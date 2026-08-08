СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ВЕНГРИИ

Социáл-демократическая пáртия Вéнгрии (СДПВ; венг. Magyarországi Szociáldemokrata Párt) — политическая партия в Венгрии, образована 7 декабря 1890. Входила в Интернационал 2-й , в 1914 поддержала вступление Австро-Венгрии в Первую мировую вой­ну. С падением династии Габсбургов осенью 1918 входила в леволиберальные коалиционные правительства М. Каройи и Д. Беринкеи. В Венгерской Советской Республике 1919 (ВСР) левое крыло СДПВ объединилось с коммунистами в социалистическую партию, стоявшую у власти. После падения ВСР СДПВ вскоре была запрещена, с конца 1921 смогла функционировать легально, согласившись поддерживать внешнеполитический курс и отказавшись от республиканских лозунгов. В 1922–1944 была представлена в парламенте, на крайнем левом своем фланге по некоторым вопросам сотрудничала с коммунистами. С оккупацией Венгрии германскими вой­сками в марте 1944 находилась в подполье. В конце декабря 1944 СДПВ вошла в коалиционное антифашистское правительство, 20 января 1945 заключившее перемирие с СССР. В июне 1948 левое крыло объединилось с коммунистами в Венгерскую партию трудящихся (ВПТ), правое было вытеснено из политики. Многие активисты СДПВ были репрессированы режимом М. Ракоши , реабилитированы в 1956. Во время Венгерского кризиса 1956 с распадом ВПТ временно возрождена СДП во главе с А. Кетли, занявшей пост министра в коалиционном правительстве И. Надя . Формально восстановлена в 1989, но заметной роли не играет.

Лит .: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt és a Szociáldemokrata Párt iratainak repertóriuma, 1890–1948 / Szerk. J. Horváth, Е. Szabó, K. Zalai. Budapest, 2000. А. С. Стыкалин.