СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

Международная организация с участием большинства государств, образовавшихся в результате распада СССР. СНГ образовалось 8 декабря 1991 года в соответствии с Беловежскими соглашениями 1991 года.

В соответствии с ними представители трех республик Беларусь, Российская Федерация (РСФСР), Украина образовали СНГ и гарантировали гражданам друг друга равные права, обязались уважать территориальную целостность друг друга и неприкосновенность существующих границ в рамках Содружества, гарантировали открытость границ, свободу передвижения граждан и передачи информации в рамках Содружества. Члены СНГ договорились сохранять и поддерживать под объединенным командованием общее военно-стратегическое пространство, включая единый контроль над ядерным оружием; проводить согласованную политику по вопросам социальной защиты и пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей. Была установлена сфера совместной деятельности государств СНГ, реализуемой на равноправной основе через общие координирующие институты Содружества, к которой относятся: координация внешнеполитической деятельности; сотрудничество в формировании и развитии общего экономического пространства, общеевропейского и евразийского рынков, в области таможенной политики; сотрудничество в развитии систем транспорта и связи; сотрудничество в области охраны окружающей среды, участие в создании всеобъемлющей международной системы экологической безопасности; вопросы миграционной политики; борьба с организованной преступностью. Судя по тексту договора об образовании СНГ, его создатели рассчитывали сохранить общее экономическое и даже политическое пространство, но без единого государства – лишь с помощью межгосударственных отношений. Однако без общих полномочных органов это было невозможно.

10 декабря 1991 года Верховные Советы Украины и Белоруссии ратифицировали соглашение о создании СНГ и денонсировали договор 1922 года о создании СССР. 12 декабря Верховный Совет РСФСР ратифицировал Соглашение о содружестве независимых государств и денонсировал договор 1922 года («за» – 188 депутатов, «против» – 6, воздержались – 7), а также постановление о выходе РСФСР из состава СССР («за» – 161, «против» – 3, воздержались – 9). За это решение голосовало не только большинство сторонников Ельцина, но и депутаты-коммунисты, стремившиеся таким образом устранить реформаторское союзное руководство и лично Горбачева от власти. Депутаты предпочли поверить уверениям Б. Ельцина о том, что СНГ – это “формула совместной жизни”.

21 декабря 1991 года в Алма-Ате Декларацию СНГ подписали руководители 11 республик: Российской федерации, Беларуси, Украины, Молдавии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Киргизстана. На первой встрече глав государств СНГ в Минске 30 декабря 1991 года было подписано «Временное соглашение о Совете глав государств и Совете глав правительств Содружества Независимых Государств», по которому учреждался высший орган организации, Совет глав государств. В нём каждое государство имеет один голос, а решения принимаются на основе консенсуса.

Однако СНГ не стало эффективным средством решения межгосударственных отношений. После 1991 года бывшие республики СССР пошли разными путями, предпочитая двусторонние соглашения многостороннему сотрудничеству в рамках СНГ. В течение первой половины 90-х годов государства СНГ отказались от многих направлений интеграции, предусмотренных договором о создании СНГ, включая общие стратегические вооруженные силы и согласование внешней и внутренней политики. В декабре 1993 года было ликвидировано главное командование объединенных вооруженных сил государств СНГ.

22 января 1993 года в Минске был принят устав СНГ. Он не был ратифицирован Украиной. В 1993-2009 годах в СНГ участвовала Грузия. От участия в большинстве мероприятий СНГ воздерживается Туркменистан, заявивший о своем нейтральном статусе в 1995 году, и который признает себя ассоциированным членом. Наблюдателями в СНГ являются Монголия и Афганистан (в парламентской ассамблее).

Высшим органом СНГ является Совет глав государств, заседающий два раза в год. Действует Совет глав правительств, Совет министров иностранных дел, Совет министров обороны, координирующие работу исполнительных органов власти. Были созданы Межпарламентская ассамблея государств – участников СНГ, Экономический суд СНГ. В 1993 году учрежден пост исполнительного секретаря СНГ, создан его аппарат для ведения текущей работы по обеспечения мероприятий СНГ. Действуют различные координационные и консультативные структуры в рамках СНГ, занимающиеся различными аспектами отношений государств СНГ. Действуют такие межгосударственные структуры, как Межгосударственный статистический комитет СНГ и др. В 2000 году по решению Совета глав государств был создан Антитеррористический центр СНГ.

В рамках СНГ формируются объединения государств с более тесным сотрудничеством. В 1999 году возникло Союзное государство Беларуси и России. 7 октября 2002 года Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Российская федерация, Таджикистан создали Организацию Договора о коллективной безопасности, которая обеспечивает военное и антитеррористическое сотрудничество этих стран. В 2001 году было создано Евразийское экономическое сообщество с участием Российской федерации, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Киргизстана, а в 2006-2008 годах – и Узбекистана. В 2006 году был создан таможенный союз России, Беларуси и Казахстана. 18 октября 2011 года было подписано соглашение о зоне свободной торговли с участием Российской федерации, Беларуси, Украины, Молдавии, Армении, Казахстана, Таджикистана, Киргизстана. В 2012 году было создано более узкое Единое экономическое пространство (без Украины, Молдавии и Таджикистана). С 1 января 2015 года на основе таможенного союза и единого экономического пространства стал действовать Евразийский экономический союз.