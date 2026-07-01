СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Социáльная истóрия — отрасль (предметная область) исторической науки, изучающая историю социальных взаи­модействий людей. Предметом С. и. являются социальные структуры, группы и институты, социальные отношения в их историческом развитии; особенность методологии С. и. — применение теорий и подходов социальных наук.

С. и. начала формироваться в XIX в. в противовес традиционной политической (национально-государственной, событийной) истории . Этому способствовало зарождение социологии как науки о закономерностях развития общества, концепция классового строения общества, понимание борьбы классов как двигателя общественного развития (Ф. Гизо , К. Маркс ). Отличительными особенностями нового подхода к истории стали стремление проследить взаимосвязь социальных, экономических, политических и культурных факторов исторического процесса, выявить интересы больших социальных групп — классов и сословий, найти социальные и экономические причины политических действий. Значительную роль в формировании С. и. на рубеже XIX–XX вв. сыграл М. Вебер , использовавший социологические тео­рии и методы для изучения масштабных исторических процессов генезиса капитализма и перехода от традиционного общества к современному.

Становлению методологии С. и. способствовали историки Школы « Анналов » (М. Блок , Л. Февр , Ф. Бродель ), сформулировавшие в середине ХХ в. программу «тотальной истории» — изучения истории общества как системной целостности с преимущественным вниманием к истории структур, а не событий: «медленным» изменениям материальной культуры, хозяйственной деятельности, ментальности, социального поведения на протяжении периодов «большой длительности».

В 1960–1970-х в результате обновления методологии истории, междисциплинарного взаимодействия с социологией, антропологией, психологией возникала «новая С. и.», ставшая к концу ХХ в. ведущим направлением «новой исторической науки». В рамках «новой С. и.», получившей название «история снизу» в противовес истории политических элит, выделяют такие субдисциплины, как «новая рабочая история», крестьяноведение, гендерная история , микроистория , новая локальная история и др.

Различают несколько версий С. и.: 1) социологическая, изучающая условия деятельности социальных групп, их стратификацию, мобильность и другие социальные процессы; 2) антропологическая, исследующая обыденное сознание, ментальные структуры, стереотипы восприятия социальных групп; 3) социокультурная, изучающая взаимосвязь между картинами мира, социокультурным контекстом деятельности, социальными практиками.

В России становление С. и. связано с трудами В. О. Ключевского , определявшего предмет истории как «происхождение, развитие и свой­ства людских союзов». В конце XIX — начале ХХ в. изучение феноменов С. и. было отличительной чертой «школы Ключевского» (П. Н. Милюков , А. А. Кизеветтер , Н. А. Рожков и др.) и «русской исторической школы» (М. М. Ковалевский, П. Г. Виноградов, Н. И. Кареев и др.); проблемы С. и. разрабатывали также В. И. Семевский, С. Ф. Платонов и др.

В советский период С. и. развивалась в русле марксистской парадигмы как история общественных классов, классовой борьбы, социально-экономических отношений. Для нее был характерен приоритетный интерес к истории рабочего класса (А. М. Панкратова , Ю. И. Кирьянов, В. З. Дробижев), крестьянства (Н. М. Дружинин, И. Д. Ковальченко, В. П. Данилов ), реже — истории буржуазии и дворянства (В. Я. Лаверычев, А. П. Корелин).

Методологический поворот в отечественной С. и. на рубеже XX–XXI вв. связан с освоением новой проблематики и междисциплинарных подходов, в частности, историко-антропологического подхода к истории дворянства (Ю. М. Лотман ), синтеза социально-экономического и историко-антропологического подходов к изучению крестьянства (крестьяноведение — В. П. Данилов, Л. В. Милов, П. С. Кабытов, В. В. Бабашкин, В. В. Кондрашин и др.), социально-структурного подхода к истории России в лонгитюдной перспективе (Б. Н. Миронов). Для современной С. и. характерен интерес не только к крупным, но и к малым социальным группам, применение просопографического подхода , количественных методов, методов устной истории , реконструкция социальных практик, обращение к проблемам истории повседневности , коллективной памяти и идентичности.

Лит. : Зидер Р. Что такое социальная история? Разрывы и преемственность в освоении «социального» // THESIS. Теория и история экономических и социальных институтов и систем. 1993. Вып. 1. С. 163–181; Кокка Ю. Социальная история между структурой и эмпирической историей // THESIS. Теория и история экономических и социальных институтов и систем. 1993. Вып. 2. С. 174–189; Репина Л. П. «Новая историческая наука» и социальная история. М., 2009; Ее же. Историческая наука на рубеже ХХ–ХХI вв.: социальные теории и историографическая практика. М., 2011; Маловичко С. И. Социальная история // Тео­рия и методология исторической науки. Терминологический словарь. М., 2016. С. 392–394. О. Б. Леонтьева.