. С самого начала революции конфронтационными оказались отношения между патриотическим лагерем и индейцами, коренными жителями Сев. Америки. Подавляющее большинство индейцев, проживавших на территории США, выступили на стороне британцев, представлявших себя гарантом неприкосновенности индейских территорий. В августе 1783 индейские племена приняли совместное решение любыми средствами предотвращать захват американцами их земель. Но договор о признании независимости США, подписанный между США и Великобританией 3 сентября 1783 в Париже, об индейцах и их правах не упоминал.

США вступили в послереволюционный период с грузом сложных внешне- и внутриполитических проблем. Это выдвигало в повестку национальной политики вопрос об укреплении общеамериканского государства. Эту цель преследовало федералистское движение. Его лидеры на конвенте в Филадельфии (май — сентябрь 1787) выработали проект федеральной Конституции. Они одобрили принцип разделения властей, но с сильной исполнительной ветвью. Конвент вручил ее президенту США. Право избрания президента было вверено выборщикам, которые в большинстве штатов избирались законодательными собраниями и только в четырех — рядовыми избирателями.

Конституция широко определяла права центрального правительства и провозглашала верховенство федерального права над правом штатов. Консервативный характер носил отказ филадельфийского конвента включить в федеральную Конституцию Билль о правах, наличествовавший во всех конституциях штатов. Во время обсуждения проекта федеральной Конституции ратификационными конвентами штатов большинство среди них согласились одобрить Основной закон США при условии дополнения его Биллем о правах. Авторы Конституции США должны были пойти на уступку обществу. В 1789 Билль о правах в форме 10 поправок к федеральной Конституции был одобрен конгрессом США и ратифицирован штатами в 1791.

Дж. Вашингтон , избранный первым президентом США, формировал правительство на внепартийной основе, но уже вскоре после принесения им президентской присяги в правительстве, так же как и в Конгрессе США, возникли партийные размежевания. Федералистскую партию возглавил А. Гамильтон , а Демократическую республиканскую (Республиканскую) — Т. Джефферсон . Две партии отразили конфликт между торгово-финансовыми кругами, с одной стороны, и аграрными — с другой. Федералисты определяли политический курс США в период президентства Вашингтона (1789–1797) и Дж. Адамса (1797–1801), а республиканцы — в 1-й четверти XIX в. В период федералистского правления внутренняя и внешняя политика США в наибольшей степени испытала воздействие замыслов Гамильтона, предложившего широкую программу государственного покровительства финансам, торговле, промышленности.

Джефферсон и его сторонники резко возражали против плана индустриализации США, который, по их убеждению, был чреват массовой пролетаризацией населения, разделением его на богатых и бедных, разрушением социальной однородности и гармонии, крахом республиканских добродетелей, распространением коррупции и, в конечном счете, утверждением господства финансовой олигархии. Согласно их планам, правительству следовало использовать естественное преимущество США над Старым Светом, заключавшееся в наличии у федерального государства огромного фонда незанятых западных земель, который позволял обращать в добродетельных и обеспеченных фермеров любое количество граждан. Серьезные различия между федералистами и республиканцами возникли в вопросах внешней политики. Федералисты с самого начала ориентировались на развитие отношений с Великобританией, а республиканцы — с Францией. В обиходе их даже стали называть «английской» и «французской» партиями.

В 1800, во время 4-х президентских выборов, республиканцы сумели впервые одержать победу над федералистами и утвердиться у власти в США. Лидеры республиканцев, соответственно Т. Джефферсон, Дж. Мэдисон , Дж. Монро, сменяя друг друга на президентском посту, удерживали власть в стране на протяжении 24 лет. Их политическая практика не принесла общественных потрясений, она включала важные обновленческие начала, но ей была присуща и преемственность по отношению к федералистскому правлению. Их реформы и нововведения, вошедшие в историю как «джефферсоновская демократия», имели реальное значение, но вместе с тем оказались скромнее идеологических обещаний республиканцев.

Весомыми были политические изменения. В стране возобновился процесс демократизации американского конституционализма, прерванный после революции. В течение двадцати лет во всех штатах был отменен имущественный ценз. Демократический характер носил ряд социально-экономических мероприятий. В наибольшей степени сторонники Джефферсона отошли от федералистской линии в вопросах внешней политики. Улучшению отношений с Францией способствовала удачная сделка с Наполеоном Бонапартом, в результате которой США в 1803 приобрели у Франции огромную территорию Луизианы. После ухода Джефферсона в отставку отношения с Францией продолжали улучшаться, а с Великобританией — ухудшаться. Вой­на, объявленная США Великобритании в июне 1812, имела разнообразные причины, среди них постоянное попрание Лондоном экономических, в первую очередь торговых, интересов США. В политических расчетах американской власти также присутствовало желание, в официальных документах об объявлении вой­ны не отраженное, уменьшить британские владения в Сев. Америке. В 1812 англичане высадили в США десант, который на время захватил и сжег столицу Вашингтон. Переговоры в Генте завершились подписанием мирного договора 24 декабря 1814, вернувшего США к тому состоянию, в котором они находились перед началом вой­ны. О морских правах США, из-за которых формально началась вой­на, в договоре не упоминалось.

Вместе с тем вой­на имела определенные положительные следствия для США. Резкое сокращение британского импорта стимулировало активизацию отечественного промышленного производства. Промышленный подъем периода Англо-американской вой­ны 1812–1814 приобрел устойчивый характер и стал основополагающей вехой промышленного переворота в США.

В 1820-е в США оформилась вторая двухпартийная система, представленная партиями вигов и демократов. Виги выступали продолжателями традиций партии федералистов, а демократы — джефферсоновских республиканцев. Э. Джексон , организатор Демократической партии США и президент США (1829–1837), дал имя эпохе конца 1820–1840-х — «джексоновская демократия». Ядро социально-экономических принципов Демократической партии составляли идеи равенства возможностей и антимонополизм. Радикальной экономической мерой Джексона явилась ликвидация Национального банка США и его финансовой монополии. Число банков в США в период с 1829 по 1837 выросло с 329 до 788, а общий объем займов увеличился с 137 до 525 млн долл. Аграрные законы периода «джексоновской демократии» облегчили приобретение земель государственного фонда нижними слоями белого населения. Право избрания президентских выборщиков повсеместно было передано от законодательных собраний штатов рядовым избирателям. Кандидатов в президенты стали выдвигать не руководители партий в Конгрессе США, а национальные партийные конвенты. Нововведения способствовали росту политической активности избирателей. Наименьшими были расхождения между демократами и вигами в отношении к рабству. Значение джексоновской демократии заключалось в закреплении и развитии либерально-демократических начал для белой Америки.

