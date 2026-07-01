СОБЫТИЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ

Собы́тие истори́ческое — 1) категория исторического анализа, 2) темпоральная конфигурация, фиксирующая социально значимое изменение в процессе взаимодействия действующих лиц истории.

С. и. является центральной и одно­временно одной из самых трудных для понимания категорий. Это связано со сложностью демаркации просто события от С. и., его разведения с фактом историческим , определения соотношения события со структурой, осмысления роли субъекта и времени в процессе его конструирования. Долгое время С. и. было тем самым феноменом, которым питалась хроника , традиционная история и даже более изощренные формы интерпретирующих историй. Но в начале ХХ в. долгий период господства событийной истории сменился периодом ее развенчания, и интерес историков переключился с единичных событий на повторяющиеся элементы и создание структурной истории в духе «истории большей длительности» Ф. Броделя . Тогда же произошло снижение интереса к политической истории , традиционно базирующейся на парадигме различения несущественной обыденной жизни и существенных событий.

Однако во 2-й половине ХХ в. в историографии произошел настоящий «ренессанс» события. Он был порожден осознанием роли субъекта в конструировании С. и. и его специфической темпоральности, представляющей переплетение разных времен. Было показано, что событие представляет собой разрыв исторического времени (см. Темпоральность историческая ), перерыв в постепенности, фиксацию которого осуществляет субъект с опорой на свой исторический опыт. И именно этот разрыв позволяет историкам маркировать и организовывать время, производить «опространствление» временной длительности. Однако одно и то же событие может восприниматься или не восприниматься в качестве такового современниками события и потомками/историками, потому что, в отличие от современников, историк обладает другой перспективой — «он знает, что случилось потом» (И. М. Савельева, А. Н. Полетаев). Именно по этой причине отнесение происшествия к рангу С. и. чаще всего происходит тогда, когда оказывается возможным включить его в более широкий исторический контекст и временнýю перспективу, что позволяет осознать последствия и значение случившегося. В этом плане С. и. тесно связано с памятью исторической и прагматикой истории. Как показал в своей книге Ж. Дюби , о Бувинском воскресенье 27 июля 1214 благополучно забыли и вспомнили лишь в 1870-м, после поражения французов в битве при Седане, сделав это событие способом «подогревания» французского патриотизма. Таким образом, событийная маркировка на шкале времени, переживание и концептуализация С. и. все чаще осмысливаются как конфигурация, в которой актуализируются разные уровни темпоральности, воплощающие разный человеческий опыт, в том числе опыт и действия историков (Р. Козеллек).

Другая причина возрождения интереса историков к событию связана с преодолением прежнего противопоставления событийной и структурной истории (см. Структурализм в историческом познании ). Стало очевидно, что несмотря на принадлежность событий и структур к разным порядкам темпоральности, структуры, с одной стороны, проявляются и постигаются через события, а с другой — дают возможность событию существовать, состояться на фоне структур. «Карнавал в Романе напоминает мне Большой Каньон на плато Колорадо. Событийной бороздой врезается он в структурную стратиграфию. Своим распилом он демонстрирует социальные и ментальные слои, составляющие весьма Старый порядок» ( Э. Ле Руа Ладюри ). Взаимодействие между событийной и структурной историей было показано в работах Р. Дарнтона, Н. З. Девис, Ж. Дюби, Ж. Ревеля , Э. Ле Руа Ладюри и др.

Наконец, и это очень хорошо демонстрирует современность, событие может искусственно продуцироваться как таковое, являясь продуктом средств массовой информации, и в этом качестве им можно манипулировать, превращая нечто в факт события, а по сути — создавая историческую фигуру социальной коммуникации. Осознание этого обстоятельства заставило историков ввести в свой словарь еще одно понятие — событийность, которое фиксирует в своем содержании отказ от рассмотрения последовательности событий как однозначной принудительной каузальности (линейная концепция времени), заменяя ее открытой для плюральной интерпретации множественностью причинно-­следственных событийных рядов (событийная темпоральность).

Лит. : Козеллек Р. Случайность как последнее прибежище в историографии [1979] // THESIS. 1994. Вып. 5. С. 171–184; Ревель Ж. Возвращение к событию: пути историописания // Homo Historicus. Кн. 1. М., 2003. С. 238–254; Савельева И. М., Полетаев А. В. Теория исторического знания: учебное пособие. СПб., 2007; Событие и время в европейской исторической культуре XVI — начала ХХ века. М., 2018. О. В. Воробьева.