СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Социалистический интернационáл (Соц­интерн) — международное объединение социал-демократических, социалистических и лейбористских партий и организаций, преемник Интернационала 2-го и Социалистического рабочего Интернационала (1923–1940). Образован 30 июня 1951 на международной конференции в Франкфурте-на-Майне (ФРГ). Высшими органами С. и. являются конгресс, собирающийся раз в несколько лет, и Совет, состоящий из представителей всех партий-участниц и заседающий два раза в год. Совет избирает председателя, вице-председателя и генерального секретаря, которые составляют Президиум С. и. Штаб-квартира секретариата находится в Лондоне. С 2022 пост председателя занимает П. Санчес .

Программный документ С. и. — «Цели и задачи демократического социализма» (Франкфуртская декларация) был принят в 1951 и дополнен на конгрессе в Стокгольме в 1989. Осуждая капитализм и отвергая коммунистическую социальную модель, С. и. выступает за постепенный демократический переход к новому, более справедливому общественному строю через развитие социального государства и всестороннюю демократизацию. В 1950–1960-е в С. и. преобладали европейские партии, с 1970-х их ряды расширились за счет принятия партий из Латинской Америки, Азии и Африки. В 2000-х наблюдается ослабление организации: ее покинули социал-демократические партии Австрии, Германии, Дании, Швеции и Швейцарии, австралийские и новозеландские лейбористы, а Лейбористская партия Великобритании перешла в статус наблюдателя. Часть социал-демократических партий, а также центристских партий (например, Демократическая партия США ) сотрудничают в рамках Прогрессивного альянса (с 2013).

В настоящий момент в С. и. входят 87 партий — полноправных членов, 18 — с консультативным статусом, 9 — со статусом наблюдателя.

Лит .: The Socialist International: A Short History. London, 1969; Socialist Internationals: A Bibliography. Bonn, 2001; Актуальная социал-демократия в XXI веке. М., 2009; Väänänen P. The Rose and the Fist. Helsinki, 2014; The Cambridge History of Socialism. Vol. 2. Cambridge, 2022; Socialist International. URL: https://www.socialistinternational.org/. В. В. Дамье.