Президенты Джефферсон и Джексон обосновывали необходимость широкой экспансии на континенте, подчеркивая, что такая экспансия оправдана необходимостью распространения американского демократического эксперимента и способствует укреплению демократии среди населения самих штатов, поскольку тысячи и тысячи неимущих американцев превращаются благодаря территориальной экспансии в фермеров — главную опору демократической республики. В 1-й четверти XIX в. США присоединили Луизиану и Флориду. В 1823 в послании президента США Дж. Монро Конгрессу оба американских континента (т. е. включая и Южн. Америку) определялись как республиканские, а США наделялись миссией гаранта их самоопределения (см. Монро доктрина , Вой­на за независимость испанских владений в Америке 1810–1826). Во время вой­ны с Мексикой 1846–1848, завершившейся присоединением к США Техаса, Калифорнии и Нью-Мексико, была сформулирована одна из самых известных доктрин имперского мессианизма — предопределение судьбы («Manifest Destiny»). Она объявляла американскую «свободу и федеративное самоуправление» «даром Провидения», наделившим США обязательством распространять демократию на обоих американских континентах.

Во 2-й четверти XIX в. во внутренней политике США на центральное место выдвигалась проблема распределения западного земельного фонда между северными и южными штатами. В 1850-е отношения Севера и Юга переросли в острый конфликт. Северяне требовали, чтобы западные земли распределялись исключительно между свободными гражданами, а южане доказывали, что западные земли могут приобретаться рабо­владельцами. Немногие северяне, получившие имя аболиционистов, настаивали на отмене рабства в США и наделении чернокожих равными с белыми гражданскими и политическими правами. Возникло и движение за переселение чернокожих американцев в Африку — так в 1822 была основана ­ Либерия . В 1850-е американцы из свободных штатов вошли с южанами в такие конфронтационные отношения, что стали воспринимать конфликт Севера и Юга как столкновение двух несовместимых цивилизаций — передовой либерально-демократической и реакционной рабовладельческой.

В 1854 представители разных партий, среди них часть вигов и демократов, образовали Республиканскую партию США , поставившую целью запрет распространения рабства на свободные территории. Партию возглавил бывший виг А. Линкольн . В 1860 он одержал победу на президентских выборах. Южане в знак протеста объявили о выходе из федерального Союза и образовании собственного государства. В рабовладельческую Конфедерацию США вошли 11 штатов. Четыре рабовладельческих штата сохранили верность федеральному правительству.

От вой­ны Севера и Юга до Первой мировой вой­ны (1860–1918).

12 апреля 1861 вой­ска Конфедерации напали на форт Самтер в Чарльстоне (Северная Каролина) и одержали победу. Линкольн объявил Юг в состоянии мятежа и призвал в армию Севера 75 тысяч добровольцев. Началась Гражданская вой­на (см. Гражданская вой­на и Реконструкция в США ). На первом этапе, до конца 1862, Линкольн ставил целью восстановление единства Союза, отказываясь от выдвижения федеральной социально-экономической программы. Южане наращивали военные успехи. Под давлением фракции радикальных республиканцев Линкольн уступил политической целесообразности и с конца 1862 обратился к наполнению целей вой­ны принципиальным содержанием — революционными социальными мерами. Главным был признан вопрос о рабстве. Линкольн одобрил отмену рабства и наделение чернокожих равными с белыми гражданскими и политическими правами. 22 сентября 1862 им была подписана Прокламация об освобождении рабов в мятежных штатах, вступившая в силу с 1 января 1863. В 1865 была принята XIII поправка к федеральной Конституции, отменявшая рабство уже на территории всех США. Одновременно с одобрением Прокламации об освобождении рабов было принято решение о приеме их в армию Севера. К концу вой­ны на стороне США воевало 166 негритянских полков, а количество чернокожих солдат достигло 186 тыс.

В 1862 Линкольн пошел на принятие радикального социального закона в интересах белых американцев. Закон о гомстедах наделял всех граждан США старше 21 года правом на приобретение в полную собственность 160 акров (64,8 га) земли из государственного фонда с уплатой регистрационного взноса. Демократический аграрный закон укрепил влияние Линкольна среди масс белого населения северных штатов.

Северяне смогли перехватить военную инициативу в июне 1863. Битва под Геттисбергом в Пенсильвании стала главным сражением Гражданской вой­ны, окончательно изменившим развитие событий в пользу северян. Линкольну не удалось дожить до капитуляции Юга. 14 апреля 1865, во время спектакля в одном из вашингтонских театров, он был смертельно ранен актером Джоном Бутом, поклонником мятежников, и скончался на следующий день. Рабовладельческие штаты капитулировали 26 апреля.

Окончание Гражданской вой­ны означало наступление второй фазы конфликта Севера и Юга — Реконструкции 1865–1877. Новый президент Э. Джонсон придерживался «мягкого» варианта допуска южных штатов в Союз, предполагавшего возвращение белым южанам всех политических прав. Радикальные республиканцы, добившиеся верховенства в Конгрессе США, решительно этому противостояли, добились одобрения XIV и XV поправок к федеральной Конституции, наделявшей чернокожих равными с белыми гражданскими и избирательными правами, одобрили свой план Реконструкции Юга. Согласно ему, 10 южных штатов, отказавшихся одобрить поправки к Конституции, разделялись на пять военных округов, каждый во главе с федеральным генералом. Во время чрезвычайного управления Южные штаты были обязаны одобрить поправки и принять новые конституции. Режим чрезвычайного правления, введенный конгрессом в южных штатах, окончательно завершился в 1877. В 1870-е опасность реставрации рабовладельческого строя была ликвидирована, а утверждение буржуазно-либерального миропорядка гарантировано. Произошла смена политических, а в значительной мере также экономических и социальных элит. Место бывшего рабовладельческого класса заняли капиталистические нувориши. Утвердившись в верхах южных штатов, белые защитники черной расы все более действовали и мыслили в соответствии с интересами своей экономической и политической выгоды и все меньше руководствовались гуманными соображениями, которые были присущи многим из них ранее.

Торжество капиталистической цивилизации было закреплено в последующие 50 лет. Основополагающей экономической тенденцией стало выдвижение на господствующую позицию в обществе крупного бизнеса, в первую очередь корпоративного капитала. Последняя треть XIX в., традиционно обозначаемая как «Позолоченный век» (название романа Марка Твена), отмечена вседозволенностью капиталистических нуворишей и крупного бизнеса, ослаблением демократии, резким обострением социальных конфликтов. Период от 1900 до Первой мировой вой­ны 1914–1918 («Прогрессивная эра») характеризовался массовым демократическим подъемом, попытками общества и государства установить контроль над корпорациями, провести социальные реформы, покончить с коррупцией в политике.

