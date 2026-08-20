СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ

Социáл-демократи́ческая пáртия Гер­мáнии (СДПГ; нем. Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD) — старейшая и одна из крупнейших политических партий Германии, крупнейшая социал-демократическая партия Европы. Предшественниками СДПГ были Всеобщий германский рабочий союз , созданный в 1863 в Лейпциге, и Социал-демократическая рабочая партия Германии, основанная в 1869 в Эйзенахе. На съезде в Готе в 1875 обе организации объединились в единую Социалистическую рабочую партию Германии. В условиях действия исключительного Закона «против общественно-опасных стремлений социал-демократии» (1878–1890) деятельность партии была ограничена. С 1890 носит название СДПГ, постоянно увеличивала свое представительство в рейхстаге, на выборах 1912 получила 4,25 млн (34,8 %) голосов, став крупнейшей фракцией парламента (110 мандатов). С началом Первой мировой вой­ны 1914 – 1918 фракция поддержала политику «гражданского мира», проголосовав 4 августа 1914 (единогласно) и 2 декабря 1914 (против выступил только К. Либкнехт ) за одобрение военных кредитов. В апреле 1917 на съезде в Готе в партии произошел раскол: противники вой­ны создали Независимую социал-демократическую партию Германии . В ходе Ноябрьской революции 1918 представители СДПГ и НСДПГ сформировали временное правительство — Совет народных уполномоченных. На выборах в Национальное собрание 19 января 1919 СДПГ получила почти 38 % голосов и 163 депутатских мандата из 421. В годы Веймарской республики представители СДПГ неоднократно возглавляли коалиционные правительства (правительства Ф. Шейдемана , Г. Бауэра , Г. Мюллера ), или входили в их состав в качестве младшего партнера (1920–1921 и 1923), до 1932 неизменно была правящей партией в Пруссии. В годы нацистской диктатуры СДПГ, наряду со всеми остальными политическими партиями, была запрещена. В 1934 Праге было создано правление СДПГ в изгнании, рядовые члены партии участвовали в антифашистском движении Сопротивления в Германии.

После краха нацизма началось восстановление социал-демократических организаций. В советской зоне военная администрация Германии СДПГ под руководством О. Гротеволя объединилась с Коммунистической партией Германии (КПГ) в Социалистическую единую партию Германии , правящую в ГДР; в западных зонах оккупации — группой К. Шумахера было принято решение о воссоздании СДПГ, первый послевоенный съезд которой состоялся в мае 1946 в Ганновере. В послевоенных программных документах партии была закреплена трансформация СДПГ из рабочей в народную партию. В 1966–1969 представители СДПГ вошли в состав «большой коалиции» с христианскими демократами, в 1969–1974 и 1974–1982 — возглавляли правительства социал-либеральной коалиции (правительства В. Брандта и Г. Шмидта ). После воссоединения Германии СДПГ возглавляла коалицию с партией Зеленых (правительства Г. Шредера в 1998–2002 и 2002– 2005), а в 2005–2009 и 2013–2021 входила в состав «большой коалиции», возглавляемой А. Меркель . После победы на выборах в 2021 СДПГ под руководством О. Шольца сформировала правительство вместе со Свободной демократической партией и Зелеными. Насчитывала в своих рядах 379,8 тыс. членов (на 31 декабря 2022).

Главным направлением деятельности СДПГ является социальная политика и решение проблем занятости. Партия выступает за равные права всех слоев населения в области получения образования, за равенство в семье, равенство шансов для мигрантов, европейскую интеграцию.

Партийные программы: Готская (1875), Эрфуртская (1891), Гёрлицкая (1921), Гейдельбергская (1925), «Пражский манифест» (1934), Годесбергская (1959), Берлинская (1989), Гамбургская (2007). Центральный органом партии c 1876 — газета «Vorwärt» (в 1933–1940 и 1948–1955 — «Neuer Vorwärts»).

Лит .: Lehnert D. Sozialdemokratie zwischen Protestbewegung und Regierungspartei 1848 bis 1983. Frankfurt am Main, 1983; Поттхофф Х., Миллер С. Краткая история СДПГ. 1848–2002 / Пер. с нем. М., 2003. И. А. Кукушкина.