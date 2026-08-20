СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ АВСТРИИ

Социáл-демократи́ческая пáртия А́в­стрии (СПА; нем. Sozialdemokratische Partei Österreichs, SPÖ) — старейшая и одна из крупнейших австрийских политических партий. Создана на съезде в Хайнфельде 30 декабря 1888 — 1 января 1889 под названием Социал-демократическая рабочая партия Австрии. На съезде в 1897 произошло структурирование СПА как «объединенной партии австрийской социал-демократии», состоявшей из автономных организаций всех национальностей Австро-Венгрии. Первоочередными задачами партия считала борьбу за всеобщее избирательное право и за улучшение социального положения рабочих. На первых равных (для мужчин) парламентских выборах в 1907 СПА получила 87 мандатов из 516, став второй по численности партией. После распада Австро-Венгрии партия выступала за объединение ( аншлюс ) c Германией. На выборах в австрийское учредительное Национальное собрание социал-демократы получили 40,8 % голосов и сформировали самую крупную фракцию, что дало им возможность провести ряд законов социальной направленности. В межвоенный период идеология и практика партии опиралась на принципы австромарксизма , наивысшим достижением которого стали реформы Красной Вены . В 1934–1945 — на нелегальном положении. В 1945 была восстановлена под названием Социалистическая партия Австрии, с 1991 — Социал-демократическая партия Австрии. После 1945 представители СПА входили в состав различных коалиционных правительств в качестве младшего партнера (1945–1966), или возглавляли их (1983–2017: канцлеры Ф. Зиновац , Ф. Враницкий, В. Клима, А. Гузенбауэр , В. Фейман, Х. Керн), а в 1970–1983 действовало однопартийное правительство Б. Крайского.

Центральным органом СПА в 1889–1938 и 1945–1991 была газета «Arbei­ter-Zeitung» (AZ), с 1946 — журнал «Die Zukunft». Численность — около 180 тыс. человек (2017). В своей политике выступает за социальное государство, достойный уровень жизни, доступное качественное образование и здравоохранение, доступное жилье, охрану окружающей среды, право на труд и достойную оплату труда, социальную Европу.

Лит.: Sozialdemokratie in Österreich: Idee und Geschichte einer Partei von 1889 bis zur Gegenwart. Wien, 1978; Швейцер В. Я. Идейно-политические концепции социал-демократии Австрии. М., 1989; Die Organisation der österreichischen Sozialdemokratie 1889–1995. Wien, 1996; https://www.spoe.at/ И. А. Кукушкина.