Возвышение крупного бизнеса сопровождалось его стремлением утвердиться на господствующей позиции в политике. Резко возросли масштабы финансирования корпорациями обеих главных партий. Различия между республиканцами и демократами сузились, и обе партии в финансовом и организационном отношениях оказались тесно привязаны к финансово-промышленному капиталу. Сами партии превратились в подобие корпораций, озабоченных не только борьбой за власть, но и обогащением. Консервативной тенденции в политике в большой степени способствовала позиция судебной власти. Верховный суд США сыграл важнейшую роль в ликвидации социальных и политических прав чернокожих американцев, значившихся в федеральных конституционных и законодательных актах эпохи Гражданской вой­ны и Реконструкции. В южных штатах возобладали реставрационные тенденции. Главная цель белых южан заключалась в лишении свободных негров прав, закрепленных в XIV и XV поправках к федеральной Конституции. Поскольку отменить сами эти поправки было невозможно, белые южане стали изобретать обходные способы реализации своей цели. Главным способом нейтрализации XIV поправки, наделявшей чернокожих равными с белыми гражданскими правами, стали законы южных штатов о раздельном пользовании двумя ра­сами больницами, транспортом, кафе и ресторанами, школами и тюрьмами. Верховный суд США поддержал эту систему в южных штатах, сформулировав доктрину «разделенных, но равных прав» (1896), которая стала юридическим основанием расовой сегрегации на Юге до 1954. XV поправка, запрещавшая дискриминацию в избирательных правах по цвету кожи, была также нейтрализована южными штатами. Первой мерой, резко ограничившей число чернокожих избирателей, стало введение избирательного налога. Другой мерой, еще больше сократившей число чернокожих избирателей, явилось введение в южных штатах ценза грамотности. Эти, как и другие ограничительные меры, лишили избирательных прав до 90 % чернокожих американцев.

Политические метаморфозы последней трети XIX в. создали угрозу для демократических оснований американской государственности. Первыми взбунтовались фермеры западных и южных штатов. В июле 1892 на общенациональном съезде в Омахе (Небраска) была создана Народная партия (People’s Party, популисты), одобрена предвыборная платформа и выдвинуты кандидаты на президентские выборы. В 1890–1892 популисты критиковали институты США, требуя их демократизации.

В период «Позолоченного века» в США впервые оформилось национальное рабочее движение, в котором были весомы радикальные тенденции. С конца 1880-х лидерство в организации рабочего движения перешло к Американской федерации труда (АФТ). Президент АФТ С. Гомперс проповедовал прагматичный «деловой» юнионизм, но многие профсоюзы, входившие в АФТ, отстаивали радикальную позицию. В 1899 съездом АФТ была принята резолюция, призывавшая рабочих США «изучать развитие трестов и монополий, имея в виду их национализацию».

В конце XIX в. громко зазвучали журналистские разоблачения пороков корпоративного капитализма и подчинившегося ему государства. Это движение, вошедшее в историю как «разгребание грязи», сформировало массовое национальное общественное мнение, которое выступило движущей силой Прогрессивной эры и ее реформ. «Разгребание грязи» охватило все штаты и города, журналистская кампания по разоблачению противоправных и откровенно преступных деяний «капитанов индустрии», нечистых на руку бизнесменов, партийных боссов, законодателей, чиновничества приобрела характер социального протеста и породила широкие выступления общественности за устранение выявленных пороков. Одну из ведущих позиций в этих выступлениях с самого начала заняли представители церкви. Повысилась политическая активность профсоюзов. В период Прогрессивной эры Американская федерация труда пришла к признанию необходимости активного участия в политике на основе принципа «наказания врагов и поддержки друзей» из двухпартийной системы США.

На рубеже веков в США впервые в их истории возникли социалистические партии европейского типа. Две главные среди них представляли разные тенденции международного социализма: Социалистическая рабочая партия США занимала сектантскую позицию в отношении массовых движений социального протеста и реальных успехов не добилась. Социалистическая партия США , напротив, заняла заметное место на левом фланге прогрессивного движения.

Важное место в прогрессивном движении заняли американские женщины. В период «корпоративной революции» резко возросло их число в занятом населении, в том числе в рабочем классе. С 1870 по 1920 количество фабрично-заводских работниц увеличилось с 324 тыс. до 2,23 млн, составив 20 % рабочей силы США. Резко возросло количество женщин, боровшихся за уравнение политических прав с мужчинами. Известные как суфражистки (сторонницы наделения женщин избирательным правом), они объединились в Национальной американской женской суфражистской ассоциации. В 1918 Конгресс США высказался за внесение в Основной закон страны поправки о женском избирательном праве. В 1920 она была ратифицирована необходимым большинством штатов.

Мощная общенациональная журналистская кампания по «разгребанию грязи», социальный либерализм интеллектуалов, борьба за реформы профсоюзов и женщин стимулировали восприятие прогрессистских требований ведущими политическими партиями, приходившими к осознанию и признанию того, что без либерально-демократических пре­образований сохранять влияние среди большинства избирателей невозможно. На уровне штатов прогрессисты впервые добились успеха в Висконсине, где в начале ХХ в. губернатором был избран реформист-республиканец Р. М. Лафоллетт. Затем политики сходных взглядов были избраны губернаторами Айовы, Нью-Йорка, Калифорнии, ряда других штатов. Прогрессивное законодательство вышло и на общенациональный уровень. В обеих главных партиях появились лидеры, осознававшие, что сохранение их позиций на политическом рынке требует необходимых изменений в партийно-политической стратегии, серьезного обновления предлагавшегося американским массам «политического товара». К таким прозорливым лидерам относились в Республиканской партии Т. Рузвельт , а в Демократической — В. Вильсон .

В годы президентства Т. Рузвельта (1901–1909) были приняты меры по государственному контролю над крупным бизнесом. В 1912 Рузвельт, пойдя на раскол с Республиканской партией, в которой верх взяли консерваторы, создал Прогрессивную партию, одобрившую курс дальнейших либеральных реформ. Но на президентских выборах лидерство у нее было вырвано Демократической партией во главе с Вильсоном. Президентство Вильсона (1913–1921) продолжило и завершило политику федеральных реформ, начатую Т. Рузвельтом.

Важное значение имел закон о создании Федеральной резервной системы (ФРС), подписанный Вильсоном 23 декабря 1913. XVI поправка к Конституции США (1913) вводила федеральный подоходный налог. Среди демократических реформ выделяется закон Клейтона, запретивший использовать антимонопольный закон Шермана (1890) в отношении профсоюзов и ограничивший иные репрессивные меры в отношении рабочего движения.

Важнейшей среди политических реформ оказался закон о передаче права избрания сенаторов от легислатур штатов самим избирателям. XVII поправка к федеральной Конституции, вводившая прямые выборы сенаторов, вступила в силу в 1913. 22 штата внесли в свои конституции поправки, наделявшие избирателей правом законодательной инициативы и референдума в рамках собственных штатов. В 12 случаях избиратели получили право вносить поправки и в конституции штатов. К 1917 в 44 штатах были одобрены законы о прямых первичных выборах (primaries), предоставлявших рядовым избирателям право выдвигать кандидатов от обеих партий на различные государственные должности. Законы о прямых первичных выборах кандидатов в президенты к 1916 были одобрены в половине штатов.

