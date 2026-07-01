ИНТЕРНАЦИОНАЛ

ИНТЕРНАЦИОНАЛ (франц. L’Interna­tionale) - Ме­ж­ду­народный про­ле­тар­ский гимн.

Текст на­пи­сан французским по­этом Э. По­тье (1871 год) под впе­чат­ле­ни­ем от со­бы­тий Па­риж­ской ком­му­ны (в по­след­ней ре­дак­ции из­дан в сбор­ни­ке его сти­хов «Chants révolutionnaires», 1887 год), му­зы­ка - ком­по­зи­то­ром-лю­би­те­лем П. Де­гей­те­ром (1888 год) для ор­га­ни­зо­ван­но­го им в Лил­ле пев­че­ско­го общества «Ра­бо­чая ли­ра». Пер­вое ис­пол­не­ние со­стоя­лось в 1888 году в Лил­ле на ра­бо­чем празд­ни­ке.

В 1889 стал гим­ном 2-го Ин­тер­на­цио­на­ла. «Интернационал» бы­ст­ро рас­про­стра­нил­ся по всей Фран­ции и другим стра­нам, стал по­пу­ля­рен сре­ди со­циа­ли­стов, со­ци­ал-де­мо­кра­тов. Об­ще­из­ве­ст­ный русский текст на ос­но­ве тек­ста По­тье соз­дан А.Я. Ко­цем в 1902 году (впер­вые на­пе­ча­тан в лон­дон­ско-же­нев­ском журнале «Жизнь», 1902 год). С 1906 года партийный гимн РСДРП . В РСФСР на­чи­ная с 3-го Все­российского съез­да Со­ве­тов (1918 год) ис­пол­нял­ся в основном на партийных мероприятиях, став главным партийным гимном.

С конца 1920-х годов неофициальный гимн Советского Сою­за; бы­ла ут­вер­жде­на его еди­ная ре­дак­ция. В 1937 году пе­ре­ло­жен для хо­ра и сим­фо­нического ор­ке­ст­ра Д.Д. Шос­та­ко­ви­чем. В 1943 году, в свя­зи с ут­вер­жде­ни­ем Государственного гим­на Советского Сою­за, пле­нум ВКП(б) по­ста­но­вил со­хра­нить «Интернационал» в ка­че­ст­ве гим­на пар­тии боль­ше­ви­ков.

Официальный гимн Со­циа­ли­стического ин­тер­на­цио­на­ла.

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