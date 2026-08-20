СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ФИНЛЯНДИИ
Социáл-демократи́ческая пáртия Финля́ндии (СДПФ; фин. Suomen Sosiaali-demokraattinen Puolue) — политическая партия в Финляндии, в 1899–1903 называлась Финляндская рабочая партия. За образец программы, принятой в г. Форсса в 1903, взяты программы Социал-демократической партии Австрии 1901 и Эрфуртская программа Социал-демократической партии Германии 1891. Ставила целью достижение независимости Финляндии и построения социализма. Пользовалась широкой поддержкой, в 1916 завоевала рекордное число мест в парламенте — 103 из 200. В 1918 из СДПФ вышло левое крыло, создавшее Коммунистическую партию Финляндии (КПФ). В 1926–1927 СДПФ сформировала правительство меньшинства. В 1930-е — член правительственных коалиций с крупнейшей буржуазной партией Аграрный союз. В 1958–1963 находилась в оппозиции к официальному внешнеполитическому курсу, нацеленному на достижение доверия в отношениях с СССР. Современная СДПФ делает акцент на вопросах занятости и экономического роста. Ее представители занимают 43 места в финском (2023) и два в Европарламенте (2019). Наиболее известные деятели СДПФ — В. Таннер, К.-А. Фагерхольм, М. Койвисто, Т. Халонен, М. Ахтисаари. Председатель партии Антти Линдман (с 1 сентября 2023).
Лит.: Mylly J., Berry R. M. Political Parties in Finland. Essays in History and Politics. Turku, 1987; Nousiainen J. Suomen poliittinen järjestelmä. Helsinki, 1992; Osmo J., Hentilä S., Nevakivi J. Suomen poliittinen historia 1809–2009. Helsinki, 2009; Majander M. Kylmän sodan ja ristiriitojen puolue. SDP:n historia 4. 1952–1957. Helsinki, 2022. Т. В. Андросова.