Либеральная внутренняя политика Прогрессивной эры совмещалась с экспансионистской внешней ­политикой. Президенты Т. Рузвельт и Вильсон верили, что США предопределено распространять демократию в мире. Оба были убеждены, что американская промышленность и сельское хозяйство могут успешно развиваться, только активно расширяя присутствие на мировых рынках, что американский флаг должен или прокладывать дорогу коммерции, или следовать по ее пятам. Прогрессивное движение, отстаивая демократические внутриполитические реформы, одновременно одобряло внешнеполитическую экспансию как нацеленную на распространение в мире американской общественной модели. Массы верили, что их благосостояние укрепится вследствие включения зарубежных стран в орбиту американского влияния.

На рубеже XIX–ХХ вв. после победы в 1898 над Испанской империей США вытеснили ее из Латинской Америки, приобрели Пуэрто-Рико и Филиппины, установили фактический протекторат над Кубой; в дальнейшем США новых колоний не приобретали. Использовались иные методы распространения экономического и политического влияния. В начале ХХ в. США были озабочены утверждением в латиноамериканских странах «цивилизованного» рынка и политического режима, соответствующего американским нормам. США при помощи разнообразных средств, в том числе и вооруженных интервенций, взяли под контроль таможенные и финансовые службы ряда стран, подчеркивая в риторике необходимость пресечения коррупции властных элит, а на практике обеспечивая наиболее благоприятные возможности для продвижения интересов американских корпораций и бизнеса в целом.

В остальном мире США отстаивали Открытых дверей доктрину , обеспечивавшую передовой американской промышленности ведущую позицию на мировых рынках. В отношениях с великими европейскими державами США придерживались классической британской модели баланса сил, предлагая себя в качестве арбитра международных конфликтов и не упуская случая закрепиться при возможности на рынках, где тогда властвовали европейцы. США претендовали на роль арбитра и в главном европейском конфликте — Первой мировой вой­не 1914–1918 . В апреле 1917 они вступили в вой­ну на стороне стран Антанты, но при этом устами президента Вильсона предложили противоречившую имперским интересам Великобритании и Франции концепцию победы «без аннексий и контрибуций». Вильсон также предложил создать новый миропорядок под главенством коллективного арбитражного органа — Лиги Наций . Лидеры Велико­британии и Франции, считавшие себя главными победителями в мировой вой­не, были возмущены «идеалистическими» планами американского президента и намеревались разделить между собой владения поверженных Германской и Османской империй. Это им удалось (см. Мандатная система ). Американская политическая элита в лице Сената США отвергла план Лиги Наций.

Вильсон, представший в глазах большинства его американских современников безнадежным идеалистом, в действительности предложил модель американской либеральной империи, ставшей в будущем основополагающей для политического класса США. Он исходил из того, что экономическая мощь позволит США стать лидером Лиги Наций, превратив ее в механизм утверждения либерально-капиталистического универсума по американской модели. Но в расчетах законодателей из Республиканской партии, отвергших план Вильсона в Сенате США, их страна не обладала необходимой военной силой для того, чтобы главенствовать над Великобританией и Францией в Лиге Наций и действительно подчинять ее своей воле. Модель Вильсона была отложена политическим классом США на четверть века.

От Первой до Второй мировой вой­ны (1918–1945). Первая мировая вой­на упрочила позиции США в качестве ведущей державы мировой экономики. Усилились позиции корпоративного капитала. Улучшилось материальное положение значительной части населения, что способствовало росту в стране консервативных настроений. На первых послевоенных национальных выборах в 1920 с большим преимуществом победили республиканцы, нацелившиеся на восстановление общественно-политического режима, существовавшего до Прогрессивной эры. Эпоха политического господства республиканцев, охватившая 1920-е, вместила в себя как политический консерватизм, так и экономический рост, благодаря которому этот период вошел в историю как «десятилетие процветания» (prosperity).

На всем протяжении десятилетия наблюдались повышенные инвестиции в отрасли, ориентированные на массового потребителя, снижение издержек производства за счет рационализации в организации труда, резкого повышения его производительности, продолжающейся индустриализации «вширь» и «вглубь», концентрации производственных мощностей и централизации процессов управления и контроля над ними. Впечатляющими были успехи автомобилестроения: производство автомобилей увеличилось с 1,5 млн в 1921 до 4,8 млн в 1929. В 1929 машину имел каждый пятый американец, в то время как в Великобритании один автомобиль приходился на 43 человека.

Крупный бизнес был главным бенефициарием экономического роста 1920-х. Распределение производимых благ оказывалось крайне неравномерным. Приобретение автомобиля и собственного дома являлось уделом американского меньшинства, в которое входили верхний и средний классы. Вместе оба не превышали четверти населения. Но острые социальные конфликты в 1920-е отсутствовали. Большинство американцев подчинялись индивидуалистической ментальности и следовали господствующим социокультурным нормам. Среди новых норм на ведущую позицию вы­двинулся консюмеризм — приобретение и потребление товаров, которые обеспечивали комфортное существование и воспринимались в общественном сознании как метка принадлежности к респектабельным слоям. Для средних и нижних слоев американцев главная возможность вхождения в «общество потребления» была связана с покупкой новых товаров в кредит. Массы нижних слоев, заразившиеся потребительской психологией, брали кредиты, часто не задумываясь о возможности погасить долги. Роль кредитования покупателей в приобретении товаров массового спроса иллюстрируют цифры: к концу 1920-х в кредит приобреталось 85 % мебели, 80 % фонографов, 75 % стиральных машин, 70 % холодильников, более половины пылесосов.

«Общество потребления» и консервативный общественно-политический миропорядок рухнули осенью 1929. «Черный четверг» 24 октября и «черный вторник» 29 октября 1929 на нью-йоркской бирже дали толчок финансовому краху, подкрепленному тотальным, беспрецедентным по глубине общим экономическим кризисом (см. Экономические кризисы ). Спад производства за четыре года президентства республиканца Г. Гувера составил 30 %. Безработица выросла в 8 раз. Объем инвестиций с 1929 по 1932 сократился с 16,2 до 0,8 млрд долл. Подобно экономической катастрофы США не знали ни до, ни после.

Основополагающую причину кризиса раскрывал лидер Демократической партии Ф. Д. Рузвельт в ходе своей предвыборной президентской кампании 1932. Рузвельт указывал, что быстрый рост производительности труда и товарной продукции не подкреплялся распределением стремительно возраставших прибылей и товарной продукции с учетом интересов большинства общества. Производительные мощности нации беспрерывно увеличивались, а ее потребительские возможности в силу эгоизма и все­властия крупного бизнеса изменялись слабо. В таких условиях перепроизводство, безработица, экономический крах стали неизбежными. Следовательно, основные усилия правительства должны быть направлены на радикальное преобразование сферы распределения, утверждение распределительной справедливости. Радикальная реформа системы распределения, направленная на расширение покупательной способности (спроса) основной массы населения образно обозначалась самим Рузвельтом как «заправка насоса» (см. также Кейнс Джон Мейнард , Неокейнсианство ).

