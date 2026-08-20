СОЕДИНЁННЫЕ ПРОВИНЦИИ

Соединённые прови́нции (Республика Соединенных провинций; офиц. название Республика Семи Объе­ди­ненных Нижних земель, нидерл . Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden) — образовавшаяся в ходе Нидерландской революции XVI в. конфедерация 7 северных провинций Нидерландов исторических (Гелдерланд, Голландия, Зеландия, Утрехт, Фрисландия, Оверэйссел, Гронинген). В состав С. п. также входили не имевшие своего представительства в Генеральных штатах союзная земля Дренте и «Генералитетские земли». Датой создания С. п. считается 1588, но официального провозглашения нового государства не было; независимость Республики была признала Испанией де-факто в результате подписания Двенадцатилетнего перемирия 1609–1621 , де-юре — по Мюнстерскому миру 30 января 1648 (см. Нидерланды ). Основополагающим документом конституционного типа в С. п. стала Утрехтская уния 1579 . В январе 1795 С. п. были преобразованы в Батавскую республику .

Лит. : Шатохина-Мордвинцева Г. А. История Нидерландов. М., 2007. Г. А. Шатохина-Мордвинцева.