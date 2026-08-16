СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

Социáл-демократическая пáртия (Нидерландов) (СДП; нидерл. Sociaal Democratische Partij, SDP) — основана 14 марта 1909 отделившейся от Социал-демократической рабочей партии (СДРП) группой левого крыла (так называемые трибунисты, от основанной ими газеты «De Tribune»). Численность на момент основания — около 400 человек, почти половина проживала в Амстердаме. Основной задачей СДП, согласно принятой в 1912 программе, было завоевания политической власти рабочим классом. Боролась за всеобщее избирательное право, независимость Индонезии, участвовала в стачечном движении. В отличие от СДРП с началом Первой мировой вой­ны выступила против мобилизации. По итогам июльских выборов 1918 вошла в парламент, получив 2 мандата. 17 ноября 1918 на съезде в Лейдене была переименована в Коммунистическую партию Нидерландов .

Лит.: Tromp B. Het sociaal-democratisch programma. De beginselprogramma’s van SDB, SDAP en PvdA 1878–1977. Amsterdam, 2002. Г. А. Шатохина-Мордвинцева.