ИНТЕРНАЦИОНАЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ (франц. L’Internationale) - Международный пролетарский гимн.
Текст написан французским поэтом Э. Потье (1871 год) под впечатлением от событий Парижской коммуны (в последней редакции издан в сборнике его стихов «Chants révolutionnaires», 1887 год), музыка - композитором-любителем П. Дегейтером (1888 год) для организованного им в Лилле певческого общества «Рабочая лира». Первое исполнение состоялось в 1888 году в Лилле на рабочем празднике.
В 1889 стал гимном 2-го Интернационала. «Интернационал» быстро распространился по всей Франции и другим странам, стал популярен среди социалистов, социал-демократов. Общеизвестный русский текст на основе текста Потье создан А.Я. Коцем в 1902 году (впервые напечатан в лондонско-женевском журнале «Жизнь», 1902 год). С 1906 года партийный гимн РСДРП. В РСФСР начиная с 3-го Всероссийского съезда Советов (1918 год) исполнялся в основном на партийных мероприятиях, став главным партийным гимном.
С конца 1920-х годов неофициальный гимн Советского Союза; была утверждена его единая редакция. В 1937 году переложен для хора и симфонического оркестра Д.Д. Шостаковичем. В 1943 году, в связи с утверждением Государственного гимна Советского Союза, пленум ВКП(б) постановил сохранить «Интернационал» в качестве гимна партии большевиков.
Официальный гимн Социалистического интернационала.