В эволюции рузвельтовского Нового курса, как его назвал сам реформатор, выделяются три этапа. Повестка первого Нового курса была определена весной 1933. На том этапе (1933–1935) основные усилия президента и его команды были направлены на преодоление экономического кризиса и включали по преимуществу приемы экономического планирования и регулирования. Такая политика способствовала «вытаскиванию» экономики из кризиса, но мало содействовала разрешению острых социальных коллизий. Они продолжали обостряться, вследствие чего в стране наблюдался всплеск левого и правого радикализма. Реагируя на него, Рузвельт решительно перенес главные усилия на социальные реформы. В результате с весны 1935 был запущен второй Новый курс. Он помог Рузвельту одержать триумфальную победу на президентских выборах 1936. Далее последовал третий Новый курс (1937–1940). С одной стороны, стратегические расчеты привели Рузвельта к решению о приостановке радикальных реформ и консолидации того, что уже было сделано, но, с другой стороны, неожиданный экономический спад 1937 побудил к возобновлению, пусть и не в прежнем объеме, новаторских экономических и социальных экспериментов.

В области промышленно-аграрной политики Рузвельта особое значение имели два закона. Первый — Национальный закон о восстановлении промышленности от 16 июня 1933 (НИРА) — вводил систему кодексов «честной конкуренции». Всего было разработано и после утверждения главой государства введено в качестве обязательных 541 основных и 185 дополнительных кодексов. 90 % американских промышленных предприятий вступили в соглашения, определявшие объемы и цену производимой продукции, минимальную заработную плату рабочих и максимальную продолжительность рабочего дня. Второй важный закон — о восстановлении сельского хозяйства (ААА) от 12 мая 1933. Главными целями закона стали повышение цен на сельскохозяйственную продукцию. Предполагалось также предоставление фермерам льготных кредитов для модернизации производства и рефинансирования фермерской задолженности. Средством повышения цен стало сокращение посевных площадей и поголовья скота, за что государством выплачивались премиальные.

Обширным было финансовое законодательство. Банковская система находилась в состоянии коллапса. Рузвельт мог ее национализировать, но предпочел использовать государственные кредиты для спасения тысяч частных банков. Эффективность государственной помощи оказалась высокой — из 6 тыс. банков, которым были выданы государственные кредиты, не смогли спастись только 106, в связи с чем государство понесло весьма скромный ущерб — 13,6 млн долл. Другой закон отделил депозитные функции банков от инвестиционных, что ограничило злоупотребления в сфере кредитования бизнеса. С самого начала рузвельтовского президентства важнейшим приоритетом финансовой политики государства выступил контроль над фондовым рынком, деятельностью бирж, выпуском и обращением ценных бумаг. К 1940 основные показатели американской экономики несколько превысили показатели десятилетия «процветания», а в годы Второй мировой вой­ны их существенно превзошли.

Среди социальных реформ Нового курса первым по значению был закон Вагнера, одобренный 5 июля 1935. Закон легализовал профсоюзы, в правовом отношении уравнял, а в чем-то даже возвысил их над предпринимателями. Согласно принципу «закрытого цеха», бизнесмены могли нанимать только тех рабочих, которые вступили в профсоюз. В результате за годы президентства Рузвельта численность профсоюзов выросла более чем втрое, профсоюзы одержали победы в 80 % стачек. Благодаря их активности и поддержке государства реальная заработная плата американских рабочих с 1935 по 1945 выросла на 80 %. Второй важной социальной реформой стал закон о социальном страховании по старости и безработице, одобренный в августе 1935. Третьей важной социальной мерой стал закон о справедливых условиях труда 1938, который ввел минимальную почасовую заработную плату и максимальную продолжительность рабочего дня. Реформы Нового курса не привели к принципиальному изменению классовой структуры США. Вместе с тем, большая часть нижнего класса, упрочив свое материальное положение, подошла вплотную к границе среднего класса.

Во внешней политике США в период между мировыми вой­нами господствовала стратегия «изоляционизма». Она означала отказ от каких-либо обязывающих военно-политических союзов. Но «изоляционистские» США активно вмешивались в мировое экономическое развитие, добившись в нем фактически руководящей позиции. Они с помощью «жесткой», но часто и «мягкой» силы поддерживали и укрепляли гегемонию в Латинской Америке. Велика была их роль в европейской политике, но без непосредственного вмешательства в самые острые споры.

В 1921 США в ходе организованной ими Вашингтонской конференции предприняли удачную попытку поправить в угодном для них направлении Версальскую систему международных отношений. В «Договоре четырех держав» (США, Велико­британия, Франция и Япония) государства согласились гарантировать неприкосновенность островных территорий на Тихом океане, а также коллективную ответственность за обеспечение мира в Тихоокеанском регионе. Принципиально важным для США был договор, по которому они добились равенства с Велико­британией в военно-морском флоте. Во внешнеэкономической политике США следовали принципам дипломатии доллара (см. Р. Тафт ) и открытых дверей. Инициатива бизнеса по освоению зарубежных рынков всячески поощрялась. На мировом рынке новой промышленной продукции — автомобили, электротовары, телефоны и пр. — США добились господства.

Главным финансовым клиентом США стала Германия. Американская сторона в финансовой политике в отношении Веймарской республики, помимо экономических, руководствовалась политическими соображениями: чрезмерное ослабление Германии создавало почву для подъема в ней левого и правого радикализма. В 1923 по поручению американского правительства чикагский банкир Ч. Дауэс подготовил план реструктуризации германского долга. В 1928, когда экономический подъем Германии замедлился, план Дауэса был заменен более либеральным проектом другого видного американского финансиста, О. Д. Янга. Окончательная выплата германского долга предполагалась в 1988. В 1932 в условиях мирового экономического кризиса президент США объявил о годовых «каникулах» для репарационных долгов. Но с 1933, после победы фашистского режима, германские выплаты США прекратились.

Рузвельт был приверженцем вильсоновского подхода к миропорядку. Но в 1930-е, когда американское общественное мнение демонстрировало приверженность изоляционизму, президент, озабоченный в первую очередь внутренними проблемами, предпочитал не дискутировать с изоляционистами. В качестве основополагающей внешнеполитической стратегии выхода США из кризиса Рузвельт избрал односторонние экономические договоры с заинтересованными иностранными государствами. Среди них оказался и СССР. Рузвельт, выступивший против антисоветской ортодоксии Республиканской партии, став президентом, поставил задачу незамедлительного признания СССР. Кроме экономических соображений, у американского правительства имелись и политические: СССР и США признавали в качестве двух главных источников военной опасности в мире Японию и Германию. Соглашение о дипломатических отношениях между СССР и США было подписано 16 ноября 1933.

