СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ На чтение: 1 минута

Художественный метод, сущность которого состоит в правдивом, исторически конкретном отражении действительности в ее революционном развитии в свете коммунистического эстетического идеала.

Возникновение и становление искусства С. р. связано с выходом на мировую арену в качестве прогрессивной и революционной социальной силы рабочего класса, истинного производителя всех человеческих благ. Первые произведения С. р. - в начале 20 в. в условиях кризиса капитализма, подъема классовой борьбы пролетариата и подготовки социалистической революции в России (роман «Мать» и пьеса «Враги» М. Горького, стихи Д. Бедного и др. пролетарских поэтов).

Метод С. р., получивший свое развитие после 1917 во всех видах советского искусства (В. Маяковский, М. Шолохов, С. Эйзенштейн, К. Станиславский, А. Дейнека, Д. Шостакович и мн. др.), превратился международное явление, широко распространившись в творчестве выдающихся прогрессивных художников в буржуазных странах ш деятелей искусства стран, строящих социализм (А. Барбюо, М. Лидера сен-Нексе, Б. Брехт, Л. Арагон, П. Неруда, Н. Хикмет, Ж. Амаду, Д. Олдридж, Ю. Фучик и др.).

Являясь закономерным продолжением и развитием лучших реалистических традиций искусства прошлого, С. р, представляет собой новый этап в хуз дожественном развитии человечества.: сущность С., р.- жизненная правда, выраженная в художественных образах о позиций коммунистического мировоззрения, к-рое позволяет художникам осознать исторический смысл изображаемых явлений и правдиво отразить в искусстве не только настоящее и прошлое, но и тенденции общественного развития. Коммунистический эстетический идеал воплощается в искусстве С. р. в новом типе положительного героя - труженика и борца, творца и созидателя коммунистического об-ва.

Ведущими идейно-эстетическими принципами С. р. являются: коммунистическая идейность, народность и партийность, органическая связь о борьбой трудящихся масс, социалистический гуманизм и интернационализм, исторический оптимизм, неприятие всяких проявлений формализма к субъективизма, натуралистического примитивизма.

В ходе своего развития С. р. выработал целый ряд особенностей идейно-эстетического содержания и художественной формы. Эти особенности являются источником возникновения таких эстетических чувств и переживаний, к-рые, как правило, отсутствуют при восприятии произведений, созданных на основе других художественных методов: эстетическое наслаждение разумностью поступательного развития жизни, радость, получаемая от осознания красоты целей, возвышенности перспектив, открывающихся перед строителями нового об-ва.

Благодаря этому искусство С. р. - могучий инструмент коммунистического воспитания людей. С. р. способствует широкому проявлению творческой инициативы художников в выборе разнообразных форм и стилей в соответствии с индивидуальными склонностями каждого.

Источник: Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. 4-е изд., М., 1981.