СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ЕДИНАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ

Социалистическая единая пáртия Гер­мáнии (СЕПГ; нем. Sozialistische Einheitspartei Deutschlands SED) — ведущая, правящая политическая партия в Германской демократической республике (ГДР). Создана на объединительном съезде Коммунистической партии Германии и Социал-демократической партии Германии 21 апреля 1946 в Советской зоне оккупации Германии. Сопредседателями СЕПГ были избраны В. Пик и О. Гротеволь . Центральный орган партии — газета «Neues Deutschland». В 1950 идеологией СЕПГ был провозглашен марксизм-ленинизм, введена должность генерального секретаря, которую занимали В. Ульбрихт (1950–1971), Э. Хонеккер (1971–1989), Э. Кренц (октябрь — декабрь 1989). СЕПГ стала коллективным членом Национального фронта демократической Германии, который на выборах в Народную палату выдвигал единый список кандидатов. К 1987 число членов партии достигло 2,3 млн человек. В феврале 1990 преобразована в Партию демократического социализма, в 2007 вошла в объединенную партию «Левые» («Die Linke»).

Лит .: Malycha A. Die SED. Geschichte einer deutschen Partei. München, 2009; Нефедов В. В . СЕПГ и культура ГДР. М., 2019. И. А. Кукушкина.