В европейской политике США главной проблемой стал германский фашизм. Большинство политического класса США, как и избирателей, придерживались в отношении разгоравшихся и углублявшихся европейских конфликтов политики «нейтралитета». Во 2-й половине 1930-х изоляционисты смогли провести четыре закона о нейтралитете, закреплявших принцип «невмешательства» в европейские распри. Изоляционистские настроения стали ослабевать среди американцев с конца 1930-х. Но главный изоляционистский тезис — ни в коем случае не вступать в новую мировую вой­ну — преобладал вплоть до нападения Японии на США 7 декабря 1941.

1 сентября 1939 началась Вторая мировая вой­на, в которой Германии противостояли Англия и Франция, пришедшие на помощь Польше. 22 июня 1940 Франция прекратила сопротивление Германии. Рузвельт, считавший свою страну главным гарантом демократии в мире, переломил изоляционистский курс. Первая мера — материальная помощь оставшейся на поле боя демократической державе — Великобритании была одобрена 11 марта 1941 Конгрессом США. После 22 июня 1941 США вместе с Великобританией вступили в антифашистский военно-политический союз с СССР. Отношения в большой тройке были сложными и противоречивыми, но Рузвельт проявлял готовность к компромиссам с И. В. Сталиным . Вместе с тем он считал, что вследствие победы над фашизмом в мире восторжествует американская либерально-демократическая модель, а американские ценности определят платформу Объединенных Наций, призванных коллективно руководить новым миропорядком. Лидирующую роль в руководстве объединенными нациями он отводил главным странам-победительницам, в первую очередь США и СССР, несмотря на фундаментальные различия между американским и советским обществами, давшие знать о себе с наибольшей остротой на исходе вой­ны.

Рузвельт пытался поддерживать доверие в отношениях со Сталиным. Он убеждал себя и окружающих, что без партнерства с СССР сохранить прочный и длительный мир после победы над фашизмом не удастся, до конца дней верил в возможность изыскивать средства вовлечения СССР в мировой порядок по-американски. Главное основание для такой позиции заключалось в экономической мощи США, обретенной во время вой­ны. Их удельный вес в мировой экономике вырос с довоенных 20 % до более, чем 50 %. На завершающем этапе вой­ны США создали международные институты экономической гегемонии. В середине 1944 в американском городке Бреттон-Вудс был учрежден Международный банк реконструкции и развития, активы которого практически полностью принадлежали США. Тогда же был создан Международный валютный фонд (МВФ), призванный обеспечить стабильность международных денежных расчетов и обращения. Его резервами стали золото и доллары вместо прежних золота и фунта стерлингов. США тогда контролировали две трети мировых запасов золота, и по золотой обеспеченности доллар был вне конкуренции. В обоих международных финансовых центрах большинство постов принадлежали американцам.

Рузвельту казалось, что, взаимодействуя со Сталиным в «лайковых перчатках», используя экономическую зависимость Москвы от Вашингтона и обладая «сухим порохом» ядерного оружия, он сможет «полюбовно» управляться со второй мировой сверхдержавой. Смерть Рузвельта оказала воздействие на отношения СССР и США. Сменивший Рузвельта на президентском посту Г. Трумэн не обладал желанием и искусством действовать в отношениях с Москвой в «лайковых перчатках». Он с самого начала выказал намерение полагаться на силу.

США после Второй мировой вой­ны. Главной тенденцией внутриполитического развития США в десятилетия после Второй мировой вой­ны явилось развитие постиндустриального общества. Увеличивалась доля занятых в передовом третичном секторе экономики, включающем сферу услуг и производство высоких технологий. На рубеже 1950–1960-х эта доля составила 50 %, в 1970 превысила 65 %, а в начале ХХI в. достигла 80 %. Сокращение рабочих мест в традиционных отраслях сопровождалось созданием рабочих мест в третичном секторе.

В социальной истории постиндустриальной Америки одной из главных тенденций стал упадок рабочего движения. Численность членов проф­союзов в общем количестве занятых сократилась с 35 % в 1-й половине 1950-х до 10 % в начале XXI в. Политическая позиция ведущих американских профсоюзов отличалась консерватизмом. Главная роль в выражении социального протеста перешла к афроамериканскому и женскому движениям. Чернокожие американцы в 1960-е добились возвращения им гражданских и политических прав, предоставленных в эпоху Гражданской вой­ны, но ликвидированных южными расистами к концу XIX в. Женское движение с 1960-х добивается расширения законодательных актов и судебных постановлений, направленных на повышение их статусных позиций, прав и свобод.

В постиндустриальных США господствующая роль в экономике сохранялась за крупными, все больше транснациональными корпорациями. Развивался и малый бизнес. Росла роль государства в социально-экономических отношениях. Рузвельтовская модель и ее составные части сохранялись и развивались, хотя и в неравной степени. Вместе с тем оформилось различие в социально-экономической политике Демократической и Республиканской партий. Правительства от Демократической партии в целом сохраняли приверженность «экономике спроса», что означало особое внимание к мерам, направленным на расширение покупательной способности основной массы американцев. Это призвано было предотвращать или смягчать кризисы перепроизводства. Правительства же от Республиканской партии отдали приоритет мерам, направленным на развитие «экономики предложения», означающей стимулирование конкурентоспособных и производственных возможностей американского капитализма и сокращение социальных расходов.

Социальные расходы особенно возросли в 1960-х. В период президентства демократов Дж. Кеннеди (1961–1963) и Л. Джонсона (1963–1969) была определена официальная черта бедности, и десяткам миллионов американцев, оказавшимся ниже нее, стали выплачиваться государственные пособия и выдаваться продовольственные талоны. С 1965 были введены государственные программы финансирования медицинских услуг престарелым (старше 65 лет) и малоимущим американцам. Противоположная концепция «экономики предложения» получила законченный вид в годы пребывания на президентском посту республиканца Р. Рейгана (1981–1989). Свободный рынок и свободная конкуренция были объявлены надежным средством обеспечения экономического роста, воспроизводства и распределения рабочей силы, а государственному регулированию вменялось в обязанность обеспечение наиболее благоприятных условий этой конкуренции. Правительство Рейгана существенно снизило налоги на бизнес, что способствовало его оживлению. Улучшились показатели американской промышленности на мировом рынке. Следуя монетаристской концепции, правительство Рейгана сократило «впрыскивание» денег в обращение, что привело к снижению инфляции с 18 % накануне прихода Рейгана к власти до 3,5–4 %. Вместе с тем, следствием экономической политики Рейгана стало сокращение социальных расходов государства и углубление разрыва в положении верхнего класса и нижних слоев американцев.

В конце ХХ — начале XXI в. в Демократической партии главенствующее место занял неолиберализм , оттеснивший на вторую позицию социальный либерализм Рузвельта — Кеннеди. В Республиканской партии продолжал господствовать рейгановский нео­консерватизм. Наряду с различиями в социально-экономической политике между республиканцами и демократами углублялись разногласия по социокультурным вопросам. Республиканцы защищали исторические социокультурные ценности Америки, включавших укрепление традиционной семьи, роли религии, ведущей позиции англосаксонского этноса в американской нации. Демократическая партия выступала на стороне постмодернистских социокультурных ценностей, включавших поощрение нетрадиционной семьи и нетрадиционных сексуальных ориентаций, мультикультурализма в противовес «плавильному котлу», закреплявшему верховенство ценностей белой расы, в первую очередь англосаксов.

