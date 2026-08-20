СОЦИАЛИСТЫ-ФЕДЕРАЛИСТЫ

Социали́сты-федерали́сты (Украинская партия социалистов-федералистов, УПСФ; эсефы; укр. Украïнська партія соціалістів-федералістів)) — украинская политическая партия начала XX в. В марте 1917 в Киеве на съезде Товарищества украинских прогрессистов, переименованном в Союз украинских автономистов-федералистов, было принято решение о возрождении Украинской демократическо-радикальной партии (УДРП). В апреле 1917 был избран временный руководящий орган во главе с C. А. Ефремовым. Программа, тактика и новое название партии (УДРП) были приняты на июньской и сентябрьской конференциях 1917. Лидеры: Ефремов, А. Г. Вязлов, Д. И. Дорошенко, М. Ф. Левицкий и др. Центральный печатный орган — газета «Нова Рада». Цель эсефов заключалась в преобразовании Российского государства мирным, эволюционным путем в свободное общество, основанное на правах человека и правах наций. Эсефы стремились к образованию союза равноправных национально-территориальных и областных автономных штатов (демократической федеративной республики). Украина становилась бы автономным штатом Российского государства, итогом реализации программы должно было стать построение на Украине «краевого социализма». В 1918 было принято решение исключить возможность федерации с Советской Россией и поддержать объединение с Литвой, Белоруссией и др. Члены эсефов входили в Центральную Раду . УПСФ настаивали на сотрудничестве с германскими оккупантами ради сохранения украинской национальной государственности. При гетмане П. П. Скоропадском и Директории украинской члены УПСФ входили в правительство. В эмиграции эсефы воссоздали в Праге партийную организацию.

Лит. : Программа УПСФ. Киев, 1917; Христюк П. Замітки і матеріяли до історіï украïнськоï революціï. 1917–1920. Т. 1–3. Відень, 1921. Т. С. Мельниченко.