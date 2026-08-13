СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ШВЕЙЦАРИИ

Социáл-демократи́ческая пáртия Швей­цáрии (СДПШ; нем. Die Sozialdemokratische Partei der Schweiz, SP; фр. Parti socialiste suisse, PSS) — партия, основанная 21 октября 1888 в Берне в результате объединения различных рабочих социалистических организаций. В 1921 от СДПШ, отказавшейся вступать в Коммунистический интернационал , отделилось левое крыло, создавшее Компартию Швейцарии. С 1959 неизменно представлена в Национальном (39 мест из 200 в 2023) и Федеральном (2 из 7) советах. Первая политическая программа принята в 1888, ныне действует Программа-2010. Структура СДПШ — кантональная, два сопрезидента (Ц. Вермут и М. Майер). Выступает за присоединение Швейцарии к ЕС, но против участия в НАТО, проведение активной социальной политики, охрану окружающей среды. Численность — 31,3 тыс. человек (2019).

Лит .: Einig — aber nicht einheitlich. 125 Jahre Sozialdemokratische Partei der Schweiz. Zürich, 2013. А. Г. Матвеева.