Президент-демократ У. Клинтон (1993–2001) в неолиберальном духе утверждал так называемую стратегию третьего пути, отличную как от рузвельтовского либерализма, так и от рейгановского консерватизма. На главное место в экономической политике им было поставлено опережающее развитие информационных технологий и знаний, превращение «электронной экономики» в локомотив экономического развития. Другие приоритеты экономической политики включали упрочение «человеческого капитала», быстрый рост производительности труда, масштабное создание новых рабочих мест и снижение уровня безработицы, строгую финансовую дисциплину и ликвидацию бюджетного дефицита. После спада промышленного производства в 1991 на 0,9 %, последовал его десятилетний устойчивый экономический рост. Фискальная политика была отмечена ростом налогообложения богатых. Во второй срок президентства Клинтона был ликвидирован бюджетный дефицит. Клинтон сохранял позитивное отношение к системе социального страхования. Но, что касается системы социального вспомоществования, то в отношении нее Клинтон занял позицию, созвучную с подходом нео­консерваторов. Законы 1996 и 1998 объединили важные программы социального вспомоществования с программой переподготовки рабочей силы и установили максимальный срок получения пособий по программам вспомоществования в пять лет. За этими мерами стоит представление, что социальное вспомоществование отвечает интересам паразитирующих социальных слоев, а государство должно использовать средства налогоплательщиков для вовлечения их в трудовой процесс.

Дж. Буш-младший (2001–2009) выбрал своим кредо неоконсерватизм. Он сократил ставку максимального подоходного налога с 39,6 до 35 %. Статистика свидетельствовала о сохранении тенденции углубления неравенства между экономическими классами. Администрации Буша не удалось выполнить и обещание по утверждению сбалансированного бюджета и сокращению государственного долга. Одно из главных достижений Клинтона — ликвидация бюджетного дефицита — было ликвидировано.

Среди негативных экономических тенденций начала XXI в. были перекосы в развитии разных отраслей народного хозяйства. Ощутимым был перекос в пользу строительной отрасли, на которую по некоторым расчетам пришлась половина экономического прироста после 2000. Этот перекос в значительной мере опирался на увеличение льгот по ипотеке, стимулировавших спрос на рынке жилья. Среди заемщиков резко увеличилось представительство нижних социальных слоев, которые затем стали испытывать затруднения с возвращением кредитов, что породило рост потребительской задолженности за жилье и нараставший кризис в финансово-банковской сфере. Свободное предпринимательство, будучи максимально освобожденным от государственных ограничений, способствовало резкому снижению этических норм бизнеса. В банковском секторе и на фондовых рынках США стали нарастать финансово-спекулятивные махинации, сыгравшие фундаментальную роль в возникновении экономического кризиса 2008–2009 (см. Экономические кризисы ).

Уже в 2002 после четырех профицитных лет образовался дефицит государственного бюджета, который в последующем только увеличивался. Главной причиной возникновения и роста бюджетного дефицита стали военные расходы, особенно увеличившиеся после начала США в 2001 военных действий в Афганистане, а в 2003 в Ираке. После финансово-экономического кризиса, разразившегося в 2008, бюджетный дефицит и государственный долг взмыли вверх. В ноябре 2008 избиратели наказали неоконсерваторов отстранением Республиканской партии от власти. Она была вверена Демократической партии и ее лидеру Б. Обаме .

Основное содержание внешней политики США после окончания Второй мировой вой­ны определялось противоборством с СССР — холодной вой­ной . В 1947 Турция и Греция обратились за военной помощью к Вашингтону. Поддержка Вашингтоном двух государств закреплялась в Трумэна доктрине . Им предоставлялось военное и политическое покровительство, затем они были приняты в НАТО. Покровительства США искали и другие европейские страны. Им был предложен Маршалла план . Он способствовал экономическому оздоровлению западноевропейских стран. Две побежденные в мировой вой­не страны — ФРГ и Япония — под непосредственным руководством США преобразовали свои общества по американской модели. США, отказавшись от предвоенного изоляционизма, стали активно создавать военно-политические блоки в разных регионах мира и время от времени подавляли радикально-националистические правительства в зонах своего господства.

В конце 1940-х СССР сопутствовали серьезные успехи в соперничестве с США. Москва создала ядерное оружие и приобрела мощного партнера в лице коммунистического Китая. Корейская вой­на 1950–1953 утвердила определенный статус-кво в военно-политическом соперничестве двух систем. После смерти в 1953 И. В. Сталина две системы обнаружили намерение закрепить статус-кво в режиме мирного сосуществования. Оно было официально одобрено СССР в 1956 на ХХ съезде КПСС. Две ядерные сверхдержавы признали, что отказ от мирного сосуществования угрожает им «гарантированным взаимоуничтожением».

На втором этапе холодной вой­ны (1961–1980) неравномерность развития соперничества двух сверхдержав сохранялась. Начало этапа ознаменовалось мощным подъемом национально-освободительных революций в «третьем мире», крахом колониальной системы в Африке, выходом большинства освободившихся стран из сферы влияния Запада и переходом некоторых из них на сторону социализма. США ответили жесткими попытками пресечь нежелательный процесс. Мирное сосуществование стало сходить на нет, холодная вой­на возобновилась в форме острых местных конфликтов. В одном из них — вьетнамском — США потерпели сокрушительное поражение. Среди масс американского населения возник пораженческий «вьетнамский синдром». В такой ситуации руководство США во главе с Р. Никсоном обратилось к стратегическому маневру, предприняв на рубеже 1960–1970-х энергичные шаги по реставрации мирного сосуществования с СССР, получившего теперь название « разрядки ».

В 1979 СССР ввел вой­ска в Афганистан в целях поддержки и утверждения у власти дружественных ему сил. Большинство мусульманских стран, как и нейтральных государств, включая КНР, отнеслись к этому негативно, и у США возникла возможность сплачивать против СССР не только своих союзников, но и многие другие государства, в первую очередь исламские.

«Крестовый поход» США во главе с президентом Рейганом против СССР ознаменовал начало третьего (1981–1991), завершающего этапа холодной вой­ны. «Вьетнамский синдром» к 1980 ослаб, а национальный архетип мессианизма реанимировался. Сверхзадача Рейгана была имперской: перейти в решительное наступление на СССР и мировой коммунизм, переломить соотношение ядерных сил и территориального соперничества в пользу США, утвердить их в качестве единственного гегемона миропорядка.

На дальнейшее развитие соперничества США и СССР оказал влияние приход к власти в СССР в марте 1985 М. С. Горбачёва . Новый Генеральный секретарь ЦК КПСС предложил радикальную перестройку как внутренней, так и внешней политики СССР. Внешнеполитическая перестройка, включавшая отказ от классового подхода и восприятие «общечеловеческих ценностей», означала признание чрезмерного «перенапряжения» СССР в ядерном и глобальном соперничестве с США, готовность идти на компромиссы и уступки с целью высвободить ресурсы, необходимые для вывода реального социализма из глубокого экономического кризиса. Рейган, вопреки сопротивлению значительной части американского политического класса, поверил в искренность Горбачева. Но, приняв вызовы Горбачева, Рейган начал вырабатывать собственные правила «игры» в перестройке мировой политики.

«Перестройка» мировой политики 1985–1991 ознаменовала завершение холодной вой­ны. От этого выиграла значительная часть человечества, но этот выигрыш оказался возможным в результате компромиссов и уступок, главным образом со стороны СССР, что имело следствием утверждение США в качестве единственной сверхдержавы. США и либеральный капитализм обнаружили большую притягательность для многих стран социалистического лагеря и «третьего мира». Восточноевропейские союзники СССР, как выявил ход исторических событий, тяготились включением в социалистический лагерь по итогам Второй мировой вой­ны. Когда во 2-й половине 1980-х горбачевской перестройкой им была предоставлена возможность свободного выбора между социализмом и либеральным капитализмом, они выбрали последний. Их политический выбор послужил основанием последующей ускоренной европейской интеграции, расширения Европейского Союза (ЕС) и НАТО, включивших государства Вост. Европы, в том числе бывшие прибалтийские советские республики.

Вследствие перипетий 1980-х упрочились позиции и международная роль «третьего мира»: ведущих стран Азии, Африки, Латинской Америки. Не был полностью устранен с исторической арены социализм. Прочны были его позиции в Азии, где стремительно возвышался Китай. Через ряд лет его влияние проникло в Латинскую Америку. В течение 20 лет после окончания холодной вой­ны политическая зависимость большинства стран Латинской Америки от США резко ослабла, они добились в утверждении своей самостоятельности такого успеха, какого не могли достичь на протяжении предшествующего столетия. В целом в мировом пространстве в ходе и вследствие трансформаций 1980-х обозначился цивилизационно-культурный плюрализм.

Но США главным итогом завершения холодной вой­ны объявили триумф либерального капитализма. В 1992 в ходе президентских выборов в США обе соперничающие партии декларировали свою победу в холодной вой­не. Для руководства страны и политического класса в целом отсюда вытекали принципиально важные заключения. Первое состояло в том, что прежний миропорядок, в котором соперничали и делили мир США и СССР, исчез, поэтому необходимо формировать основы нового миропорядка. Следующий постулат — США по праву победителя и потому, что они наконец-то стали единственным мировым лидером, принадлежит руководящая роль в формулировании и выстраивании однополярного мира. Президентство демократа У. Клинтона (1993–2001) явилось важным этапом формирования Вашингтоном стратегии и практики внешнеполитического курса США в качестве единственной сверхдержавы. США сопутствовали удачи в укреплении союзнического альянса с европейскими странами. В результате расширения ЕС и НАТО усилился западный военно-политический альянс. Под руководством США он добился переустройства Югославии по собственным чертежам, утвердил гегемонию в Европе, претендовал на верховенство в создании угодного миропорядка в иных регионах. Такие определения, как «гуманитарная интервенция», «расширение демократии», «страны-изгои», «незаменимое государство» (США в качестве мирового лидера), вводились в международный политический лексикон и все более активно использовались для оправдания внешнеполитической практики.

Внешняя политика Дж. Буша-младшего, в наибольшей мере воплотившая мессианско-имперские притязания США, ознаменовалась провалами на Ближнем и Среднем Востоке, в Латинской Америке, на других важнейших направлениях. Наиболее серьезными были потери США в Афганистане, куда они вторглись в 2001 в ответ на террористические удары аль-Каиды (признана террористической в соответствии с законодательством РФ) по США, и в Ираке, куда США, вопреки решениям ООН, вторглись в 2003. По официальным данным, потери американских вой­ск в Афганистане составили 2,4 тыс. убитыми и 20,7 тыс. ранеными, в Ираке — 4,5 тыс. убитыми и более 32 тыс. ранеными. Потери афганского и иракского населения в десятки раз превосходили цифры погибших американцев.

Внешнеполитическая практика обнаружила утопизм концепций «однополюсного миропорядка», «нового Американского века», как и иных имперских неоконсервативных фантазий. Б. Обама, избранный президентом США в 2008, попытался учесть мировые реалии. Единоличному лидерству США он на первом этапе президентства противопоставлял цивилизационный плюрализм. Тем не менее, Обама не устоял перед искусом гегемонистского вмешательства в отношения постсоветских государств.

Избрание в 2016 президентом США Д. Трампа с его неоизоляционистским лозунгом «Америка превыше всего» (America First) отразило кризис двухпартийной системы. Несмотря на обещания Трампа сбалансировать бюджет, дефицит в годы его президентства вырос почти на 50 %, национальный долг — на 39 %, во многом из-за коронавирусной пандемии. В 2020 президентом США избран демократ Дж. Байден, впервые в истории вице-президентом стала женщина, К. Харрис. 30 августа 2021 вой­ска США выведены из Афганистана; острее обозначились контуры противостояния с КНР и Россией. Приняты законы о зеленой энергетике и социальных расходах (2,2 трлн долл.), экономическом восстановлении после пандемии (1,9 трлн долл.), инфраструктурном строительстве (1,2 трлн долл.), разработке и производстве электроники (ок. 280 млрд долл.). Лит. : Beard Ch. A . An Economic Interpretation of the Constitution of the United States. New York, 1913; Сивачев Н. В., Язьков Е. Ф . Новейшая история США. М., 1981; История США. В 4-х т. / Отв. ред. Н. Севостьянов. М., 1983–1987; History of U. S. Political Parties. 4 vols. / Ed. by A. M. Schlesin­ger, Jr. New York, 1973; Болховитинов Н. Н . США. Проблемы истории и современная историография. М., 1980; Киссинджер Г . Дипломатия / Пер. с англ. М., 1997; Gaddis J. L . We Now Know. Rethinking Cold War History. New York, 1997; Ambrosius L. E . Wilsonianism: Woodrow Wilson and his Legacy in American Foreign Relations. New York, 2002; Bacevich A . American Empire. Cambridge (Ma.), 2002; Hine D. C., Hine W. C., Harrold S . African Americans. A Concise History. Upper Saddle River (N.J.), 2004; Foner E . Give Me Liberty! An American History. New York, 2008; Herring G. C . From Colony to Superpower: U. S. Foreign Relations Since 1776. New York, 2008; Тернер Дж. Ф . Фронтир в американской истории / Пер. с англ. М., 2009; Печатнов В. О., Маныкин А. С . История внешней политики США. М., 2012; Согрин В. В . Исторический опыт США. М., 2010; Его же . США в ХХ–XXI веках. Либерализм. Демократия. Империя. М., 2015. В. В. Согрин .